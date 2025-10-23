חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן, ראש מכון 'סופר דאטה' ואנשי התקשורת גואל וקנין ואבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן. צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בפאנל

המשטרה הצבאית חידשה את מעצר תלמידי הישיבות ושוטרים צבאיים פשטו על בתים של תלמידי ישיבה, חלקם הצליחו להימלט וחלקם נעצרו. מעצרו של אחד מהם, תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה' הוארך בעשרים ימים.

המעצרים הובילו את ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש להכריז לראשונה על עצרת מחאה המונית שתתקיים בשבוע הבא ובמקביל הורו לחברי הכנסת לפעול לעצור את המעצרים.

במקביל, בש"ס הוחלט לפרוש גם מהקואליציה וזאת לאחר שהיו"ר, אריה דרעי, דחף תחילה לחזרה לממשלה אך המעצרים הובילו לכמה צעדים אחורה ולהחרפת המשבר הקואליציוני.

בתוך כך, פרצה סערה לאחר שגורמים מטעם ישיבת 'עטרת שלמה' הפיצו קמפיין בו מופיע תלמיד הישיבה שנעצר על מודעות זהות לקמפיין משפחות החטופים.

ובתוך כל הסערה הגדולה, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הציב דד ליין להעברת החוק בקריאה שניה ושלישית: חודשיים ימים. מה הסיכוי שזה אכן יקרה והאם החוק בכלל יעמוד במבחן בג"צ.