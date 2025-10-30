זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': חבר-הכנסת יעקב אשר מ'דגל התורה' נצפה מתכונן לראיון בעמדת השידור של 'כיכר השבת' עם יוסי סרגובסקי ומשה מנס מעצרת המיליון בגג של בית 'איחוד הצלה', כשלפתע רגליו הקרות גרמו לו להיעלם מבלי לענות על השאלות הנעימות.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ תיעוד ממעוף הציפור: חכמי ורבני עדת תימן בעצרת המיליון בעיר מלוכה חיים רוזנבוים | 19:38 חשיפת 'זופניק': באירוע חשאי שנערך איש שם בסמוך לירושלים נתקל 'זופניק' במספר חברי כנסת מוכרים. קריאת "השר לשעבר", גרמה כמעט לכולם לסובב את הראש. האם זה אומר שהם התקשו להיפרד מהתפקיד או שהם רואים את עצמם בדרך חזרה לממשלה? • חשיפת 'זופניק': אושיית רשת מוכרת החליטה שנמאס לה לקום לפנות בבוקר על מנת להוציא את בתה לבית הספר בעיר הסמוכה למקום מגוריהן, והחליטה שמעתה הילדה תשב בבית עד שראש המועצה יעזור לה להתקבל לבית הספר בישוב בו היא גרה. • חשיפת 'זופניק': דמות חרדית מוכרת מחתימה בימים אלו אנשים שיתמכו בה לקבלת 'פרס ישראל'. נמתין לראות לאיפה הסיפור יתגלגל ונעדכן. • חשיפת 'זופניק': אחרי שנחשף ב'זופניק' על הפיוס בין מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן והראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, 'זופניק' ראה את המנכ"ל מנשק לרב את היד בחביבות רבה, בבר מצווה לבנו של אריאל אלחרר יועצו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ל'זופניק' נודע כי מי שפעל לשלום מאחורי הקלעים היה הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר והבן דניאל אבידן ראש מטה מנכ"ל ביטוח לאומי.

"וואו!", ככה הגיב 'זופניק' כשראה את אולפן 'כיכר השבת' מוכן למשדר המיוחד מעצרת המיליון בהגשת ישי כהן ובהשתתפות חנני ברייטקופף, איצלה כץ, אבי וידרמן ואברהם ובר.

לקראת סיום המשדר תפסנו את אריה ארליך מעיתון 'משפחה' בריאיון מיוחד לסיכום המעמד האדיר עם משה מנס ויוסי סרגובסקי.

וזה כבר איש התקשורת אבי גרינצייג, דובר בית הגר"ד לנדו, בריאיון בעמדת השידור של 'כיכר השבת' למשה מנס וארי כהן.

מאחורי הקלעים של המשדר תפסנו את מפיק העל אשר רוט בסגירות אחרונות לבדוק שהכל עובד כי בסוף "הכל קורה".

בשיאה של העצרת תפס 'זופניק' את עורכי 'כיכר השבת' חיים אילוז וחנני ברייטקופף מצטופפים בין מאות האלפים.

מי כעמך ישראל: כך זה נראה כשמשפחה שלימה התגייסה לטובת מאות האלפים והזמינה אותם לשתות או לנוחיות בביתם. אשריהם!

הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', נצפה על הבמה המרכזית בעצרת המיליון החרדית בירושלים יחד עם מקורביו אלחנן שרבאני, אבי רפול ויהושע רודניק.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ביציאה לרחוב שרי ישראל מקום התכנסות עצרת המיליון.

המשפיע הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי נצפה ממרר בבכי במהלך אמירת "אבינו מלכנו" בעצרת.

אחד מארבעת דובר יעצרת המיליון ירח טוקר נצפה נותן עבודה במרפסת גדולי ישראל.

רגע לפני תחילת "עצרת המיליון" ראינו את הפרשן החרדי ישראל כהן מתברך מחבר מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים. "צריכים לדאוג שמהעצרת הזאת ייצא קידוש שם שמיים וכבוד ללומדי התורה", אמר ראש הישיבה.

בכינוס מועצת חכמי התורה של ש"ס בעצרת המיליון החרדית בירושלים, ראינו את יו"ר ש"ס אריה דרעי מתעדכן מיד ימינו יוסי שבתאי.

