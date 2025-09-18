כיכר השבת
השנה השחורה לחרדים: הפרשנים מסכמים את השנה הכי גרועה שהייתה לנו 

אבי מימרן, איציק סודרי, חנני ברייטקופף ואבי וידרמן מסכמים את שנת תשפ"ה, השנה הקשה ביותר שהייתה למגזר החרדי מאז קום המדינה | 84,000 צווי גיוס; כ-20,000 צווי מעצר; עצירת תקציב הישיבות והכוללים; עצירת סבסוד המעונות ומעצר תלמידי ישיבות בבתים ובנתב"ג | הפאנל בוחר את אנשי השנה • צפו (חרדים)

צפו בתוכנית המלאה

ערב ראש השנה, פאנל הפרשנים באולפן ׳כיכר השבת׳ מסכם את שנת תשפ״ה שהייתה אחת השנים הקשות ביותר שידע הציבור החרדי.

בפאנל המרכזי: חנני ברייטקופף, מעורכי כיכר השבת, אבי מימרן, מגיש המהדורה המרכזית ברדיו קול חי, אבי וידרמן, מנכ״ל מכון הסקרים סופר דאטה ואיציק סודרי, דובר ש״ס לשעבר.

שנה שבמרכזה כישלון חקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, למרות הבטחות חוזרות ונשנות של ראש הממשלה נתניהו.

שנה שבה, בהוראת בג״צ, המדינה הפסיקה לתקצב את הישיבות והכוללים לאברכים בגיל הגיוס. במקביל נעצר סבסוד המעונות ובקרוב גם סבסוד הביטוח לאומי. במקביל, נאסר על כל הצעירים החרדים, מיועדי הגיוס, לצאת מגבולות המדינה.

וברקע, לראשונה בהיסטוריה, 84,000 צווי גיוס נשלחו לכל הצעירים החרדים, מתוך למעלה מ 15,000 קיבלו כבר צווי מעצר והפכו לעריקים.

בצה״ל אמנם עדיין לא יצאו למבצע מעצרים בדרכים ובערים חרדיות, אך לראשונה בהיסטוריה נערכו מבצעי מעצרים נגד תלמידי ישיבות ואנשי המשטרה הצבאית עצרו תלמידי ישיבות מביתם.

כשברקע כישלון חקיקת חוק הגיוס, הסיעות החרדיות פרשו מהממשלה אך מלבד ח״כ יצחק גולדקנופף, חברי הכנסת החרדים מצביעים עם הקואליציה בהצבעות קריטיות, חלקם מסתפקים בהימנעות.

פאנל הפרשנים, בחר במהלך השידור את איש השנה בפוליטיקה, המהלך הפוליטי של השנה, הכישלון הפוליטי של השנה ואיש השנה במגזר החרדי. הפאנל נימק את הבחירות. צפו בתוכנית המלאה.

