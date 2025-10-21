למרות שנתיים של מלחמת חורמה על חמאס, ארגון הטרור לא הושמד, כך מעריכים גורמי ביטחון ישראלים ששוחחו עם רשת NBC האמריקנית.

לפי אותן הערכות חמאס אכן ספג מכה קשה אך לא הושמד, וההערכה היא כי הוא המשיך לגייס לשורותיו לוחמים מחבלים חדשים בכל מהלך המלחמה.

עוד העריכו אותם גורמים צבאיים כי לחמאס לא יהיה קשה להמשיך בגיוס מחבלים, כעת שהאש פסקה והארגון מנסה לשקם את יכולותיו ושליטתו בעזה מהיום הראשון.

ההוכחה הטובה ביותר לכך היא נוכחותם המאסיבית של שוטרי ארגון הטרור ברחובות מהם פרשו אך לא מכבר חיילי צה"ל, ההוצאות להורג והמעצרים האינטנסיביים שמתבצעים נגד חשודים בשיתוף פעולה בימים האחרונים.

לפי הערכות ישראליות, צה"ל חיסל כ-20,000 מחבלים לוחמים - מספר אותו הצליח הארגון לשחזר יחסית בקלות. למרות האמור, כפי שכבר הוסבר בעבר, המחבלים החדשים שהצטרפו לאחרונה לשורות הארגון אינם מיומנים כפי שהיו קודמיהם, אלו שחוסלו על ידי הכוחות הישראלים.

כעת, בעוד ישראל מתעקשת על פירוז מלא של הרצועה ופירוק יכולותיו ונשקו של חמאס, מספר המחבלים החמושים מחזיק חמאס רלוונטי מתמיד, מדגיש כתב ה-NBC.

האלוף במילואים גיורא איילנד ששוחח עם הרשת אמר כי "למרות שמדובר בעיקר בצעירים עם פחות ניסיון צבאי, עדיין אין ספק שיש להם הרבה יכולת ומספיק כלי נשק אישיים כמו נשק קל ורקטות RPG".

עם זאת, גורם צבאי ישראלי מסר נתונים מעודדים ואמר כי ישראל השמידה כ-90% מיכולותיו הרקטיות של ארגון הטרור, ולא פחות חשוב מכך היא הצליחה גם להשמיד את התשתיות שיאפשרו לחמאס לשקם את יכולותיו.

"חשובים מאוד אתרי הייצור, נתיבי ההברחה וכן הלאה", אמר הגורם הצבאי. "זה לא רק לוקח את הדגים, זה לוקח את החכה", הוא הסביר בציוריות.

האלוף איילנד טוען בשיחה עם NBC כי 70-80% בלבד מרשת המנהרות של חמאס לא הושמדו במתקפה, וכי רוב המנהרות שמחזיק חמאס אינן ידועות כלל לישראל.

ישראל דורשת את השמדת המנהרות כחלק מתהליך השמדת הנשק של חמאס, אולם בשלב זה עוד לא הגיעו הצדדים לשיחות על שלב ב' מה שמעכב את התהליך ומותיר לחמאס זמן רב ויקר כדי להתעצם מחדש ולשקם את יכולותיו ומנהרותיו.