כזה עוד לא היה: ח"כ יצחק קרויזר קיבל מרב הכותל המערבי הרב שמואל רבינוביץ מכתב נוקב - ובו קריאה להימנע מעלייה והשתחוויה בהר הבית, בשל כך החליט האחרון המחזיק בגישה לאומית- מדינית חזיתית, המכריזה על הר הבית כ"ליבת הריבונות", לקדם חקיקיה ולעדכן את תוארו של הרב רבינוביץ' לכלול את הר הבית והמקדש.

במכתב שנחשף היום (חמישי) ב'כיכר השבת': יצא הח"כ ממפלגתו של בן גביר ביוזמה לקרוא לשינוי תוארו הרשמי של הרב שמואל רבינוביץ'. קרויזר טען כי "ההגדרה הרשמית של התפקיד הרוחני במתחם צריכה להתעדכן בהתאם לרוח התקופה ולמציאות המתחדשת."

לפיכך, הוא הודיע על כוונתו לפעול בחקיקה כבר בקרוב, לצורך קידום שינוי התואר מ: "רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים" ל: "רב הר הבית, המקדש, והמקומות הקדושים". קרויזר סבור ששינוי זה יבטא את "השיבה ולתחייה המתחדשת של העם היהודי בלב ירושלים".

קרויזר טוען כי "הר הבית הוא ליבת הריבונות והזהות הלאומית של עם ישראל בירושלים ובארץ כולה". הוא מצביע על "שינוי משמעותי ומבורך" בשנים האחרונות, הבא לידי ביטוי בעלייה מתמדת של יהודים להר "בקדושה ובטהרה", קיום תפילות קבועות, ולימוד תורה, המעמיקים את הקשר למקום הקדוש ביותר.

לדבריו, תהליך זה הוא "שיבה למקום המקדש", המבטאת חידוש הריבונות ו"קידוש שם ישראל ושם שמים גם יחד". הוא הדגיש את מחויבות סיעתו, "עוצמה יהודית", לקידום חיזוק הריבונות והבטחת חופש הפולחן ליהודים בהר.

קרויזר סיכם את מכתבו באמונה כי "הדרך להשראת שכינה ולבניין בית המקדש בעתיד הקרוב עוברת דרך אחריות לאומית ומעשית של עם ישראל על מקום המקדש".