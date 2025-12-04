"אעשה לך את המוות, טרור" | איים על ראש עיריית טבריה ונעצר 

בשבוע שעבר התקבל דיווח במשטרת ישראל על אדם שהתפרץ למשרדי עיריית טבריה שהפר את הסדר הציבורי, איים על נוכחים במקום, וקילל את ראש העיר תוך שהוא מאיים: "תהיה לך קדנציה שחורה. אני אעשה לך את המוות. אני אעשה לך טרור. אני אתקוף אותך בכל מקום שאראה אותך."

מהחקירה עלה כי החשוד, בן 47 תושב העיר טבריה, התקשר לראש העיר ואיים עליו כי אם יבוצעו עבודות שיפוץ בטיילת המקומית הוא יפגע באנשים שיבצעו זאת ובין הדברים שאמר: "מי שיגע במקומות האלה מת מת. מי שנוגע במשהו אני גומר אותו שם בטיילת."