את חברי הכנסת אוריאל בוסו, יוני משריקי ויוסי טייב צועדים מהכנסת אל עצרת המיליון ולאחר מכן הם נצפו נושאים תפילה כשלצידם גם ח"כ ינון אזולאי.

את ח"כ יואב בן צור ודוברו אבי יפרח, ראינו על אחת המרפסות בעצרת המיליון.

בשולי העצרת ראינו את ראש עיריית ביתר מאיר רובינשטיין מתברך בחמימות מהמשגיח הגאון רבי דן סגל.

"אני דוס גאה", נכתב בשלט הענק אותו סחבו עשרות צעירים במהלך העצרת.

איש החינוך הרב מוטקה בלוי נצפה בבוקר העצרת במלון 'שערי ירושלים' כשהוא נערך לקראת התפילה והסליחות, אחרי השבוע הקשה שעבר בזירה התקשורתית.

אליהו גפני בנו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ומחותנו הרב אשר לנדאו רב המכון לרפואה משפטית באבו כביר.

על הגג בבית 'איחוד הצלה' ממנו שידרו כלי התקשורת ראינו את העיתונאים אבי גרינצייג, שילה פריד מ'ידיעות' ו-ynet ויואלי ברים מערוץ 13.

את צמד העורכים, שלומי קוק מ'בקהילה' ואריה זיסמן מ'יתד נאמן', ראינו נושאים תפילה בעצרת המיליון.

( צילום: רשת הנקודה )

גם אריה ארליך מ'משפחה' ניצל את ההופגה בין הראיונות כדי להשתתף בעצרת התפילה.

( צילום: רשת הנקודה )

הרב חיים הורביץ רבה של שכונת צהלה בתל אביב, מתראיין ליהודה אהרוני ב'ערוץ 14', בעצרת המיליון בירושלים.

( צילום: שלמה צחנוביץ )

בשלהי עצרת המיליון בירושלים, נצפה העסקן הבנש"ק הרב חיים שלמה דכנר, שנחת בארץ שעות אחדות לפני האירוע, בתקיעת שופר עוצמתית שהרעידה את זקני ירושלים.

הקומיקאי גיא הוכמן משתעשע עם מגבעת בעצרת המיליון.

( צילום: מתוך אינסטגרם )

יוסי עבדו מגיש 'החדשות הלא באמת חשובות של השבוע' נתפס מגיש חדשות חשובות...

לאחר הביקור של שורד השבי בר קופרשטיין במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש במסגרת ביקורו בבני ברק, תפסנו את ראש הישיבה משבח את הפרשן ישראל כהן על הפעילות למען החטופים, ואומר: "יצא מזה חיזוק גדול באמונה לכלל ישראל כאשר רואים שגם המשפחות וגם אלו שחזרו מהשבי התחזקו ואומרים שהכל מבורא עולם".

והנה בר קופרשטיין עם הפרשן החרדי ישראל כהן ואיש היח"צ פנחס פלינקר ברחובות בני ברק.

שגב כלפון ששוחרר משבי חמאס בעזה, מנשק את ידו של הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', שהגיע לחזק את תושבי העיר דימונה במסיבת הודיה שערך שורד השבי.

( צילום: נתן גראוכר )

לאחר מכן ראינו את איש החסד נתן גראוכר מתברך מ'הינוקא': "תמשיך לעשות חסדים גדולים עם אחיך שי גראוכר היקר, אתם אנשים של חסד, שרק תצליחו".

( צילום: חיים תווינא )

חגיגות יום הולדת 40 בהפתעה לאסטרטג יענקי ביכלר, בהשתתפות אישי ציבור ואנשי עסקים, בבית כנסת העתיק במוצא, ביכלר הגיע ברכב לימוזינה יוקרתית לאירוע המתוקשר שארגנה רעייתו הדס.

( צילום: צביקה גרין )

הגאון רבי אריה שפירא משגיח ישיבת 'באר יעקב', נתפס עולה על ג'יפ ברחובות ניו יורק, בדרכו למסע גיוס כספים.

( צילום: שרול )

את האדמו"ר מנדבורנה והמשב"ק אבי קלפנר, ראינו בשדה התעופה בוינה.

