לפני חתימת העסקה

הרצוג דיבר עם כמה משפחות חטופים על חנינה לראש הממשלה נתניהו

לפי חשיפת 'הארץ', נשיא המדינה יצחק הרצוג קיים שיחות עם משפחות חטופים בנוגע לאפשרות מתן חנינה לראש הממשלה נתניהו | לשכת הנשיא: "שקר מוחלט, היו פניות רבות שקיבל הנשיא בעקבות דבריו של חגי אנגרסט, שביקשו לקשור בין חנינה לבין עסקת חטופים" (חדשות, משפט)

4תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

נשיא המדינה יצחק הרצוג קיים בכמה הזדמנויות לאחרונה שיחות עם מספר משפחות חטופים - על אפשרות מתן חנינה לראש הממשלה . כך לפי הדיווח היום (שלישי) ב'הארץ'. הרצוג הוא האיש שיכול לחון את נתניהו ולעצור את המשפט.

לפי הדיווח, של יניב קובוביץ ובר פלג, המבוסס על מקורות המעורים בפרטים, חלק מהשיחות נערכו בטרם נסגרה העסקה להפסקת המלחמה ושחרור כל החטופים.

עוד דווח כי בחלק מהשיחות ביקש הנשיא ממשפחות שיעודדו את הציבור לתמוך ברעיון החנינה לראש הממשלה ויקדמו זאת בקרב הציבור. הבקשה גרמה ללחץ על משפחות החטופים, שציפו בכל מאודם לשחרור בנם, ולכן לא הביעו ביקורת כלפיה.

חלק מהמשפחות ששוחחו עם הרצוג חשבו, לפי הדיווח, שהיא תועיל אכן לקדם את העסקה לשחרור יקיריהם - זאת למרות שהרצוג, כך הדגישו המקורות ל'הארץ', לא אמר שמדובר בתנאי לקידום העסקה. מאידך חלק אחר מהמשפחות התעלם מהבקשה.

לשכת הנשיא מסרה בתגובה להארץ: "מדובר בשקר מוחלט. הנשיא מעולם לא פנה, יזם או עודד משפחות חטופים לדבר על חנינה. היו פניות רבות שקיבל הנשיא בעקבות דבריו של חגי אנגרסט, שביקשו לקשור בין חנינה לבין עסקת חטופים".

עוד נמסר: "הנשיא הביע אמפתיה על המאמץ לנסות כל דרך כדי להביא לשחרור הבנים. הנשיא הסביר למשפחות את הכללים החלים בחנינה, כפי שהוא מסביר פומבית בכל הזדמנות. לכן הטענה כאילו הנשיא יזם ועודד שיח בנושא היא שקר מוחלט".

כזכור, במהלך נאומו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכנסת, הפנה טראמפ חיוך לעבר הנשיא והפתיע את המליאה: "אולי תיתן חנינה לנתניהו? זה לא היה מתוכנן, אבל אני באמת מחבב את האיש הזה. הוא היה אחד המנהיגים הטובים ביותר בתקופת מלחמה – וסיגרים ושמפניה? למי אכפת?" הקהל הגיב בצחוק ומחיאות כפיים.

בהמשך כעבור שעות נשאל טראמפ, בעודו במטוס, אם הוא תיאם עם ראש נתניהו את בקשת החנינה שהשמיע בפני הרצוג בפומבי. טראמפ השיב: "לא, אמרתי לו שאני לא רוצה לעלות את זה, אבל זה היה פשוט תזמון טוב תוך כדי מחיאות הכפיים. זה היה קצת ריסקי, זה תחום קצת חמוץ בישראל... אבל הם היו פנטסטיים בישראל".

0 תגובות

4
השמאל טיפש ברמות... אם רוצים להציל את הכבוד שלהם הם היו דוחפים לחנינה , ואז היה שוקט קצת מהזבל של המערכת ולא יוצא לחוץ עם כל התיקים התפורים וההזויים שאפילו שופטי השמאל אין להם דרך להצדיק
יהודי
3
הארץ בכוונה מפרסם את זה בשביל לטרפד אפשרות כזאת ולא צריך חנינה רק שיפסיקו עם הרדיפה שלהם הוא לא פושע שצריך חנינה
יחיאל
2
הרצוג הקפלניסט הבזוי , לא ייתן חנינה . נקודה
גאון גדול
1
אם למישהו עוד היה אשליה שהרצוג יחון את נתניהו, אז אחרי הנאום של הרצוג אתמול בכנסת כולם מבינים שהנשיא עובד בשרות השמאל על מלא...
ישראל

