חשיפת 'זופניק': אחרי שעשה אירוע ללא שקיבל את האישור של גדולי ישראל, החליט ראש עיר חרדי להיכנס יחד עם חברי סיעתו לבתי המנהיגים החרדים, כדי להרגיע את הרוחות הסוערות נגדו. כשהגיע לביתו של ראש ישיבת סלבודקא הגאון רבי דב לנדו - רק עם חלק מחברי סיעתו לאחר שחצי מהסיעה סירבה להשתתף - הוא התבקש להישאר עם ראש הישיבה לבד. 'זופניק' לא זכה אמנם להיות זבוב על הקיר אך כן זכה לקבל עדכונים לוהטים מפרטי השיחה (מי אמר הקלטה?) לפיהם, ראש הישיבה זעם על ראש העיר ואף גער בו על שהוא אומר בשמו דברים לא נכונים. בנוסף, ראש הישיבה מתח ביקורת נוקבת על הטיפול הכושל ברישום לסמינרים ועל ההליכה העיוורת עם ש"ס נגד דגל התורה בנושא הסמינרים. את שאר הגערות שעלו בשיחה 'זופניק' שומר לשבוע הבא.

חשיפת 'זופניק': תחת מעטה חשאיות ובאם הכל יעלה כמתוכנן, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, יצא במוצ"ש הקרוב לארצות-הברית. • אחרי שעברנו את חג סוכות, בואו נלמד לקח בשביל הילדים שלנו לחג הבא | חובה להורים מרדכי רוט | 14:30 מאתיים רגעים של הוד: תיעוד מסכם ועוצמתי מהחגים בחצה"ק ויז'ניץ חיים רוזנבוים | 15:12 חשיפת 'זופניק': איש עסקים מוכר החליט לממן מידי חודש בחודשו את הסמינר של בתו, בעקבות הקשיים הכלכליים בו נתון המוסד. • חשיפת 'זופניק': בנים של אישיות פוליטית מוכרת, מכרו קרקע גדולה שהייתה בבעלותם בשותפות עם איש נדל"ן מפורסם, לבניית כמה מאות יח"ד. • חשיפת 'זופניק': ביציע היוקרתי בכנסת במהלך ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נצפו בין היתר המיליארדרים מרים אדלסון, סיימון פאליק ואהרון וולפסון, האסטרטגים ירח טוקר, אליהו ארנד ויוסי רוזנבוים, איש החסד שי גראוכר, יו"ר 'איחוד הצלה' אלי ביר, ואליקים שטארק מעסקני 'בעלזא' - הכניסה ליציע זה הייתה רק באמצעות צמיד זהב מיוחד ואחרי אישורים ומעבר בידוק מיוחד, כאשר סביב קבלת האישורים התנהלו מלחמות אדירות, ולא מעט אילי הון נאלצו לצפות בטקס מהסוכה. ביציע ב' מאחורי הזכוכית נראו מיליארדרים נוספים בין היתר משפחת שרון מארצות הברית, ראלף הרצקה, ג'ימי קזרי ומקורבו חיים מימון, מורי הוברפלד ועוד... • תיעוד דרמטי הגיע לידי 'זופניק' ממעמד ברכת כהנים בחול המועד בכותל המערבי, בו נראה מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן בשיחה ערה עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, לאחר נתק ממושך.

קודם לכן ראינו את הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף מברך את מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי ושורד השבי סשה טרופנוב ששוחרר משבי חמאס בעזה, במהלך ברכת הכהנים.

קודם לכן ראינו את הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף מברך את מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי ושורד השבי סשה טרופנוב ששוחרר משבי חמאס בעזה, במהלך ברכת הכהנים.

ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', במעמד תפילה במערת המכפלה בחברון, בתפקיד החזן: אריה דינר נהגו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו נצפה בונה את הסוכה בצר ביתו באשדוד עם ג'לבייה.

בחול המועד סוכות ראינו את הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', מגיע לתפילה בכותל המערבי כשהוא מלווה בנאמן ביתו מוטי פורגס.

