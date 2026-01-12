במהלך השבת האחרונה נגדע מנופה של חסידות ברסלב עם פטירתו של דמות הוד קדומים, המשפיע הגה"ח הצדיק רבי משה צנעני זצ"ל. המנוח, שהשיב את נשמתו ליוצרה בעיצומא של שבת קודש לאחר ייסורים קשים וממרקים בשנים האחרונות, היה בן 72 בפטירתו.

הרב צנעני זצ"ל נולד לפני כ-72 שנים בשכונת התקווה בתל אביב. בצעירותו למד באוניברסיטה והצטיין כעילוי בתחום הפיזיקה הגרעינית, ולאחר סיום לימודיו השתלב בעבודה בתעשייה הצבאית. את אור היהדות גילה לפני כיובל, ומאז החליט להקדיש את כל חייו לעבודת הבורא מתוך פרישות מוחלטת מענייני העולם הזה.

מכריו מספרים על דמות של "עובד השם" כבדורות עברו. במשך שנים ארוכות לא ישן על מיטה, ומידי לילה היה הוגה בתורה עד שהיה נרדם על ספריו. הוא מיעט באכילה עד כדי סיגוף עצמי נורא, ושמירת העיניים שלו הייתה לשם דבר; באופן קבוע לא הוציא את עיניו מד' אמותיו.

הוא נודע כ"איש אמת" שכל כולו קדושה, התמדה ויראת שמיים נדירה. שיעוריו, שנמסרו מתוך לב בוער ואהבת ה' עצומה, הצליחו לעורר רבים לתשובה ולעבודה פנימית ואמיתית. לצד גדלותו בתורה, היה איש חסד מופלא; למרות שחי בפשטות קיצונית והסתפק במועט, דאג לחלק מדי שבוע אלפי שקלים למשפחות נצרכות.

בשנים האחרונות נחלש גופו בעקבות התעניות והסיגופים שקיבל על עצמו. למרות שהיה מחובר למכשיר חמצן, המשיך במסירות נפש להגיע מדי בוקר לתפילת שחרית עם הנץ החמה ולמסור שיחות חיזוק לשומעי לקחו.

בראש חודש טבת האחרון, בעודו עומד בתפילתו, התמוטט לפתע. בני משפחתו ביקשו לפנותו לבית החולים, אך הוא התעקש לסיים את תפילת ראש חודש למרות הייסורים הנוראים, ורק לאחר מכן התפנה לטיפול רפואי. לאחר שבועיים של טיפול נמרץ בבית החולים "הדסה עין כרם", נראה היה כי חל שיפור במצבו, אך בשבת האחרונה (פרשת שמות), בשעת 'רעווא דרעווין', קרסו מערכות גופו והוא השיב את נשמתו לבוראה.

מסע הלוויה יצא במוצאי שבת קודש מבית הלוויות שמגר בירושלים. המונים ליוו את המיטה שעברה דרך ביתו ברחוב החומה השלישית. משפיעי ורבני ברסלב הספידוהו בבכי מר על האבידה הגדולה לעולם החסידות. משם המשיך המסע לעבר הר הזיתים, כאשר אלפי תלמידיו נושאים את המיטה על כפיים במשך שעה ארוכה עד לקבורתו בחלקת ברסלב.

המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך, שישה בנים ומאות צאצאים, כולם תלמידי חכמים העוסקים בתורה לשמה והולכים בדרכו הייחודית.

ת.נ.צ.ב.ה.