המחבל הצמיד לעמרי אקדח לראש, הוא לא התבלבל: "אני לא עושה"

לפני כחצי שנה פרסם ארגון הטרור חמאס סרטון "אות חיים" עם שורד השבי עמרי מירן. כעת אחרי ששב לישראל והתאחד מחדש עם קרוביו, נחשפים פרטים חדשים מאחורי הקלעים.

בריאיון שהעניק אביו דני למוסף 'ישראל השבוע' של 'ישראל היום', וחלקים ממנו פורסמו הערב הערב (חמישי), חשף כי המחבלים ביקשו מבנו שיצטלם "טייק" נוסף לאחר שהצילום לא היה מספיק "אמוציונלי" בעיני המפקד.

עמרי צילם טייק שני ואז ביקש המחבל טייק שלישי. בשלב הזה הלך המחבל באופן אישי לעמרי, דרך אקדח וכיוון אותו לראשו. "המחבל חשב שזה ישפר את כישורי המשחר של עומרי", סיפר האבא.

אלא שהחטוף האמיץ התנגד. הוא ידע שהמחבל לא יעז לפגוע בו. הוא אמר למחבל שיעשה מה שרוצה אבל עוד טייק לא עושה. האבא חתם: "תפוח לא נפל רחוק מהעץ. גם אני הייתי מתנהג ככה, גם האחים שלו. עם עקרונות. וזה מצוין".

התמונה מהחטיפה שנחשפת לראשונה והתגובה המתבדחת של איתן מור יאיר טוקר | 20:26

ביום שישי האחרון, לפני שבוע, שוחרר מירן מבית החולים איכילוב בתל אביב, לאחר שהשלים את כלל הבדיקות הנדרשות.

עמרי מירן, בן 48, נחטף מביתו בקיבוץ נחל עוז לעיני משפחתו. עמרי נשוי ללישי לביא ולהם שתי בנות, רוני 3.5, ועלמא בת שנתיים. בשעה 17:30, אחרי 11 שעות של תופת, חולצו לישי ובנותיה על ידי לוחמי סיירת גבעתי.