( צילום: שרול )

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', האדמו"ר רבי משה אבוחצירא, המשפיע הגאון הרב מנחם ביטון והגאון הרב משה מויאל, בהבדלה של מוצאי שבת בהילולת רבי דוד ומשה זצ"ל במרוקו, מהצד נראה המפיק דודי עזריאלי.

אחרי חודש מלא וגדוש, בו הוא הספיק לנענע לולב יותר מכל אתרוגן במאה שערים, להשתתף ב-340 טישים של אדמו"רים ורבנים, ולחרוש את כל בני ברק וירושלים בלי אפ' רגע מנוחה, בנש"ק חצרות האדמו"רים, ישראלי הגר, נצפה בשדה התעופה בדרך לארה"ב.

היעד: סבב חסר תקדים של ביקורים אצל אדמו"רים, רבנים וחסידים אבודים, והשתתפות ב-20 חתונות (!) שאליהן הוזמן מראש – לא כולל בריתות, שבע ברכות, או כינוסי אחדות עם הדודים מוויליאמסבורג, מונסי, בורו פארק, קיימישע, ועוד.

הגאון רבי שלמה מחפוד ראש בד"ץ 'יורה דעה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בריקוד של שמחה בחתונת נכדו עם נכדתו של הרב חיים חומרי.

( צילום: יוסי חומרי )

את הגה"צ רבי שמואל דוד גולדמן גאב"ד זוועהיל, ראינו כאחד האדם ברחובות בני ברק, נותן מענה טלפוני לחסידים.

הגאון חכם ניסים בן שמעון והגאון הרב ישראל אברג'ל ראש מוסדות 'המאיר לארץ', בסוד שיח תורני.

בשיאו של מעמד הכנסת ספר התורה, כאשר ההתרגשות בשיאה והרבי מסאדיגורה לונדון אוחז בספר התורה בידו הק' ורוקד בהתלהבות קודש מול קהל חסידיו בלונדון, לפתע – בתוך הדביקות והתלהבות – הבחין הרבי כי פאותיו של חותנו הרה"ג ר' אברהם אייגר סוררות להן.

במה שנראה כסצנה חסידית עסיסית במיוחד, עצר הרבי את ריקודו הקדוש, פנה בעדינות לחותנו – והעיר לו לסדר את פאותיו מאחורי האוזניים, כנהוג. המחזה עורר חיוך על פני הסובבים, שנשבו באצילותו של הרבי, המשלבת דקדוק בהלכה, יראת שמיים, וקורטוב של חמימות משפחתית גם ברגעי שיא רוחניים.

את הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ויד ימינו שמעון ברדי, ראינו בתפילה בהילולת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

( צילום: ח. אליהו )

בשמחת החתונה של העסקן שלומי מערינג שהתקיימה בארצות הברית, הפתיע העסקן מוישי שטיין עם לוק מרהיב במיוחד - קפטן פרחוני כזה שרק הוא יודע לשלוף מהארון, כשהוא רוקד במרכז הרחבה. בהמשך שטיין גם הפגין את כישורי החזנות שלו והשמיע קול ערב שגרם לאורחים לתהות אם בטעות נקלעו להופעה של אחד מגדולי החזנים בעולם, 'זופניק' מבקש להזכיר למוישי - הבטחת את הקפטן הקודם לפורים... אל תשכח!

הרב הערשיל כץ והרב בנציון שטנגר, משב"קי האדמו"ר מויז'ניץ, בשמחת השבע ברכות המרכזית לבתו של העסקן ארי קורניצר.

מסגרייה או בני ברק? הרב טוביה שטרן, אחיו של הגה"צ רבי אלעזר שטרן אב"ד מירון, נצפה בהליכה ברחובות בני ברק, לרגע היה נדמה שהוא יצא לסיור מקצועי במסגרייה, כאשר מכל עבר נראים מסגרות, סורגים ומרפסות עטופות, רק הרעש של הרתכת חסר כדי להשלים את החוויה.

הרב ברוך הגר בן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ, בתפילה בציון זקינו הרה"ק בעל ה'תורת חיים' מקאסוב זי"ע, לידו נצפה העסקן האשדודי חיים ליבוביץ.

את הנגיד מאיר מוכני ראינו בתפילה בציונו של האדמו"ר מריבניץ זצ"ל.

