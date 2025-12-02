צעדת הוקרה לפצועי צה"ל, המאורגנת על ידי עיריית טבריה ושתוכננה להתקיים בעיר, עברה שינוי מסלול משמעותי בעקבות דרישה של נציגי הציבור החרדי בעיר, כך לפי דיווח שפורסם ב-N12.

מסיבה שאינה ברורה, המסלול המקורי של אירוע "צועדים ומצדיעים", שאמור להתקיים מחר, תוכנן לעבור בלב שכונת נוף פוריה ברחוב אלישיב, אזור שבו מתגוררת אוכלוסייה חרדית גדולה.

חבר מועצת העיר מטעם סיעת "מאמינים", שמעון כהן, פעל במהירות נגד המסלול המקורי, אותו הגדיר כ"פרובוקציה מיותרת". התרעומת החלה להתפשט בקבוצות התושבים המקומיות, שם הביעו בני הקהילה תמיהה על הצורך להכניס אירוע שאינו תואם את צביון השכונה.

בין היתר, נכתב בקבוצות כי: "מה להם ולנוף פוריה? מה העניין להיכנס לשכונה הזו", והועלו שאלות על תועלת הצעדה לפצועים עצמם: "מה עושה לפצוע שיש איזו צעדה, זה ירפא אותו או את הנפש שלו?"

חבר המועצה כהן הסביר את הדחיפות בשינוי, בציינו כי ברחוב המדובר נמצאים "כל התיכונים החילוניים" ובמהלך הצעדה "בחורות לא הכי צנועות כנראה יעברו להם בשכונה." כהן טען כי הקהילה אינה מתנגדת לעצם הצעדה, אלא מדובר בכפייה לא נחוצה: "הצעדה מכובדת אבל למה להיכנס לשכונה חרדית עם תיכונים... חרדים לא צריכים לסגור את העיניים ובבתים 5-10 דקות זה לא מכובד, שיצעדו במקום אחר. לא חייבים לעבור שם."

המסלול המקורי תוכנן להתחיל מ"ביג", לעבור בשדרות ויצמן ועד לגן אדליס, כאשר הצעדה צפויה לכלול כאלף בני נוער בתלבושת אחידה. שעתיים בלבד לאחר ההתכתבויות, הודיע כהן לתושבים על הצלחתו: "תודה לראש העיר והמנכ"ל שהבינו את הצורך לשנות המסלול".

מעיריית טבריה נמסר ל'12' כי "מסלול הצעדה טרם נקבע סופית. עד לרגע זה עדיין נבחנות שתי חלופות ואנחנו בשיח מול משטרת ישראל. ביטחון הצועדים הוא הדבר היחיד שעומד לנגד עינינו ונבחר בסופו של דבר במסלול הנכון והבטוח ביותר."

מנגד, חבר מועצה רפאל טרבלסי תקף את ההחלטה על השינוי וטען כי ראש העיר "מתקפל בפני העסקנים החרדים במקום לעמוד זקוף יחד עם גיבורי ישראל."