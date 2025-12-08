השר אופיר סופר באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

שר העליה והקליטה ואיש 'הציונות הדתית', אופיר סופר, שהוביל את ההתנגדות לנוסח חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי ישיבות שהונח על שולחן ועדת חוץ וביטחון, מתארח לריאיון מיוחד ומקיף באולפן 'כיכר השבת' ומנמק את ההתנגדות שלו. צפו בריאיון המלא.

קטעים מהריאיון השר סופר פותח ומסביר את ההתנגדות שלו לחוק החדש: "אף אחד ממי שמוביל את החוק הזה אף אחד מהם לא מתכוון לגייס ומי שחושב כך - אז הוא תמים גדול. סופר חושף כי ביקש להיפגש עם השר לשעבר אריאל אטיאס, האחראי על נושא הגיוס מטעם ש"ס, וסורב: "שנה שלימה שתקתי, ניסתי להפיגש עם דרגים פוליטיים בכירים ודחו אותי בדוגמאות כאלה ואחרות. כשביקשתי להיפגש עם אריאל אטיאס, הוא אמר 'בשמחה, ניפגש' ואז לאחר מכן הוא הודיע שהוא נאלץ לדחות את הפגישה, הזמן שלו זמן יקר, הוא איש עסקים, אופיר סופר הולך לדבר על מהות...".

השר אופיר סופר בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

לדבריו: "החוק הזה ביחס ל'מתווה איראן' - לוקח אותנו אחורה, שגם בו יש פשרות, באותו לילה הובלתי לפשרה. מספיק להסתכל על הסנקציות ומי מוגדר חרדי, איזה סנקציות".

"מתווה איראן מהווה בסיס ולצידו צריכה להיות פעולה ממשית שתתן מענה לחוסר האמון וגם תקל על הכוחות הלוחמים.

"צריך לגייס 2,400 חיילים, להכשיר אותם להיות לוחמים, זה תהליך גיוס של ארבעה חודשים והכשרה של שישה חודשים, זה יוריד הרבה חשדנות ויפתח צהר בריא וטוב".

השר אופיר סופר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

"צריך לעשות את זה בשיתוף פעולה עם החרדים״, מדגיש סופר: ״אף אחד לא יכול לנבא שהסנקציות האלו יועילו, אמרתי גיוס של 2,400 חרדים ללחימה, ואפשר גם לעשות את זה עם סנקציות חיוביות".

השר סופר מתייחס למאמר מערכת בביטאון ש״ס, שם השוו בין הפעילים הדתיים המתנגדים לנוסח החוק לדתם ואבירם: ״זה סגנון שפחות מתאים לי, זה לא קידוש שם שמיים, לא נראה לי שזו דרכה של תורה, כשאני שומע כאב אני משתדל להקשיב גם כשמעליבים אותי, הפתרון של זה - זה להיפגש, האנשים האלה מוזמנים להיפגש עם הכאב, אצל משפחות השכול, אצל משפחות הפצועים, אצל נשים שקורסות תחת הנטל, או ילדים שלא ראו את הוריהם, או ילדים שלא יזכו לראות את הוריהם".

באשר לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, אומר סופר: "אני בוודאי תומך, אפילו היה צריך ליזום את החנינה הזו, ללא פרישה מהחיים הציבוריים. הדבר הזה פשוט בלתי נתפס וגם מוסיף עוד יותר ועוד יותר משקעים, אנחנו צריכים להשים דברים מאחור ואת זה צריך להשים מאחור".