האדמו"ר מסלאנים נצפה בתפילה חרישית שנמשכה שעה ארוכה בקבר 'רחל אמנו'.

חיים אילוז העורך הראשי של אתר 'כיכר השבת' נצפה עורך סיום מסכת 'סוכה' יחד עם החברותא אלי סלומון ומנהל החידה לתרבות חרדית בעיריית פתח תקווה אבי פקטר. האירוע החגיגי נערך בסוכתו של הנגיד הרב שבתי אייזנשטט.

לאחר מכן ראינו את רב הקהילה הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, מברך את חיים אילוז בחביבות לרגל סיום המסכת.

בחול המועד תפס 'זופניק' את פרשן הבית ישי כהן בהקבלת פני רבו אצל רבו הראשון לציון הגר״י יוסף.

ובערב החג ראינו את ישי כהן מחפש בשוק ארבעת המינים בשכונת הבוכרים כשבצמוד אליו רב הסלבס מרדכי חסידים שהמליץ לו על האתרוג התימני המהודר לחג.

רגע לפני הגעתם של רבבות בני הישיבות למעמד ההיסטורי "עמודי עולם" שע"י 'איחוד בני הישיבות' בהיכל ארנה ירושלים ראינו את חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת' ניגש כשליח-ציבור בתפילת מנחה.

את הפרשן החרדי ישראל כהן זיהה 'זופניק' מגיע עם בנו ארי לגבעת סלבודקה לרגל מעמד 'ריתחא דאורייתא' אצל ראש הישיבה הגר״ד לנדו. כהן שכיבד את המעמד הגיע בבגדי החג עם שטריימל ובקיטשע כיאה לחסיד שמגיע לרב. האב והבן הביטו ממרפסת הבית על גדולי הרבנים שהגיעו להשתתף במעמד.

למחרת ראה 'זופניק' את ישראל כהן בסוכת האדמו"ר מויז'ניץ כאחד משושביני האירוע, זאת במסגרת ביקור חג חריג ונדיר של ראש הישיבה הגר"ד לנדו שהגיע לסוכת האדמו"ר אותה מכנה 'זופניק' "סוכת שלום ואחדות".

ביציאה מהביקור ליווה האדמו"ר את ראש הישיבה עד לפתח היציאה של הבניין זאת למרות חולשתו, 'זופניק' ראה את כהן מנצל את הרגע, מתכופף ומתברך מהמנהיג הליטאי.

תקרית חריגה נרשמה במהלך ביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בכנסת, כאשר מאבטחי הכנסת גררו בכוח את אריאל אלחרר יועצו החרדי של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והוציאו אותו מהכנסת. לטענת אלחרר, אחד המאבטחים התנהג בבוטות למרות שהוא מחזיק אישור והתעקש להוציא אותו החוצה מהמשכן. בעקבות התקרית אלחרר הגיש תלונה חריפה למשמר הכנסת נגד המאבטחים.

שדרן הרדיו מנחם טוקר חיתן את בתו הבכורה סוני עם אברהם שטלצר מישיבת 'איתרי', באירוע יוקרתי באולמי 'גאמוס' בהשתתפות, רבנים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ובכירי תעשיית המוזיקה.

לאחר החופה ראינו את יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, מאחל מזל טוב בחיבוק חם לאבי הכלה המאושר.

ח"כ אורי מקלב מ'דגל התורה' נצפה באיחולי מזל טוב לאב הכלה מנחם טוקר ולדוד המאושר ירח טוקר.

הזמר והיוצר שוקי סלומון בביצוע מיוחד ללהיט שלו "אהבת חינם" יחד עם המוזיקאי אהרל'ה נחשוני וחברי מקהלת 'נשמה', בזיץ מיוחד בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה, בחתונת בתו הבכורה של מנחם טוקר.

ברחבת הריקודים ראינו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', בריקוד סוער.

