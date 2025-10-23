זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': אחד מאנשי העסקים המוכרים הגיע השבוע לניחום אבלים ודאג שחס ושלום לא תצא תמונה בה יראו אותו מגיע לנחם.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': לפני מספר שבועות חשפנו על כך שמספר רבני מפלגה ניסו להיפגש עם ראש עיר מוכר, בכדי לדבר איתו על נושא מסוים שמציק להם בעיר - אך נחסמו על ידי אישיות פוליטית שמנהלת את המפלגה. השבוע, אחד הרבנים התבטא בנושא ואמר: "אני לא מבין למה כמה חודשים אני מחכה לפגישה הזאת?". • הטיסה החשאית לארה"ב | 'זופניק בכיכר' עם התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע זופניק | 16.10.25 חשיפת 'זופניק': בשלהי ביקור הנשיא דונלד טראמפ בכנסת, נצפה ח"כ יצחק גולדקנופף לוחץ את ידיו של מתאם השו"נ גל הירש. ל'זופניק' נודע כי גולדקנופף אמר להירש ספק ברצינות ספק בהומור: "אחרי ששחררת את החטופים מעזה, הגיע הזמן לשחרר גם את החטופים החרדיים".

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו בטרמינל 'פתאל' בנבת"ג, בדרכו למסע בארצות הברית, כפי שנחשף ב'זופניק' בשבוע שעבר.

( צילום: נפתלי ממן )

את הנגיד שמעון גליק תפסנו מחוץ לבית של זאבי הערץ שמארח בימים אלו את הגר"ד לנדו במסגרת מסעו בארה"ב.

הנגיד עזרא אירני ישב ולמד עם החברותא במשך למעלה משלוש שעות, כאשר לפתע עבר בסמוך הגאון רבי יוסף רפול, ראש ישיבת "עטרת תורה" בפלטבוש, והנגיד והחברותא עברו להתפלפל עם ראש הישיבה בשאלה שהטרידה את מנוחתם במהלך הלימוד.

באירוע שנערך בחצר בית המדרש להתיישבות של הגאון רבי יוסף אפרתי, תפס 'זופניק' את ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, מכבד את המעמד עם נכדו ומקורבו הרב יונתי הוניגסברג.

ביציאה מהאירוע תפסנו סוד שיח לא בלתי מעניין בין הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף ליו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני כשבתווך נצפה משקיף ראש העיר ירושלים משה ליאון.

הנגיד רובי שראן הגיע במסוק פרטי לניחום אבלים אצל הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רבה של מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית, ביושבו שבעה על פטירת אחיו הרב בן ציון גרוסמן זצ"ל.

( צילום: מ.פ )

בהמשך השבוע ראינו את המיליארדר יצחק מירילשווילי בניחום אבלים אצל הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.

האחים הראשונים לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד יוסף, בבר מצווה לנכדו של אחיהם הגאון הרב משה יוסף יו"ר בד"ץ 'בית יוסף', בן לבתו יעל וחתנו הרב יעקב סיני.

( צילום: מאיר ישראל טל )

ראש ישיבת 'אהבת שלום' הגאון המקובל הצדיק רבי יעקב הלל נצפה בטיסה במסגרת מסע חיזוק מיוחד לארה"ב.

כוכב הרשת הזמר והיוצר שוקי סלומון משמח בבר מצווה לבנו של חיים אילוז העורך הראשי של 'כיכר השבת', בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ואנשי תקשורת, 'זופניק' הופתע לגלות במהלך האירוע כישורי שירה נדירים של חתן בר המצווה דוד.

בשמחה הגדולה השתתפו גם רב הקהילה בפתח תקווה הפוסק הגאון רבי בן ציון קוק, הפוסק הספרדי הגאון רבי בנימין חותה והרב הראשי הגאון הרב קלמן בר לצד חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, אוריאל בוסו ויוני משריקי.

יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב השתתף גם כן בבר מצווה לבנו של עורך 'כיכר השבת' חיים אילוז, וסיפר על הקשר של משפחתו לעיר פתח תקווה.

