בגדיו של איתן הורן, אותם לבש לפני שנחטף לרצועת עזה, כבר אינם מתאימים לו. במהלך השנתיים שבהן שהה בשבי השיל כמעט 60 קילו ממשקל גופו. כך סיפרה אמו רותי סטרום היום (חמישי) בריאיון לאולפן Ynet.

לדבריה, חווה רעב ממושך בתקופת השבי. "היו ימים שבהם היה אוכל וימים שבהם לא", סיפרה. "ביום האחרון הוא ביקש שווארמה והביאו לו, הוא אוהב שווארמה".

עוד הוסיפה והדגימה כי אם היום לוקח איתן את המכנס שלבש לפני שנחטף ולובש אותו, יכולים להיכנס "שני איתן" בפנים היום.

היא גם סיפרה שבמהלך תקופת השבי לא נחשף בנה איתן, ששוחרר חודשים אחרי אחיו יאיר, לתקשורת או למאבק המתנהל נגדו. לדבריה, עדיין בניה לא מספרים, גם לא לה, על הרגעים הקשים שהיו להם בשבי.

מוקדם יותר השבוע חשף הורן כי ביום הכיפורים האחרון, כשהוא במנהרות הטרור, הוא צם לראשונה. את הדברים אמר במהלך מפגש עם שי גראוכר, המלווה את שורדי השבי. הוא סיפר: "יום הולדת שלי היה בערב ראש השנה האחרון, ואז אמרתי 'הפעם ביום כיפור אני צם כמו שצריך', וזו פעם ראשונה בחיים שצמתי כמו שצריך". הורן הוסיף כשקולו נחנק: "ולא עבר כלום זמן והנה אני פה".