מחוץ לאולם ראינו את הזמר מוטי שטיינמץ ומנהלו המוזיקאי רובי בנט והזמר נפתלי קמפה, בסוד שיח מוזיקלי.

בהמשך ראינו שיחה ערה בין אבי רוזן מנכ"ל רדיו 'קול חי' לשעבר והיועץ האסטרטגי ירח טוקר, דוד הכלה.

ולסיום ראה 'זופניק' את ראש מועצת גבעת זאב יוסף אסרף בסוד שיח סוער עם היועץ האסטרטגי מני חדד ואיש התקשורת רפי אוחנה.

את איש החסד שי גראוכר ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', ראינו בליל הושענא רבה, בכניסה מאובטחת לתפילה בקבר יוסף הצדיק בשכם, עם רכבים ממוגני ירי של 911.

לאחר מכן במתחם הקבר ראינו את שי גראוכר ואיציק אוחנה עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן ומפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט, שיזמו את הכניסה.

האסטרטג מנחם גשייד ואיש העסקים יריב אלבז, בריקוד עם האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, בשמחת בית השואבה בסוכתו באשדוד.

אמן החושים מני הולנדר מדהים בקריאת מחשבות את הלקוחות בשוק ארבעת המינים.

לא רק צלם, גם שחקן: שלומי כהן שיחק במערכון סוכות של 'ברדק' יחד עם השחקנים מני וקשטוק ואפי סקקובסקי.

בשמחת בית השואבה בישיבת 'חברון' ראינו את השחקן גולן אזולאי שחזר בתשובה מתעד בהתפעלות את החגיגה.

אריאל אלחרר יועץ התקשורת של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעלייה לתורה לבנו יונתן בכותל המערבי לרגל בר המצווה.

בני משפחתו של אמן הוויז'ואל שמוליק בן הרוש הפתיעו אותו בעוגת יום הולדת, במהלך מופע ב'בנייני האומה' בירושלים.

מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי כובד בעלייה לתורה בבית הכנסת איצקוביץ', במהלך סיור עם בכירי המשטרה בערב חג סוכות בעיר בני ברק, מהצד נראים ניסים לוי יועץ הסמפכ"ל לענייני חרדים וגבאי בית הכנסת יצחק שיינין.

לאחר מכן ראינו את דני לוי בסיור במאפיית ויז'ניץ, יחד עם המנהל חזקי כהן ואיש העסקים אבידוד בר ישראל.

מזכה הרבים הרב מיכאל לסרי והשדרן רפי אוחנה מ'קול ברמה', בתפילה במניין בטיסה חזור מארצות הברית לישראל, לאחר מסע חיזוק בקהילות היהודיות.

הרב מרדכי ניסים בוסקילה מרבני מושב אחיסמך, מברך את ינקי דרעי ראש המחלקה לגיוס כספים בהסתדרות הציונית העולמית, במהלך אירוע פרטי באחוזתו של איש העסקים אלון אלגלי.

באירוע פרטי בחג סוכות, ראינו את מוטי בוקצ'ין דובר זק"א וישראל חסיד דובר זק"א תל אביב, רוקדים במעגל אחד, כשעל המוזיקה הזמרים שרולי גרין ואברומי וינברג.

המפיק דוד פדידה מתברך מפי המקובל הגאון הרב יעקב עדס בסיום מופע מוזיקלי בירושלים.

רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים, השתתפו בשמחת בית השואבה והרמת כוסית לחברת 'קונקטור' של המפיק שלום וגשל, בסוכתו של איש העסקים איציק קויפמן.

הזמר 'שמואל' נצפה מתחדש בנעליים לכבוד החג בירושלים.

את הזמר פיני איינהורן ראינו ברכיבה על אופנוע שפילס לו את הדרך מהופעה להופעה, בימי חול המועד.

הזמר אברהם פריד זיכה את הנגנים שלו בנטילת ארבעת המינים במהלך מופע בנתיבות בחול המועד סוכות.

באישון לילה ראינו את הזמר אברהם פריד בתפילה בציונו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל בנתיבות.

