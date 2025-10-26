Nike מציגה: נעלי ריצה רובוטיות ממונעות שישנו את עולם הספורט

ענקית הספורט נייקי חשפה השבוע את פרויקט Amplify - מערכת הנעלה ממונעת, המוגדרת על-ידי החברה כ"נעלי ריצה והליכה ממונעות ראשונות בעולם". בשונה ממוצרי פרימיום לספורטאים מקצוענים, Amplify פותחה עבור הציבור הרחב: אנשים שרוצים לשפר מהירות הליכה, להקל על ריצה ולשמר אנרגיה לאורך זמן - באמצעות עזרים רובוטיים שלא נראו כמותם עד כה בענף הנעלת הספורט.

הלב של Amplify הוא מנגנון רובוטי קל-משקל הפועל בדומה ל"אופניים חשמליים" עבור הרגליים. המערכת כוללת מנוע חזק, חגורת הנעה, וסוללה נטענת המולבשת בצורת שרוול יציב מסביב לשוק הרגל - כשהכול משתלב עם נעל ריצה מודרנית בעלת סוליית קרבון. החיישנים במערכת מודדים את תנועת הקרסול והשוק ומספקים דחיפה מכנית בכל צעד, והמנוע הביוני פועל באופן אקטיבי להקלת העומס על השרירים בשטח או בעליות, כאילו קיבלתם "זוג שרירי שוק חדשים".

הפיתוח נערך לצד חברת Dephy, יצרנית מערכות רובוטיות לריצה ולשיקום רפואי. בניסוי מקיף לקחו חלק מעל 400 משתתפים, במהלכם הם צעדו סך כולל של למעלה מ-2.4 מיליון צעדים ובדקו את הנעל בתנאים משתנים. היכולת המהפכנית: ההליכה והריצה בעלייה מרגישה כמו שטח מישורי, ומהירות ההליכה משתפרת - מ-12 דקות למייל ל-10 דקות בלבד אצל חלק מהמשתמשים.

הAmplify היא חלק ממערך חדשנות רחב של נייקי, הכולל גם בגדי ספורט מקוררים טכנולוגית וקולקציית נעליים מבוססת מדעי המוח. אחרי שנת שפל פיננסית קשה וחידוד התחרות בענף הספורט, נייק מיישמת אסטרטגיית פיתוח חדשה ותוקפת את השוק בטכנולוגיה שאין למתחרים - חלק מהתוכנית להציב אותה מחדש בחזית הספורט החכם.

המוצר עדיין בשלבי ניסוי ולא אמור להגיע למדפים לפני 2028. עם זאת, הוא אפוף ציפיות גבוהות: עבור הציבור הרחב שמתקשה לשמור על שגרת צעידה, עבור מקצועני בריאות ולספורטאים חובבים, Amplify עשויה להוריד את החסמים ולשנות את ההגדרה של מה אפשרי בריצה, הליכה ותנועה יומיומית.