השר אלי כהן באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

שר האנרגיה והתשתיות וחבר הקבינט המדיני ביטחוני, אלי כהן, מתארח לריאיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת' ומתייחס להסכם הפסקת האש ושחרור החטופים, החזרת החללים החטופים, יעד המלחמה של פירוק חמאס ומה הוביל להדחת ראש המל"ל צחי הנגבי. וגם: חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

קטעים מהריאיון תחילה מתייחס השר כהן להחלטת ראש הממשלה נתניהו להדיח יו"ר המל"ל צחי הנגבי: "אני באופן אישי מאוד מעריך אותו מקצועית ומחבב אותו ברמה האישית, אולי נראה אותו עוד רץ בפריימריז של 'הליכוד'. "ראש הממשלה זו החלטה שלו את מי למנות לראש המל"ל וגם לסיים את תפקידו, מי שאחראי ומוביל את הקבינט זה רה"מ. אני לא יודע על מה להניח את האצבע ולהבין שזה מה שהוביל לסיום תפקידו, היו דברים שצחי הנגבי התנגד, זו החובה שלו להציג את עמדתך גם אם היא אחרת". הקמפיין הפרובוקטיבי של הישיבה מעורר סערה: השוו את העצור לחטופים נחמן שטרנהרץ | 17:29 לאחר המתקפה החריפה נגדו: המפגש של הראש"ל הגר"י יוסף עם ח"כ אדלשטיין ישי כהן | 08:31 כהן מתייחס לדיווחים כי השר רון דרמר צפוי לסיים בקרוב את תפקידו ותוקף: "זו בושה לדמוקרטיה אם זו הסיבה שרון דרמר עזב את החיים הציבוריים, מי שעשה את ההפגנות הללו צריך להתבייש, לרדוף את אישתו? לרדוף את ילדיו? לרוץ אחריו לבית הכנסת? זו בושה".

השר אלי כהן בריאיון לישי כהן

כהן חוזר לסוגיית עסקת החטופים: "לפני כשנה בשמאל ובאופוזיציה דרשו מאיתנו במשך שנה להיכנע, כל הזמן להיכנע, העסקה שאושרה היא לא העסקה שהייתה לפני כשנה. לא הייתה עסקה כזו ואני הייתי בכל דיוני הקבינט, כל העסקאות שהיו דיברו על נסיגה מלאה של צה"ל". כהן מבהיר שבעבר חמאס לא הסכים לשחרר את כל החטופים החיים בפעימה אחת.

חזרנו עם השר אלי כהן לעימות בין יו"ר הכנסת אמיר אוחנה לנשיא ביהמ"ש העליון יצחק עמית: "ראש הממשלה אמר שהוא נשיא בית המשפט העליון, זו עובדה. אבל אם אתה הולך לנאום של אוחנה, אני חושב שאוחנה דיבר מגרונם של רבים מאוד בימין שרואים את בית המשפט פעם אחר פעם דורס את חוקי הכנסת, חוקי היסוד, השופט עמית ובית המשפט הרוויחו ביושר גם את התסכול וגם את חוסר האמון".

השר מ'הליכוד' מתייחס לבקשה, שגם הוא חתם עליה, מנשיא המדינה להעניק חנינה לרה"מ נתניהו ואומר: "האמת יוצאת לאור, אני שמעתי את השופטים שאין שוחד, כעת הוא נאשם בעבירה ברף הנמוך ביותר, ראינו בבית המשפט איך התיק הזה התנהל בחוסר רצינות. אחרי פרק זמן כזה ארוך, כאשר הציבור קבע קבע את עמדתו - הגיע הזמן לחנינה, השכל הישר אומר שהגיע הזמן לחנינה או עסקת טיעון".

שאלנו את השר כהן מתי יתקיימו הבחירות: "עכשיו זה מאוד קל, או ביוני או באוקטובר 2026, התחושה בכנסת היא שאנחנו בכנס האחרון".

באשר לחוק הגיוס אומר השר כהן: "אני ראיתי את המתווה שהציג ביסמוט, זה מתווה נכון, יש אחריות לקואליציה להעביר את חוק הגיוס, הוא חוק שהוא חלק מצרכי הביטחון של מדינת ישראל. החוק מדבר על 50% גיוס ממחזור הגיוס, 10,000 חיילים חרדים בשנתיים. חוק הגיוס חייב לעבור בהקדם. אני אדם מאמין ויש ערך ללימוד התורה, אחינו החרדים שלא הולכים לגיוס צריכים להתגייס".