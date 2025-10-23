כיכר השבת
המעצרים והמחאות ניצחו?

ש"ס בהודעה דרמטית: ״אנחנו פורשים מכל התפקידים שלנו בקואליציה״

בשל מעצר הבחורים ואי התקדמות בחקיקת חוק הגיוס, מפלגת ש"ס שוברת שתיקה רועמת ומתמשכת ויוצאת בהודעה רשמית, כי היא פורשת מכל התפקידים שהיו לה בממשלה והיא תחזור רק כשיוסדר מעמד בני הישיבות (חדשות חרדים)

דרעי עם חברי המועצת | ארכיון (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

לאחר שתיקה רועמת ומתמשכת, ב הוציאו לפני זמן קצר (חמישי) - ערב יום השנה לפטירתו של מרן רבינו הגר"ע יוסף זצוק"ל, הודעה דרמטית בנוגע לאי חקיקת ובשל המעצרים של בחורי הישיבות.

בהודעה נכתב: "בהתאם להוראת מועצת חכמי התורה מחודש תמוז תשפ״ה, לפיה על הממשלה להביא להצבעה את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות לא יאוחר מפתיחת מושב החורף של הכנסת - דבר אשר למרבה הצער טרם קוים - מודיעה תנועת ש״ס על פרישתה מתפקידיה הקואליציוניים בכנסת".

בהודעה צוין, כי בשעה זו, יו״ר ועדת החינוך ח״כ יוסי טייב ויו״ר ועדת הבריאות ח״כ יוני משריקי מגישים ליו״ר הכנסת מכתבי התפטרות מתפקידיהם כראשי ועדות בכנסת.

עוד נכתב בהודעה: "ש״ס תמשיך לפעול בכל כוחה למען הסדרת מעמדם של בני הישיבות ולומדי התורה, שהם סוד קיומו הרוחני וההיסטורי של עם ישראל. התנועה תמשיך להוביל את המאבק נגד מסע הרדיפה הפוליטי והאכזרי שמנוהל נגד תלמידי הישיבות הקדושות, ההוגים בתורה יומם ולילה למען עם ישראל כולו ולהצלחת החיילים".

ש"ס הבהירה מתי היא מתכוונת לשוב: "כשיוסדר מעמדם של בני הישיבות, ש״ס תשוב לתפקידיה בממשלה ובכנסת. עד אז, ש״ס תפעל בתיאום מלא עם הסיעות החרדיות ותתייעץ באופן רציף עם מועצת חכמי התורה בכל הנוגע לעמדתה בהצבעות במליאת הכנסת".