שדרן הרדיו אבי מימרן מ'קול חי' ועו"ד אריאל דרעי מנכ"ל רדיו 'קול ברמה', נצפו בסוד שיח מעניין באירוע פרטי.

( צילום: רפי אוחנה )

עו"ד אריאל דרעי מנכ"ל רדיו 'קול ברמה', מתברך מהגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים', באירוע פרטי.

( צילום: רפי אוחנה )

יואלי ברים הכתב לענייני חרדים של 'חדשות 13', דיווח בשידור חי מהעצרת של תלמידי ישיבת 'עטרת שלמה' מול כלא 10, בעקבות מעצרו של תלמיד הישיבה בכלא הצבאי.

( צילום: דניאל נפוסי )

כוכב הרשת דודי קפלר נצפה מתברך מהרבנית ברוריה זבולוני, באירוע מיוחד לכבוד שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי, בגלריית 'אוביס' בירושלים.

את כוכב הרשת דודי קפלר, איש העסקים שלומי רוזנר ובלוגרי האוכל הכשר אלי הלמן ויוסי אטינגר, ראינו במסעדה של השף אלי דיוויס.

( צילום: מירי גוטמן )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מברך את איש העסקים אלון אלגלי בחיבוק חם: "תמשיך לפעול למען עם ישראל כמו אברהם אבינו".

( צילום: אריאל עידן )

את איש העסקים אלי חקוק והזמר אביאל גראוכר, ראינו בשיחה ערה בתחנת דלק בירושלים.

( צילום: נתן גראוכר )

כשכוכב הרשת ישראל בוגרד שמתנדב במד"א והזמר יוסי פריד שמתנדב ב'איחוד הצלה', נפגשו באקראי באירוע מציל חיים.

את הזמר יהודה מלכה ראינו בקניות לשבת בסופר מקומי במיאמי.

המוזיקאי בני לאופר, נצפה באישון לילה קונה אוכל יהודי אצל השף שלוימי ברגר בבני ברק.

( צילום: ישראל שוורץ )

המוזיקאי יענקי קופילוביץ טס השבוע להופעה פרטית במקסיקו, 'זופניק' ראה גוי מקומי מצחצח את נעליו.

( צילום: אליעזר טוויל )

בשולי אירוע שנערך בבני ברק ראינו את העסקן הרב יהודה אייזנברג בסוד שיח עם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב בענייני הגלות והמסתעף.

חברי הכנסת חיים ביטון ואוריאל בוסו מש"ס נצפו בסוד שיח פוליטי באירוע פרטי.

( צילום: נתנאל אנגל )

מהעבר השני של האירוע תפסנו את חובש בכיר במד"א נתנאל אנגל בסוד שיח עם גילי מוסקוביץ סמנכ"ל מבצעים של מד"א.

במסדרונות הכנסת ראינו את יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב בשיחה עם יו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד שמרבה לתקוף את החרדים.

ח"כ אוריאל בוסו נצפה מנשק את ידו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בבר מצווה לבנו של אריאל אלחרר יועצו של השר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

( צילום: מיכל אלבלק )

כוכב הרשת שוקי סלומון ומנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', מתברכים מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בבר מצווה לבנו של אריאל אלחרר.

לאחר מכן ראינו את שוקי סלומון ואיציק אוחנה בשיחה ערה עם השר איתמר בן גביר, על הקמפיין הענק שעשו לגיוס חרדים למשטרה.

ברחבת הריקודים ראינו אורח מפתיע, הפוליטיקאי לשעבר אלי ישי בריקוד סוער עם האורחים.

( צילום: שוקי סלומון )

בכניסה לאולם ראינו את שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל ויועצה חי אלבז ורב הסלבס מרדכי חסידים, מאחלים מזל טוב לסבא המאושר איציק אלחרר מי שהיה ראש לשכתו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

( צילום: דוד מור )

ח״כ יעקב אשר וראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן, בסוד שיח פוליטי, בחתונת בתו של הרב אשר ויזל מרבני העיר רמת גן וגבעתיים, מהצד נראה בנו יונה ויזל ראש המטה של ח"כ אשר.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתברך מהגאון הרב פנחס כהן רב העיר נתיבות, באירוע של הזמר והפייטן רועי בוסקילה. "אני לא מתייחס לרעשי רקע, אני לא שם עליהם", אמר בן גביר לרב בעקבות הרדיפה של התקשורת נגדו.

