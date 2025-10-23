כיכר השבת
תלמידי ישיבות כלואים כעבריינים בעוון לימוד תורה | החרדים יחריפו  את המאבק? • אולפן ליל שישי

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע שבו המשטרה הצבאית חידשה את מעצר תלמידי הישיבה ושלחה שוטרים לבתי הצעירים החרדים | בסיעות החרדיות מחשבים מסלול מחדש ובש"ס התקבלה ההחלטה לפרוש גם מהקואליציה |בבתי גדולי ישראל הליטאיים התקבלה ההחלטה לקיים עצרת ענק כבר בשבוע הבא במחאה על הפגיעה בלומדי התורה| השבוע בפאנל: חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, אבי גרינצייג וגואל וקנין (אולפן ליל שישי)

חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן, ראש מכון 'סופר דאטה' ואנשי התקשורת גואל וקנין ואבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בפאנל

המשטרה הצבאית חידשה את מעצר תלמידי הישיבות ושוטרים צבאיים פשטו על בתים של תלמידי ישיבה, חלקם הצליחו להימלט וחלקם נעצרו. מעצרו של אחד מהם, תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה' הוארך בעשרים ימים.

המעצרים הובילו את ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש להכריז לראשונה על עצרת מחאה המונית שתתקיים בשבוע הבא ובמקביל הורו לחברי הכנסת לפעול לעצור את המעצרים.

במקביל, בש"ס הוחלט לפרוש גם מהקואליציה וזאת לאחר שהיו"ר, אריה דרעי, דחף תחילה לחזרה לממשלה אך המעצרים הובילו לכמה צעדים אחורה ולהחרפת המשבר הקואליציוני.

בתוך כך, פרצה סערה לאחר שגורמים מטעם ישיבת 'עטרת שלמה' הפיצו קמפיין בו מופיע תלמיד הישיבה שנעצר על מודעות זהות לקמפיין משפחות החטופים.

ובתוך כל הסערה הגדולה, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הציב דד ליין להעברת החוק בקריאה שניה ושלישית: חודשיים ימים. מה הסיכוי שזה אכן יקרה והאם החוק בכלל יעמוד במבחן בג"צ.

הם לא יושבים בכלא בעוון לימוד תורה, אלא בעוון אי העברת חוק גיוס חדש שיסדר את מעמדם של בני תורה וישלח את אלה שלא לומדים להצבא של עם ישראל ללחום את מלחמות עם ישראל באויביהם.
שאול
מי האויב שלנו??????
נפתלי
3
מה שהשתנה בעיקר זה סיום המלחמה. גדולי ישראל לא רצו להוציא את עשרות אלפי בחורי הישיבות לרחובות בזמן שיש בחורים משרתים בצבא שמקריבים בחייהם. ובזה הם צודקים. היום אפשר לצאת להפגין.
רוני
2
הכותרת משקרת. הם לא כלואים ״בעוון לימוד תורה״. הם כלואים כעבריינים בגלל השתמטות מחובותיהם לשרת בצבא הגנה לישראל!
George
1
יש חטופים ע"י חמאס, ויש חטופים ע"י צה"ל - מה ההבדל?
נפתלי

