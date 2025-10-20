כיכר השבת
"את הבן אדם הכי שפל"

קרקס בכנסת | אמסלם למירב בן ארי: "תפסיקי כבר לקרקר", כך היא הגיבה • צפו

אמנם המליאה ידעה עימותים מילוליים כאלה ואחרים, אך נדמה שמפעם לפעם חברי הכנסת "משתדרגים" והעימותים נעשים מכוערים יותר ויותר | צפו בעימות שהיה הערב בין השר אמסלם לחברת הכנסת בן ארי (חדשות כנסת)

העימות המלא בין אמסלם לבן ארי | צפו (צילום: ערוץ כנסת)

אחרי ההצגה הכי טובה בעיר שסיפקו ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש האופוזיציה לפיד, המופעים המביכים נמשכו, כאשר השר דוד אמסלם התעמת עם חברת הכנסת ממפלגתו של לפיד - מירב בן ארי.

לאמסלם ובן ארי כבר יש רקע של עימותים אלימים מילולית במליאת הכנסת, אך נדמה שהפעם העימות היה חריג במיוחד.

בתיעוד אותו תוכלו לראות בתחילת הכתבה, נראה אמסלם אומר לבן ארי: "תפסיקי כבר לקרקר, את הבן אדם הכי שפל שפגשתי בחיי ובכנסת, לכי לצחצח את הנעליים של לפיד". בתגובה בן ארי עלתה אחריו וטענה, כי לגבר הוא לא היה מעז להגיד זאת. צפו בעימות המלא