( צילום: Momntom )

שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, שנסע לביקור עבודה בטבריה, ביקר בחדרו של המקובל הגאון הצדיק רבי דב קוק.

יו"ר ועדת החוקה בכנסת ח"כ שמחה רוטמן, מתברך מהגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

( צילום: 'רון סטודיו' )

באירוע חנוכת השיקום ב'הדסה' הגיע ח"כ בני גנץ עם הכובע אותו חובש לראשו בתקופה האחרונה, מאז שעשה השתלת שיער בראשו.

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן בסוד שיח עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בשמחת השבע ברכות לבתו של משה ליאון ראש עיריית ירושלים ובנו של תומר מוסקוביץ ראש המועצה המקומית צור הדסה.

בצדדי האולם, רגע לפני השבע ברכות, ראינו את יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב והשר לשעבר יואב בן צור מסתודדים דקות ארוכות על סוגיית הגיוס.

הגאון הרב יצחק נריה ראש ישיבת 'תורה בציון', מאחל מזל טוב בשבע ברכות לבתו של משה ליאון ראש עיריית ירושלים.

( צילום: יעקב נחומי )

את רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו של ראש השב"כ האלוף דוד זיני, ראינו בשיחה ערה עם שר הביטחון ישראל כ"ץ.

בהמשך השבוע ראינו את שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מאחל מזל טוב לרב שמואל שטרית מרבני אשדוד שחיתן את בנו.

בשיא הדרמה שהתחוללה השבוע בכינוס הקונגרס הציוני העולמי ב'בנייני האומה' בירושלים, סביב מינויו של יאיר נתניהו לראש מחלקה, 'זופניק' נכנס לאולם וראה את חברי הקונגרס מטעם סיעת ש"ס - יוני אוחנה, נתי מור יוסף, יהודה כהן ושלומי גזית.

בצהרי היום בבני ברק, ראינו את הרב מנחם לנדו נכדו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בשיחה ידידותית עם ראש העיר חנוך זייברט.

יאיר רביבו ראש עיריית לוד מקבל בכבוד גדול את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בחנוכת 'כיכר מרן' על שמו של מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, לרגל 12 שנה לפטירתו.

( צילום: מתן שמריהו )

את אליעזר ראוכברגר סגן ומ"מ ראש עיריית ירושלים ויו"ר 'דגל התורה' בעיר, ראינו נושא דברי ברכה בשבע ברכות לבן ראש ישיבת רש"י הגאון הרב חייקל מילצקי.

לא רק איש ציבור, גם מנחה: טוביה פריינד סגן ראש העיר מודיעין עילית וסופר 'המודיע', בהרצאה היסטורית על חייו של ה'חתם סופר' בבית המדרש הגדול של חסידי רחמסטריווקא בירושלים, ל'זופניק' נודע שפריינד הוא צאצא של ה'חתם סופר'.

( צילום: יעקב נחומי )

מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן שטס לפגישות עבודה בהונגריה, בתפילה בציונו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר.

( צילום: דביר כהן )

מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה בועז יוסף וראש המטה שלו שחר טל, בסיור מקצועי ב'יחידת ארבל' האחראית על הנפקת הדרכונים הביומטריים, יחד עם ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות אורן אריאב ומנהל היחידה נאור קבילו.

חזי שבקס יו"ר 'יחידה 360 - מערך הסיוע הלאומי', חיתן את בתו סיון עם יאיר זינגר, באירוע יוקרתי באולמי 'דימול פלטינום' ברמת גן, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים, בסידור חופה וקידושין כובד הגאון רבי צבי רוטברג ראש ישיבת 'בית מאיר'.

( צילום: יעקב כהן )

בשולחן הכבוד ראינו את עזרא כהן שגריר פנמה בישראל, בשיחה ערה עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט וח"כ לשעבר גדי יברקן.

( צילום: אוריה חלא )

בשולחן הסמוך ראינו את שר הבריאות לשעבר ח"כ אוריאל בוסו והיועץ הרפואי יוסי ערבליך יו"ר 'למענכם', בשיחה ערה על מגפת החצבת במגזר החרדי.