לאחר מכן ראינו את שוקי סלומון ומנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', ב'לחיים' על יין משובח וויסקי יוקרתי עם מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף, לרגל הולדת הנכדה הראשונה.

בין האורחים הרבים בשמחה ראינו את יועץ התקשורת מני חדד ויהודה מנדלוביץ דוברו של ח"כ אורי מקלב, בסוד שיח מעניין.

בליל שישי האחרון נערך מעמד 'עולם התורה' כאשר רבבות בני ישיבות התאספו בהיכל ארנה למעמד קידוש השם "עמודי עולם" של האיחוד, 'זופניק' כמובן לא פספס את המעמד האדיר ומביא לכם קצת מאחורי הקלעים לאלה שלא זכו להיות ברגעים ההיסטוריים בירושלים.

דקות לפני תחילת המעמד 'זופניק' תפס את דוד בירנברג מלשכת ח"כ אורי מקלב כשהוא עוזר לאיצלה קצבורג שלנו, שהגיע לשדר את התוכנית 'מעייריב' בשידור ישיר מתוך המעמד. אם חלילה פספסתם - זה כאן...

ע״י בימת גדולי ישראל תפס 'זופניק' מזרח מרשים של כלל הנציגים של 'דגל התורה', בין היתר ראינו שם את דוד בלומנשטוק וישראל קלרמן מירושלים, גודי סילמן מבני ברק, קלמן היימן מבית שמש ועוזרי הח״כים יעקב מורגנבסר ויונה ויזל.

את יו״ר איחוד בני הישיבות הרב יהודה ויספיש ראינו משוחח עם יו״ר דגל התורה משה גפני, שאף דאג להוציא כותרת בנאומו הקצר במעמד, את השיחה בין השניים לא נחשוף אבל לפי החיוך של גפני נרמוז שהעבירו שם כמה סקופים…

מאחורי הקלעים בפתחו של המעמד האדיר תפסנו את חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת' מתענג על השירה יחד עם יהודה כהן שהפעיל בשקט ובמסירות את כל מערך היח"צ והדוברות של האירוע ויוסף שלמה יעקבזון מבחירי ישיבת 'בית מתתיהו'.

דקות לאחר מכן תפסנו את יוסף שלמה יעקבזון, מבחירי ישיבת 'בית מתתיהו', בסוד שיח על ענייני השעה עם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני תוך שהוא מצליח לרתק את כל המכובדים היושבים מסביב לשיחה, וזה נמשך גם כאשר עבר לשוחח בענייני היום עם ח"כ יעקב אשר, כאשר פני הנוכחים הוסבו בעקבותיו לעבר השיחה החדשה.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר ביקר השבוע את שורדי השבי ששוחררו משבי חמאס בעזה, במחלקת השבים בבית החולים 'תל השומר', יחד עם רב בית החולים הרב יואב אוקנין וסגנו הרב אלי בן גיגי.

( צילום: משה ערבה )

המשפיע החסידי הגאון רבי אלימלך בידרמן מסר השבוע שיעור תורה בקבר רחל אמנו.

( צילום: אייל עטיה )

המקובל הגאון הצדיק רבי יעקב עדס בהדלקה המרכזית בהילולת 'שמעון הצדיק' בירושלים, 'זופניק' הבחין באיש העסקים אלי מזרחי משמש בקודש את הרב בזמן ההדלקה.

מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן ערך סיום הש"ס לעילוי נשמת אמו אורנה דורפמן ע"ה, ביום היארצייט, אותו הוא למד בלמעלה מ-30 מדינות במסגרת פעילותו הכשרותית הענפה.

למחרת ראינו את הרב יוסף דורפמן בשדה התעופה בנתב"ג, בדרכו לעבודת כשרות בחו"ל.

את יוסי עבדו ממגישי 'כיכר השבת' ראינו מרצה על ביטחון עצמי בקורס ההפקות של המפיק שון בלאיש.

הגאון רבי איתמר גרבוז ראש ישיבת 'ארחות תורה' בברכות בברית לבנו החמישי של הרב יעקב גרוסברד מי שהיה יד ימינו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל, ויקרא שמו בישראל: צבי שרגא. ל'זופניק' נודע כי ההורים רצו לקרוא לתינוק על שמו של הגרב"מ אזרחי זצ"ל, אך הרב גרבוז הכריע שלא מאחר ולאביה של האמא קוראים מרדכי.

