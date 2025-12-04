כיכר השבת
צפו בתיעוד

"אעשה לך את המוות, טרור" | איים על ראש עיריית טבריה ונעצר 

תושב טבריה נעצר בחשד שאיים על ראש העיר בשל עבודות שיפוץ בטיילת | כתב אישום חמור הוגש נגדו • תיעוד מהאיומים ומרגע המעצר (חדשות)

1תגובות
תיעוד מרגע המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

בשבוע שעבר התקבל דיווח ב על אדם שהתפרץ למשרדי עיריית טבריה שהפר את הסדר הציבורי, איים על נוכחים במקום, וקילל את ראש העיר תוך שהוא מאיים: "תהיה לך קדנציה שחורה. אני אעשה לך את המוות. אני אעשה לך טרור. אני אתקוף אותך בכל מקום שאראה אותך."

מהחקירה עלה כי החשוד, בן 47 תושב העיר טבריה, התקשר לראש העיר ואיים עליו כי אם יבוצעו עבודות שיפוץ בטיילת המקומית הוא יפגע באנשים שיבצעו זאת ובין הדברים שאמר: "מי שיגע במקומות האלה מת מת. מי שנוגע במשהו אני גומר אותו שם בטיילת."

האזינו לאיומים (צילום: דוברות המשטרה)

החשוד נעצר ומעצרו הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בנוף הגליל. עם סיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום חמור על ידי שלוחת תביעות טבריה בגין איומים, התנהגות פרועה במקום ציבורי, הסגת גבול פלילית והפרעה לעובד ציבור לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל ניסיון לאיים או לפגוע בנבחרי ציבור הממלאים את תפקידם, ותמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם מי שינסה להלך עליהם אימים".

0 תגובות

1
למה להגזים עם מילים של 'וחרה אף ה' ? באנגליה אירופה ובקנדה זורקים שקית קמח ושלום על ישראל
לוי

