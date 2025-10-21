האדמו"ר מראזלא ( צילום: שימי פ. )

הפתעה וטלטלה גדולה בעולם החסידות: האדמו"ר מראזלא, בנו של האדמו"ר מקאסאן זצ"ל, הודיע על סגירת בית מדרשו ומכירת הקראוון ששימש את המרכז החסידות שלו בעיר ביתר עילית.

ההודעה על סגירת המרכז היא בעלת משמעות חריגה בהיסטוריה החסידית. אכן, בעבר שמענו על אדמו"רים שהתפטרו מתפקידי הנהגה ציבוריים, אך אלו היו מקרים שקרו לפני שנות דור. כעת, מדובר בחידוש דרמטי בעולם החסידות, שכן מאז מלחמת עולם השנייה - השואה האיומה לא שמענו על אדמו"ר שבחר להתפטר משלל תפקידיו. משמעות ההתפטרות היא הפסקה של כלל הפעילות הציבורית הנלווית למעמד, שכוללת את קבלת הקהל לקוויטלעך, כיבודי סידור קידושין בחופות החסידים, סנדקאות בבריתות ואירועי חצר אחרים.

האדמו"ר מראזלא מברך חתן לפני חופתו ( צילום: שימי פ. )

הרבי, שנחשב לדמות מיוחדת ומקובלת בעיר ביתר, נאלץ לעשות את המהלך עקב קשיים תפעוליים: בית המדרש היה לוקח ממנו כוחות גדולים בניסיון להעמיד מניין קבוע לתפילה. האדמו"ר מראזלא נודע כמי שמתפלל בכוונה גדולה ובאריכות מיוחדת, ו"מניין" שכזה הוא קשה להשגה – במיוחד בלוח הזמנים הצפוף של ביתר. משכך הודיע הרבי על עזיבת העיר ומכירת הקראוון.

הרבי הוא דמות מיוחסת, אחיהם של שבעת האחים האדמו"רים לבית קאסאן ארה"ב, לונדון ועוד. וכן הוא חתנו של הגה"צ המקובל רבי אהרן מרדכי רוטנר זצ"ל, חותנו של יבלחט"א האדמו"ר מטשארנאביל ועוד.

ישאר עם בגדי האדמו"רות - בשיחה עם גיסו האדמו"ר מטשארנוביל ( צילום: שימי פ. )

במהלך השבתות והחגים הרבי נוהג ללבוש קאפטנעס צבעוניים, וזאת בהתאם לקפידא השושלתית בקאסאן שלא ללבוש בגדים שחורים בשבת קודש, מנהג שאינו קשור בגודל בית הכנסת אלא בדרכי החסידות, ועם מנהג זה לכאורה ישאר הרבי גם בדרכו החדשה.

הרבי כבר עזב את ביתר לפני תקופת החגים האחרונים, בראש השנה ויום כיפור שהה אצל גיסו, האדמו"ר מ'בית יוסף' ספינקא בבית שמש. ובשמחת תורה אצל האדמו"ר מספינקא ירושלים. גם ילדיו של הרבי שהו בחגים בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק, שם הרבה האדמו"ר להסתופף תמידין כסדרן.

על פי המסתמן, האדמו"ר יעבור להתגורר בקרוב בטבריה. בעיר הצפונית ישנם כבר אדמו"רים נוספים, המנהלים את חצרם בצורה גמישה יותר, הם פותחים לעצמם "חצר קטנה" בביתם, עורכים 'טיש' כאשר יש מניין, ובשאר הזמן מנהלים את עבודת הקודש "ברגוע".

נראה כי זוהי הדרך החדשה בה יתנהג הרבי מראזלא, הרחק מהלחץ והמחויבויות הציבוריות של המרכז החרדי.