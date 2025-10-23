היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שוב נגד הציבור החרדי ולמרות המעצרים נגד בחורים, היא סבורה אין זה מספיק ובמכתב שהיא כותבת היום (חמישי) לנתניהו, היא דורשת להגביר את האכיפה.

היועמ"שית דרשה במכתב שכתבה לראש הממשלה, כי הוא מחוייב להנחות את משרדי הממשלה לקדם לאלתר צעדים להגברת האכיפה של חובת הגיוס.

"יש להתמקד", כתבה היועמ"שית: "בפעולות מנהליות שאינן מחייבות חקיקה, בשל תופעת השתמטות רחבת היקף שעמה מתמודד צה"ל".

בהרב מיארה כתבה עוד: "הנתונים מלמדים כי מספר המתגייסים אינו הולם את צורכי הביטחון, ובכך מכביד את העומס על המשרתים. שנית, עמדתם של גורמי הביטחון והמקצוע, שהדגישו כי התמודדות אפקטיבית עם ההשתמטות מחייבת הרחבת סל הסנקציות המנהליות האישיות – כלים המצויים כבר בידי הממשלה".

עוד היא קבעה באופן נחרץ: "המצב שבו נטל המילואים כבד ומערכת הביטחון הבהירה כי נדרש להאריך את משך השירות הסדיר, אך הממשלה אינה נוקטת באמצעים המצויים בידה להגברת אכיפת חובת הגיוס, מהווה פגיעה קשה בשוויון, שלא ניתן להצדיקה מבחינה משפטית".

לסיום היא כתבה: "קביעת מדיניות ממשלתית שלפיה הענקת תמיכה או סובסידיה ממשלתית תותנה בכך שהאדם המבקש יציג אישור על שירות בצה"ל, או יסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא. הצורך בהסדרת הנושא באופן רוחבי ואחיד כבר הוצף בעבר על ידי גורמי ממשלה שונים. ואנו עומדים לרשותך לצורך כך".

כזכור וכפי שדווח ח"כ מאיר פרוש אמר בתגובה למעצרים בליל רביעי: "גם הלילה שלחה היועצת המשפטית לממשלה את המשטרה הצבאית לעצור צעירים שכל "חטאם" שתורתם אומנותם.

"למרות שבמשך חודשים ההשתוללות הדרקונית נגד עולם התורה לא קידמה את היעדים שהציבה היא מסרבת להכיר בכישלון ומנסה לגרור את העם היהודי למלחמת אחים".

לדבריו: "המכתב שעליו חתמו אתמול לבקשתי חברי כנסת משלל מפלגות, נגד המעצרים של בני הישיבה, החתן והיתום, מעיד כי רוב העם אינו תומך בגישה הלוחמנית נגד עולם התורה. הגיע הזמן להפסיק, לפני שיהיה מאוחר מדי".