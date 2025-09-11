חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן, ראש מכון 'סופר דאטה' ואיש התקשורת גואל וקנין מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן. צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בפאנל

לקראת טיסת ההמונים לאומן | חודשו המעצרים בנתב"ג

המשטרה הצבאית חידשה השבוע את המעצרים בנתב"ג ושני צעירים חרדים נעצרו, האחד בדרכו לאהל הרבי בניו יורק והאחר בדרך לציון רבי נחמן מברסלב באומן.

המעצרים חודשו לקראת טיסת ההמונים במהלך השבוע הבא כדי לשהות בסמוך לציון רבי נחמן בראש השנה ועולה החשש מפני מעצרים רבים. עם זאת, בהנהגה החרדית שותקים ומלבד ח"כ פרוש ו'הפלג הירושלמי' - בסיעות החרדיות לא יצאו במחאה.

בתוך כך, בסיעות החרדיות איפשרו לחוקי התקציב לעבור השבוע, למרות שבאופן רשמי הן פרשו מהממשלה.

מאחורי הקלעים: בוטלו העצרות נגד 'גזירת הגיוס'

מועצות גדולי וחכמי התורה חתמו על מכתב המורה לצאת הערב לעצרות תפילה וזעקה ברחבי הארץ, אלא שברגע האחרון העצרות בוטלו בשל מחלוקת פנימית. חברי הפאנל עם מאחורי הקלעים של הביטול.

התקיפה הדרמטית בבירת קטאר

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לראשונה בבירת קטאר בניסיון לחסל את צמרת ארגון הטרור חמאס. בשלב זה בישראל עדיין לא יודעים מה עלה בגורל הבכירים והאם הם הצליחו לחמוק ברגע האחרון אך מדגישים כי עצם התקיפה במדינה כמו קטאר תשיג את המטרה מול חמאס.