( צילום: שמוליק קורלנסקי )

שמעון ברייטקופף יועצו של ראש העיר ירושלים משה ליאון, בברכה והתייעצות אצל הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

( צילום: מיכאל יפלח )

"אתה מדהים! אני רוצה אותך במשטרה" • כשאמן החושים מני הולנדר הדהים את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בקריאת מחשבות.

( צילום: פיני גולדברג )

אריאל אלחרר יועצו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, נצפה במעמד קניית החליפה באשדוד לקראת בר המצווה לבנו.

( צילום: ציון )

שדרן הרדיו מנחם טוקר הגיע לתפילה בכותל המערבי באישון לילה והתחכך עם מעריצים.

( צילום: איתי קצב )

הצלם המוכשר חיים גולדברג נצפה בכנסת משחיז את המצלמה לקראת התמונה הבאה שתשבור את הרשת.

בניחום אבלים אצל איש העסקים הפתח-תקוואי חזקי פרקש, שישב שבעה על אביו הגאון הרב אלעזר הכהן פרקש זצ"ל, ראינו את ח"כ אוריאל בוסו מש"ס.

יממה לאחר שקם מהשבעה ראינו את חזקי פרקש מתפנק על גלידה בבר מצווה היוקרתית לבנו עקיבא שנערכה באולמי 'כתר הרימון'.

( צילום: רשת הנקודה )

במהלך חגיגת בר המצווה תפס 'זופניק' שיחה מעניינת בין ח"כ אוריאל בוסו, מקורבו נתנאל אנגל ואריאל קוניק בעלי רשת 'קו עיתונות'.

את מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף, ראינו בשיחה עם כתבי הטלוויזיה במשכן הכנסת.

פיני ג'וזף, יועצו הצעיר של ח"כ יצחק גולדקנופף, נצפה מתברך בחביבות יוצאת דופן מהמשפיע ר' מוטה פראנק בסוכתו שבשבטי ישראל.

ואילו את דוד בירנברג, מלשכתו של ח"כ אורי מקלב, תפסנו בפוזה המחויכת ברחובה של עיר.

המפיק צביקה ליפשיץ נצפה מלווה ומשמש בקודש את הגאון רבי עזריאל אוירבך מרבני 'הפלג הירושלמי', בכניסה לאירוע פרטי בירושלים.

( צילום: מוישי ביכלר )

במהלך יום הולדת בהפתעה למפיק דודי ויטמן, המפיק יונתן יחיאל דפק לו עוגה לפנים, כמנהגו המקום.

( צילום: יוני אוחיון )

בכולל האמנים בפתח תקווה חגגו השבוע יום הולדת 50 לזמר חיים ישראל.

חגיגת יום הולדת 40 בהפתעה במדבר למוזיקאי אבי דרור בהשתתפות בני משפחתו ובכירי תעשיית המוזיקה.

( צילום: מיכאל הצלם )

הזמר והפייטן יובל טייב ניצל בנס לאחר שהגלגל ברכב הטסלה שלו התפוצץ באמצע נסיעה להופעה יחד עם הקלידן דוד ביתן. צוות חילוץ מארגון 'ידידים' שהוזעק למקום סייע לטייב והוא הספיק להגיע להופעה.

( צילום: אלי מלכא )

לקראת בר המצווה לבנו, הזמר חנן בן ארי משתף בהתרגשות: "ברוכי הניח תפילין אתמול בפעם הראשונה בחיים והלב שלי מתפוצץ מאושר ומתפלל שאלוקים יברך אותך ויכוון אותך וישמור אותך כל החיים ילד שלי".

השחקן והזמר שולי רנד מתברך מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, באירוע לזכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, לרגל 12 שנה לפטירתו.

את הזמר מרדכי בן דוד ויד ימינו שלמה מלול, ראינו בסיור במנהרות הכותל המערבי יחד עם החזן האשכנזי של הכותל אלי כהן.