ביציאה מהאולם ראינו את איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', בחיבוק חם עם יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה שאמר לו: "המכנה המשותף שלנו זה שהשם שלנו הוא א.א. - שזה אומר שאנחנו הטובים ביותר", מהצד נראה איש העסקים ישראל מורגנשטרן מראשי 'יחידה 360 - מערך הסיוע הלאומי'.

את הגאון הרב ציון כהן רבה של אור יהודה, ראינו בסוד שיח תורני עם הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, בבית מדרשו של הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

( צילום: אלעזר פיינשטיין )

רב הכותל והמקומות הקדושים הגאון הרב שמואל רבינוביץ ומנכ"ל הקרן למורשת הכותל מרדכי סולי אליאב, נצפו ברחובות מנהטן בארצות הברית.

( צילום: אברהם ישעיהו טולדנו )

ראש עיריית ירושלים משה ליאון ומנהל המחוז החרדי במשרד החינוך שי קלדרון, מתחילים את השבוע בשטייגען עם חברותא בהיכל ישיבת 'נשמת התורה' שבראשות הרב אליעזר שטינברגר שע"י רשת 'נצח'.

יו"ר המועצה הדתית ברמת גן עו"ד גדליהו בן שמעון אירס את בתו, עם בנו של רובי זר עוזרו של הרב הראשי הגאון ישראל מאיר לאו.

את המפיק גדי ויטמן ראינו משמש כסנדק בברית לנכדו, בן לבנו רפאל.

( צילום: אברהם זכריה )

הגאון רבי צבי אלימלך הורוביץ בקביעת מזוזה במשרדים החרדים של 'טרא נדל"ן', בשכונת גבעת שאול בירושלים, יחד עם הבעלים יונה גרין.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון ואיש העסקים והתקשורת יעקב ברדוגו, מתברכים מהרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', בחתונת בתו של איש העסקים צביקה שלום מבעלי קבוצת 'רדיו ישראל'.

את איש החסד אלי ברונר מ'עזר מציון', ראינו בתפילה בהילולת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

איש החסד איציק לבל מ'חברים לרפואה', בברכה והתייעצות אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש.

בשירות בתי הסוהר ערכו השבוע הילולה לזכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל במלאות 12 שנה לפטירתו, בהשתתפות הנציב רב גונדר קובי יעקובי, הרב הראשי גונדר משנה הרב אייל סלמן, גונדר אריק יעקב ראש אגף האסיר ובכירי השירות.

( צילום: מנחם יעקובזון )

את הרב ניסים מלכה רב קהילת 'היכל מרן - רבנו יוסף קארו' ובנו רפי מלכה, ראינו בברזיל יחד עם הנגיד המקומי אברהם פיצ'וטו.

( צילום 'Moshe.T' )

מזכה הרבים הרב מיכאל לסרי בקביעת מזוזה בסניף פיצה שפתח איש העסקים קובי לסרי בבני ברק.

( צילום: אבינועם יוגב )

בפורום השנתי של נבחרי הציבור של 'קונגרס יהדות בוכרה' שהתקיים השבוע בתל אביב, העביר איש הפרסום מנדי נאבול הבעלים של משרד הפרסום 'פיפול דיגיטל', הרצאה מקצועית מקיפה על עולמות הדיגיטל, מיתוג אישי ברשת והתפתחות הבינה המלאכותית.

כוכב הרשת סמיון גרפמן שהתחזק בשנים האחרונות, מתברך מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף: "תעלה מעלה מעלה ושתצליח בכל אשר תפנה".

את השחקן אסי ישראלוף ראינו בתפילה עם תפילין בכותל המערבי, כשהוא מלווה ברב הסלבס מרדכי חסידים.

את השחקן עומר חזן ראינו יחד עם הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ברחובות תל אביב.

את הזמר בן צור ראינו בתפילה בציונו של 'המהר"ל מפראג'.

את השחקן ציון ברוך ראינו בקבלת קהל אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא'.

( צילום: איתמר בבי )

את הידוען אסי בוזגלו ראינו מגיע לבני ברק לברכה והתייעצות אצל הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

