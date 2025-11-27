כיכר השבת
ברוך דיין האמת

נפטר בבני ברק הרב אילן בורוכוב ז"ל - מחזיק תורה ואיש חסד שהאיר פנים

המנוח זצ"ל, שתמך בהיכלי הישיבות והאיר פנים לכל אדם, נזדכך בייסורים קשים שקיבלם באהבה מעוררת השתאות. הלווייתו תצא מביתו בבני ברק ותגיע לירושלים, שם יטמן בהר המנוחות (דיין האמת)

בצער רב ובלב כואב התקבלה הידיעה המרה על הסתלקותו בשיבה טובה של איש החסד המפורסם, הרב אילן ישי בורוכוב זצ"ל, מגדולי מחזיקי התורה והחסד בעיר , והוא בן 68 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בי"ד שבט תשי"ד לאביו הרב רבי דוד בורוכוב ז"ל ולאמו מרת שושנה ע"ה. הוא נודע בקרב עולם התורה והחסד כעמוד תווך של צדקה וחסד, אשר היה מוקיר רבנן ואוהב תורה, והקפיד על קביעת עיתים לתורה. דלתו הייתה פתוחה, והוא הקפיד להאיר פנים לכל אדם בפשטות ובהכנעה.

הרב אילן זצ"ל שימש דוגמה ומופת, כאשר חינך את צאצאיו לתורה וליראת שמיים. הוא היה בעל חסד גדול שתמך באברכים רבים והחזיק תורה במשך שנים רבות במסירות נפש.

בשנותיו האחרונות נזדכך המנוח בייסורים קשים ומחלות קשות שקיבלם באהבה ובהשלמה באופן מעורר השתאות וחיזוק, כשהוא מקדש שם שמיים ברבים בדרכי קבלת הייסורים.

הותיר אחריו משפחה ענפה והולכת בדרך התורה והמצוות.

הלווייתו התקיימה אתמול (רביעי) בשעה 12:30 בצהריים מביתו שברחוב אבני נזר 12 א' בבני ברק. לאחר מכן עברה דרך בית ההספד "קהילת ירושלים" בהר המנוחות בירושלים, שם נטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