רמי גרינברג ראש העיר פתח תקווה שיבח את הזמר והקלידן ישראל רפפורט, שהוביל את שמחות בית השואבה בעיר.

המוזיקאי עדי נתנאלי בסוד שיח מוזיקלי עם הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא' שידוע כחובב כלי נגינה.

( צילום: מיקי אלבו )

את הזמר יענקי דסקל ראינו ברכיבה על אופנוע שפילס לו את הדרך מהופעה להופעה, בעקבות הפקקים.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ועוזרו אריאל הררי נצפו יחד במשכן הכנסת בדרכם למליאה.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני הגיע לבית החולים 'מעייני הישועה' לבקר את אחיו שעבר צנתור, ופגש שם את הפרופסור שהציל אותו לפני מספר שנים כשעבר צנתור בבית החולים. האחים רוטשילד שמנהלים את בית החולים, לקחו על הדרך את גפני לסיור מודרך.

במהלך הכינוס השנתי של נציגי 'דגל התורה' בסוכה בחפץ חיים, ראינו את מנחם מילצקי, מקורבו של מנחם שפירא מ"מ ראש העיר בני ברק ומנהל המחלקה המוניציפלית של המפלגה, בלחיצת יד חמימה עם היו"ר משה גפני.

את יו"ר סיעת ש"ס ח"כ ינון אזולאי ובנו, ראינו קונים חליפות לחג באשדוד.

את ראש עיריית ירושלים משה ליאון והיועץ האסטרטגי יענקי ביכלר, ראינו בעלייה לתורה בתפילת שחרית של חול המועד סוכות בסוכתו של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, ל'זופניק' נודע כי יענקי ביכלר ואחיו היועץ האסטרטגי יום טוב ביכלר אירחו בסוכה של דרעי בירושלים, אישי ציבור, שרים, שגרירים וראשי ערים.

ח"כ מיכאל מלכיאלי בהקפות שניות בבית הכנסת 'שערי עזרא' בשכונת נווה יעקב בירושלים, יחד עם הגבאי המיתולוגי עמוס עטיה.

ח"כ אורי מקלב נצפה רוקד עם ספר תורה בהקפות שניות בישיבת 'היכל יצחק'.

ח"כ יואב בן צור בהקבלת פני רבו בשיעור השבועי אצל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

יו"ר ועדת הבריאות של הכנסת ח"כ יוני משריקי, סגני ראש העיר בני ברק שלמה אלחרר ואליהו שושן ויו"ר המועצה הדתית יחיאל לוי, בריקוד בסוכתו של הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

יו"ר ועדת הבריאות ח"כ יוני משריקי, מלווה את הגאון רבי שלמה מחפוד ראש בד"ץ 'יורה דעה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, ביציאה ממעמד הקבלת פני רבו בהשתתפות אלפי בני ישיבות מעדת תימן במלון 'רמדה' בירושלים.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן בקריאת שם לבתו החמישית - הדר - בתפילת שחרית בסוכתו של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי.

בליל הושענא רבה, 'זופניק' תיעד את יועצי חברי הכנסת החרדים בלימוד עם בנש"ק הרב יעקב יגן, בסוכתו של משה כלפון יועץ שר העבודה.

הרבנית יפה דרעי אשתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי נצפתה ביציע המכובדים במהלך ביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בכנסת.

חבר-הכנסת לשעבר יצחק פינדרוס הגיע גם הוא לנאומו של טראמפ בכנסת כשהוא לובש פראק כמנהג הליטאים בחגים.

את ח"כ יואב בן צור ראינו בשיחה ערה עם בכירי ממשל ארצות הברית, במהלך ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכנסת.

את המיליארדר סיימון פאליק ראינו בשיחה ערה עם שחר טל ראש מטה רשות האוכלוסין וההגירה, במהלך ביקורו של הנשיא טראמפ בכנסת.

את יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף, ראינו בביקור חג בסוכתו של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, מהצד נראה יד ימינו של ראש העיר יוסי צימט.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, בברכה והתייעצות אצל הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף וחבר מועצת העיר פתח תקווה אלישיב עמיצור, נצפו בוחרים אתרוג מהודר בשוק ארבעת המינים

יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן קיבל את ארבעת המינים מהעסקן החב"די לוי אדרעי.

יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה וראש המטה שלו רוני טל, ח"כ שלום דנינו, אהרן מרדכי אלבוים המשנה לראש העיר בני ברק והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד, בסוכתו של איש העסקים רפי בן זאב בבני ברק.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ובכירי המשטרה בריקוד עם ספרי תורה בהקפות שניות בכפר חב"ד.

שרת התחבורה מירי רגב השתתפה בהקפות שניות בכפר חב"ד עם המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן והאסטרטג יוסי רוזנבוים.

ברחבת הריקודים ראינו את שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, הפילנתרופ דוד הגר ויוסי לוי מנכ"ל 'נצח יהודה', בריקוד של שמחה עם הרב שמעון רבינוביץ יו"ר ועד כפר חב"ד והאסטרטג יוסי רוזנבוים.

שר העלייה והקליטה אופיר סופר שימש כחזן בהקפות שניות ב'כיכר דיזינגוף' בתל אביב יחד עם ארגון 'ראש יהודי'.

ראש עיריית ירושלים משה ליאון ויועצו שמעון ברייטקופף ושלום כהן יועצו של איציק לארי מנכ"ל עיריית ירושלים היוצא, ב'לחיים' בסוכתו של הגאון רבי אברהם סלים ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

במהלך ביקור חג בסוכתו של הרב הראשי הגאון הרב קלמן בר, תפס 'זופניק' סוד שיח מעניין במיוחד בין נשיא המדינה יצחק הרצוג לבין הגאון הרב פנחס גולדשמידט נשיא 'ועידת רבני אירופה'.

איש התקשורת שלמה קוק עורך עיתון 'בקהילה', בלחיצת יד עם נשיא המדינה יצחק הרצוג שערך ביקור חג בסוכתו של הרב הראשי הגאון הרב קלמן בר, בשולחן הכבוד נראה הרב אליעזר ברוד רב היישוב כרמי יוסף וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

את יחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער בעיריית אלעד והגזבר נחום ברכר ראינו בתפילה בכותל המערבי.

צבי פרנקל מנהל האירועים בעיריית בית שמש, מפקד על חלוקת ענק של למעלה מ-50,000 שקיות פעקלעך בערב שמחת תורה.

בחול המועד סוכות, ראינו את הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא' מגיע לברכת הכהנים בכותל המערבי, כשהוא מלווה בגבאי יוסף ביטון והחזן הספרדי של הכותל אלחנן אלבז.

( צילום: רני לוי )

הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים ואיש החסד שי גראוכר, ליוו את סטיב וויטקוף השליח האמריקני למזרח התיכון וג'ארד קושנר חתנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בביקורם בכותל המערבי לרגל שחרורם של החטופים משבי החמאס.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף בריקוד עם הגאון הרב שבתי לוי ראש מוסדות 'הליכות משה' ורבה של רמת אהרון בבני ברק, במהלך שמחת בית השואבה.

( צילום: אלעזר פיינשטיין )

מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי וסגנו ניצב אבשלום פלד, בבברכה במעונו של חכם ניסים בן שמעון, יחד עם ניצב משנה אלעד קליין מפקד משטרת מרחב דן, ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט וסגנו וממלא מקומו מנחם שפירא מנהל המחלקה המוניציפלית ב'דגל התורה', ניסים לוי יועץ הסמפכ"ל לענייני חרדים והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד.

ניצב משנה אלעד קליין מפקד משטרת מרחב דן, רב פקד מוטי בלאס סגן מפקד משטרת בני ברק, פקד אלעד אמויאל מפקד השיטור העירוני בבני ברק, רב פקד אליהו קב רב משטרת תל אביב, קובי פרטיג יועץ לענייני חרדים למשטרת מרחב דן והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד, בביקור חג בסוכתם של חברי מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש וראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי.