( צילום: אבי עזרא )

לאחר סבב הופעות בחגי תשרי בישראל, ראינו את הזמר מרדכי בן דוד בשדה התעופה בנתב"ג בדרכו לטיסה חזרה לביתו שבארצות הברית.

"אני יידליסט" • כך הגיב איש התקשורת ידידיה מאיר לזמר יידל ורדיגר במהלך 'מופע 30 שנות יצירה ליידל ורדיגר', שהופתע לגלות אותו באולם, בשעה שראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף בתוכנית 'הפטריוטים' ב'ערוץ 14'.

הזמר רפאל מלול חתם במשרד ייצוג האמנים 'תו השעה' של המפיק עוזר דרוק והמוזיקאי יואלי דיקמן, אחרי 7 שנים שיוצג על ידי המפיק שמואל פאר.

הזמר אבי אילסון נצפה בטיסה במחלקת ה'ביזנס' בדרכו לסבב הופעות בברזיל.

( צילום: יהודה שץ )

את הזמר חיים ישראל ראינו בסוד שיח עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו ובנו יועץ התקשורת ידידיה לאו, בשולי אירוע פרטי בירושלים.

את הזמר רולי דיקמן ובנו ראינו בדרכם לקנות אוכל בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים.

באחד הבקרים השבוע תפס 'זופניק' את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני נבלע בחשאיות אל תוך משרד ראש הממשלה.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי וראש העיר קריית אתא יעקב פרץ ערכו ביקור מרגש בתלמוד תורה "אוצר התורה", החיידר הגדול והמצליח בעיר, והתקבלו בשירה מרגשת של התלמידים.

במהלך הדברים שנשא יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי במהלך הביקור בת"ת, הוא שיבח את ראש העיר יעקב פרץ ואת מייסד הת"ת ומנכ"ל המוסדות הרב עמי אילוז, להם ידידות ארוכה במשך עשרות שנים, שהיה מהפעילים הראשונים של ש"ס בצפון.

בתיווכו ויוזמתו של הפרשן ישראל כהן הגיעו במוצאי שבת יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב לניחום אבלים אצל משפחתה של ענבר היימן הי"ד שגופתה הוחזרה מהשבי.

רגע לפני הנסיעה תפסנו את ישראל כהן סוגר פרטים אחרונים עם אליהו גפני, הבן של היו"ר.

יולי מתנצל? לאחר שעבד על החרדים נצפה ח"כ יולי אדלשטיין בשיחה עם יו״ר סיעת יהדות התורה ח״כ אורי מקלב בניחום אבלים במגדל העמק אצל הגרי"ד גרוסמן.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ח"כ אוריאל בוסו וראש עיריית קריית מלאכי אליהו זוהר, מתברכים מהגאון רבי ישראל אברג'ל ראש מוסדות 'המאיר לארץ', שערך הילולה לאביו הגאון רבי יורם אברג'ל זצ"ל.

( צילום: יעקב כהן )

בכירי משרד העבודה ערכו השבוע בעיר אילת טקס פרידה מהמנכ"ל היוצא ישראל אוזן, שעבר לתפקיד מנכ"ל משרד הפנים.

( צילום: אברהם רוזיליו )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בסוד שיח עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, באירוע פרטי.

( צילום: ינון שובלי )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בתפילה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק.

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי האחראי על הילולת רשב"י במירון ושר ירושלים ומסורת ישראל לשעבר ח"כ מאיר פרוש, שהיה אחראי על הילולת רשב"י במירון בשלוש השנים האחרונות, בסיור משותף בהר מירון כחלק מהיערכות להילולת רשב"י במירון תשפ"ו, יחד עם ראש המועצה האזורית מרום גליל עמית סופר, נציגי המשטרה, משרד התחבורה, כבאות והצלה וצה"ל.

( צילום: אלעד זגמן ענבה, לע״מ )

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן וראש עיריית לוד יאיר רביבו, מתברכים מהמקובל הרב נתנאל שריקי, באירוע פרטי.

( צילום: גיא קקון )

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת ורב הסלבס מרדכי חסידים, מתברכים מהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, באזכרה לאימו של מוטי גמיש מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה.

שרת התחבורה מירי רגב נצפתה כשהיא מגיעה לתפילה בקבר רחל אמנו.

( צילום: אייל עטיה )

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף משבח את ראש עיריית אשקלון תומר גלאם, במהלך ביקורו בבית הדין הרבני בעיר, יחד עם הרב אלי בן דהן מנכ"ל בתי הדין הרבניים: "יש פה ראש עיר, יהודי יקר, שהוא אוהב תורה, אוהב תלמידי חכמים, שעושה פה עבודת קודש".

לאחר מכן ראינו את הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף בחלאק'ה לבנו של איש יחסי הציבור יוסי לחיאני.

משה ליאון ראש עיריית ירושלים מברך בחופת בתו שיראל, עם נועם מוסקוביץ בנו של תומר מוסקוביץ ראש המועצה המקומית צור הדסה, בחתונה היוקרתית שנערכה במלון 'מצודת דוד'.

( הפקה: אייזיק גפן | צילום: יעקב קופמן )

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן בפגישת עבודה עם ראש עיריית מודיעין עילית יעקב גוטרמן, במהלכה חתם על החלטה תקדימית להסכם חלוקת הכנסות בין המועצה האזורית חבל מודיעין לעיריית מודיעין עילית.

ראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג, אירס את בנו דניאל, עם בתו של הרב חיים הורביץ רב שכונת צהלה בתל אביב.

( צילום: ש.ל. )

( צילום: ש.ל. )

יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב השתתף בשמחת האירוסין ובירך את ההורים המאושרים והזוג הטרי.

הרב אברהם אוחנה יו"ר מחלקת הכשרות והנישואין במועצה הדתית נס ציונה, בנו איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' וכוכב הרשת והזמר שוקי סלומון, עם ח"כ חיים ביטון, שלמה אלחרר סגן ראש עיריית בני ברק ומרדכי בר מוחא ראש המטה של ראש עירית אלעד, בבר מצווה לבנו של ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול, באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק.

( צילום: יעקב כהן )

בבר מצווה לבנו של ראש העיר אלעד יהודה בוטבול, ראינו אורח מפתיע שהגיע לאחל מזל טוב - פנחס גרוס חבר מועצת העיר מ'אגודת ישראל' מהאופוזיציה.

( צילום: יעקב כהן )

את יהודה אזרד המכונה 'איש מרוקו' ואחיו שלום אזרד סגן ראש מועצת גדרה, ראינו שוחטים כבש בציונו של רבי דניאל השומר אשכנזי זצ"ל במרוקו כסגולה להצלחה.

לאחר מכן ראינו את המשפיע הרב מנחם ביטון בשירה ופיוט לצד מאכלים מרוקאיים, בהילולת רבי דוד ומשה זצ"ל במרוקו.

הגאון הרב בערל לאזאר רבה הראשי של רוסיה, בסוד שיח תורני עם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בניחום אבלים אצל הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.

( צילום: ישראל חזן )

מי שניהל את השבעה של אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן הוא נכדו הבלתי נדלה הרל"ש נתן גרוסמן, שבין המנחמים הרבים פגשנו אותו בסוד שיח עם השר ניר ברקת.

בין ניחום לניחום ראה 'זופניק' את אבי תנועת הקירוב הרב יצחק דוד גרוסמן בסוד שיח עם מקורבו העורך אברהם דוב גרינבוים.

ביציאה ראינו את הראש"ל הגר"י יוסף, כשהוא מלווה על ידי יד ימינו הרב מאיר עמר ויוסי רואש יו"ר המועצה הדתית ומנהל המחלקה לתרבות תורנית במגדל העמק.

( צילום: ישראל אבוחצירא )

הרב מאיר אבוחצירא מירושלים, בנו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, בסוד שיח תורני עם גאב"ד מאקאווא.

את היועץ הרפואי יוסי ערבליך יו"ר 'למענכם' ראינו בסוד שיח רפואי עם מנהל בית החולים אסותא אשדוד ד"ר ארז ברנבוים, בחנוכת הבית לבית החולים 'מדיקל סנטר' באשדוד.

ליחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער באלעד, נולדה השבוע נכדה ראשונה בבית החולים 'מעייני הישועה', בת לחתנו עזריאל דאר מבחרי 'כולל אבי עזרי' באלעד.

נהוראי לחיאני יו"ר המועצה הדתית בצפת אירס את בנו, עם בתה של המפיקה אודליה בן שטרית מגבעת זאב. מזל טוב.

פינת הנוסטלגיה! שחר טל, ראש מטה רשות האוכלוסין וההגירה, עם מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל שבסוף השבוע חל יום ההילולה ה-12.

יו"ר המועצה הדתית ברמת גן עו"ד גדליהו בן שמעון, נצפה בתפילה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק.

את איש יחסי הציבור קיוי הס ראינו בדרכו לתפילה בקברי צדיקים בעיירה ליז'נסק שבפולין.

איש התקשורת יהודה אהרוני, הכתב לענייני חרדים של 'ערוץ 14' - שהתגייס למילואים בגבול עזה, בנסיעה על טנק.

ברכת מזל טוב לאריאל עידן כתב הדרום של 'ערוץ 14' ורעייתו סיון לרגל הולדת בנם השלישי בבית החולים 'וולפסון'.

בכירי התקשורת החרדית בחנוכת 'קמפוס מיכאל' באחיהוד עם מחלבה צמחית חדשה של קבוצת 'שטראוס' בהשקעה של 270 מיליון שקל • על התיעוד כוכב הרשת שוקי סלומון.

את ח"כ יואב בן צור ראינו בפגישת עבודה עם היועץ הרפואי הרב שמעון רגובי יו"ר 'מזור' והמנכ"ל נחום פראנק.

( צילום: איציק בנזימן )

עו"ד משה שמעוני יו"ר דירקטוריון 'רכבת ישראל', בריקוד של שמחה עם ספר תורה שהכניסה הנהלת 'רכבת ישראל', לזכרם של נרצחי מלחמת 'חרבות ברזל' • על החלק המוזיקלי באירוע הופקד הפייטן יניב מדר.

( צילום: שבתאי טל )

איש החסד ברוך נידאם ורעייתו שרה, חגגו בת מצווה יוקרתית לבתם נאוה.

( הפקה: יונתן בן טוב )

את הרב המזמר שמואל נידאם ראינו בכנסת יחד עם ראש השב"כ דוד זיני.

הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף מאחל ברכת מזל טוב ליו"ר ארגון 'לב מלכה' הרב אהרן אברמן לרגל שמחת הברית לנכדו.

המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן בפגישת עבודה עם שר החינוך יואב קיש, במהלכה דנו השניים על קידום המוסדות של חסידות חב"ד.

איש החסד אליהו גוטמן מעניק ספר 'תניא' שהודפס בסוריה, לאלוף שי קלפר מפקד פיקוד העורף ואלוף משנה חיים ווייסברג ראש מחלקת הרבנות הצבאית.

משה סיני מבכירי מערך האבטחה בנתב"ג ראינו מקבל את ברכתו של הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, לאחר שליווה אותו לטיסה למסע חיזוק בדובאי.

( צילום: שמעון ברדי )

בהמשך השבוע ראינו את הגאון הרב יגאל כהן ויד ימינו שמעון ברדי יחד עם הרב הראשי לשעבר הגאון הרב יונה מצגר והרב המזמר דודו דרעי, לאחר שיעור תורה לאנשי עסקים בדובאי.

הקומיקאי רון שלום (הרון הרון) ביקר בבית חב"ד באיה נאפה שבקפריסין שבראשות הרב זושא ניימרק: "תגיעו לבית חב"ד ותניחו תפילין גם אם אתם לא בעניין - זה עושה טוב לנפש".

הזמר איתי לוי בביקור ב'כיכר מרן' בעיר אלעד - לזכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, לרגל 12 שנה לפטירתו. ל'זופניק' נודע, כי ראש העיר אלעד יהודה בוטבול שנחשף לסרטון שוחח למחרת עם הזמר איתי לוי וסיפר לו על הקמת הכיכר המדוברת. מי שתיווך את השיחה בין השניים היה איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

( צילום: אלדד מרחום )

