שיחה שהודלפה הביכה את בכיר חמאס: "חסכו מהפלסטינים את הטבח"

שיחת ישנה שהודלפה בין נשיא תימן לשעבר, עלי עבדאללה סאלח, לבין מי שהיה אז ראש הלשכה המדינית של חמאס, חאלד משעל, חושפת ביקורת חריפה שנשמעה כבר לפני שנים מבכיר ערבי נגד חמאס ודרך ניהול העימות שלו עם ישראל.

כדי להבין את הרקע לשיחה, באחד הדיווחים עליה צוין חוסני מובארק כנשיא מצרים באותה תקופה, מה שממקם אותה שנים לא מעטות לאחור. כבר אז הסביר סאלח למשעל כי חמאס עצמו מביא חורבן על הפלסטינים. לדבריו, ירי הרקטות מהרצועה מעניק לישראל "תירוץ" לתקוף בעזה, ובפועל מי שמשלם את המחיר הם תושבי הרצועה.

השיחה שודרה במסגרת סרט תיעודי, ובמהלכה דרש משעל מהנשיא התימני לשעבר להתמקד, במסגרת הפסגה הערבית וההתייעצויות הבינלאומיות והאזוריות, בהפסקת מה שכינה “התוקפנות הישראלית” ובהסרת “המצור” מעל רצועת עזה. לטענתו, מדובר בעדיפות העליונה לצמצום סבלם של האזרחים, טענות שחמאס ממשיך להשמיע גם כיום.

מנגד, סאלח הטיל את האחריות להמשך התקיפות הישראליות על חמאס עצמו. על פי הדיווחים, הוא אמר למשעל: “הפסיקו את הרקטות. אתם נותנים לישראל את ההצדקה להרוג את העם הפלסטיני. חסכו מהפלסטינים מעשי טבח”. הוא אף מתח ביקורת על השימוש באוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי, כאשר שאל מדוע לא הונחו התושבים להימנע מאזורים שישראל סימנה כמטרות.

סאלח המשיך בביקורתו ואמר כי ירי הרקטות מזיק לעם הפלסטיני, וקרא להפסיקו באופן מיידי. הוא האשים את חמאס גם בסיום אחת מהפסקות האש הקודמות מול ישראל.

משעל דחה את דברי נשיא תימן לשעבר והגיב בפליאה, כשהוא טוען כי אין זה סביר שתושבי עזה יחיו תחת מצור בעוד “ההתנגדות” מואשמת באחריות להגנת עמה. הוא הדגיש כי מצרים לא עמדה אז בכל התחייבויותיה בנוגע להפסקת האש ולפתיחת המעברים, כולל מעבר רפיח, וטען כי הטלת האחריות על חמאס לסיום אותה הפסקת אש “מעוותת את האמת”.

פרסום השיחה מחדש משתלב במה שנראה כמגמה גוברת של ביקורת ערבית כלפי חמאס ומדיניותו, כאשר דמותו של משעל נמצאת במוקד.