הגאון הרב שלמה זלמן גרוסמן רבה של העיר אלעד תועד בשוק ארבעת המינים המרכזי בעיר.

המקובל הרב יעקב עדס נוטל ומנענע ארבעת המינים בקבר 'רחל אמנו'.

את עזרא כהן שגריר פנמה בישראל, ראינו מעניק מתנה מיוחדת משגרירות פנמה ליו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, לאחר תפילת שחרית של חול המועד בסוכתו של דרעי.

הרב שמעון אקסל ואחניש שגריר ארגנטינה בישראל, השתתף בתפילת שחרית של חול המועד סוכות בסוכתו של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי.

את ישראל מורגנשטרן וחזי שבקס מראשי 'יחידה 360 - מערך הסיוע הלאומי', עם המיליארדרית ד"ר מרים אדלסון, במהלך ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכנסת.

בחול המועד סוכות, ראינו את הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא' מתפעל מהאתרוג המהודר של רב הסלבס מרדכי חסידים, בסוכתו של הנגיד שמוליק הלפרין: "זה אתרוג ששווה הרבה, עם גרטל יפה!".

המשפיע הרב יעקב גלויברמן מתברך מהגאון הרב זבדיה כהן ראש אבות בתי הדין בתל אביב, בשמחת בית השואבה בסוכתו של הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

ניצב חיים סרגרוף מפקד מפקד מחוז תל אביב במשטרה, תנ"צ צחי שרעבי מפקד מרחב ירקון במשטרה ונצ"מ רותם וסקר מפקד תחנת לב תל אביב במשטרה, בהקפות שניות אצל הרב אריה לוין מרבני צפון תל אביב.

את האח החרדי יואל שוורץ מבית החולים 'מעייני הישועה', ראינו מתברך אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק.

איש החסד יוסי גמליאל מנהל מחלקת הנוער בבית שמש, עבר התקף לב ופונה לבית חולים 'שערי צדק' שם הרופאים ביצעו לו צנתור והצילו את חייו.

הדס ניימן, מנהלת הסמינר החרדי 'דרכי שרה' מבית רשת 'נצח' זכתה בפרס שר החינוך יואב קיש שהעניק את הפרס למנהלים פורצי דרך.

עתי שלו כתב השטח של 'ערוץ 14' בריקוד עם ספר תורה בהקפות שניות בכפר חב״ד, לאחר שסיים דיווח לייב מהריקודים.

את איש היין דני כהן מבני ברק, ראינו מתפלל במהלך מרוץ הרכבים הארצי בדימונה.

את הבחור המיוחד המתוק "נח" ראינו בהכנת הפקעלך למאות הילדים המיוחדים לנופשון "בלב של תורה" שהתקיים בשמחת תורה של ארגון 'בלב אחד'.

בטקס הזיכרון הממלכתי לאסון לשבעה באוקטובר, ראינו את מנכ"ל זק"א ת"א צבי חסיד ומנהל החטיבה הבינלאומית ברוך נידאם, בסוד שיח עם עם מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר.

את ברוך נידאם ראש החטיבה הבינלאומית בזק"א ת"א ובנו, ראינו בתפילת שחרית של חול המועד סוכות בבית הכנסת 'אמרי שפר' בשכונת הר נוף בירושלים.

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, מתברך מהמקובל הרב נתנאל שריקי, באירוע פרטי מול הכותל, מהצד נראה המפיק שון בלאיש.

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל, יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ ויו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן, בביקור חג בסוכתו של הרב ניצן ראובן.

את הזמר בן צור ראינו קונה אתרוג בבני ברק יחד עם הרב שמעון מאמו.

את השחקן שלומי קוריאט, ראינו מנענע ארבעת המינים לפני טיסה בשדה התעופה בנתב"ג.

הזמר ליאור נרקיס נצפה מנענע ארבעת המינים במלון 'גלי כינרת' בטבריה.

