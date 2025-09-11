ירושלים התבשרה היום (חמישי) על הסתלקותו המרה של הגאון רבי אליהו גרינצייג זצ"ל, מפארי הת"ח שבירושלים והוא בן 84 בפטירתו.

המנוח נולד בשנת תש"ב בתל אביב לאביו הרב חיים ז"ל ולאמו מרת רחל לאה ע"ה. בצעירותו למד בישיבה לצעירים אור ישראל בפ"ת, שם היה חביב על רבותיו, הגר"י ניימן והגר"י רוזובסקי זצוק"ל.

בהמשך התעלה בישיבת פוניבז' המעטירה והיה קשור ברבני הישיבה, ובפרט במרן גאב"ד פוניבז' זיע"א, שסבו היה מקורב אליו.

לאחר נישואיו עם בת הגרב"ז פרג זצ"ל, אב"ד אגודת ישראל ומנקיי הדעת שבירושלים, התבקש לכהן כר"מ בישיבת הגר"א בחיפה.

לאחר מכן, עבר להתגורר בירושלים, שם היה בקשר הדוק עם גדולי הת"ח שהיו בה. בשנים אלו שימש כעורך הפרויקט הנודע של 'אוצר מפרשי התלמוד', ההדיר את פירוש האבודרהם והתפרסם בספריו הרבים: מקרא העדה, פקודי העדה וקרואי מועד.

בשנים האחרונות הזדכך בייסורים. השאיר אחריו משפחה ההולכת בדרכו. בניו הם: הרב שמעון, הרב יעקב והרב מנחם מירושלים, חתנו הרב שמואל מובשוביץ מירושלים.

כוס תנחומים נשגר קמיה ידידינו היקר והאהוב, ר' אברהם גרינצייג שיבל"א, נכדו של המנוח וכולנו תפילה שהוא ומשפחתו הכבודה לא ידעו יותר צער וכאב.

הלווייתו תצא בעוד זמן קצר - בשעה 16:30 מבית ההלוויות שמגר בדרכה להר המנוחות, שם הוא ייטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה