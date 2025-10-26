כיכר השבת
מפגש מטלטל בבני ברק

"איך אתה מרגיש?" התעניין ראש הישיבה בהתרגשות - ושורד השבי סיפר על מה שעבר | התיעוד המלא

שיחה מרגשת שנמשכה קרוב לעשר דקות, קיים שורד השבי בר קופרשטיין עם מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש, שהתעניין בתכנוניו לעתיד, בגילו ובהרגשתו | קופרשטיין סיפר: "בשנתיים שהייתי בעזה האמונה שלי התחזקה" | תיעוד מלא מהמפגש (חרדים)

(צילום: ערוץ גדולי הדור)

שורד השבי , שהגיע היום (ראשון) לבני ברק, ביקר במעונו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש - וסיפר על התחזקותו בשבי, כשהיה מוקף במחבלים בעזה.

"ברוך מתיר אסורים, ברוכים הבאים", קרא ראש הישיבה בהתרגשות עם בואו ולחץ את ידיו. בר המתין שראש הישיבה יישב - והתיישב מיד לאחר מכן.

כשנשאל איך מרגיש, השיב ש"יותר טוב". ראש הישיבה חייך: "אתה נראה בסדר, ברוך השם". הגרמ"ה התעניין כמה ימים בדיוק שהה בר במנהרות החמאס, ונענה ש-738 יום. כשנשאל בן כמה בר, השיב שורד השבי שהוא בן 23.

בשלב הזה סיפר בר לראש הישיבה על ההתחזקות שעבר בתקופת השבי: "הייתי מסורתי, עושה קידוש ודברים כאלה, אבל לא הייתי שומר שבת או שם ציצית.

"השנתיים האלה גרמו לי להבין שזה חשוב וצריך להתחזק. האמונה שלי התחזקה. במקום הזה אתה מבין שזה חשוב".

ראש הישיבה שאל: "איפה היית? למטה?" בר השיב: "במנהרות".

ראש הישיבה התעניין: "ומה התכניות שלך עכשיו לעשות?"

קופרשטיין השיב: "האמת שאני לא יודע, יש כל כך הרבה. צריך להשלים פערים של שנתיים".

קופרשטיין התקבל בבני ברק היום בשעת צהרים בידי אלפ תושבים, שהמתינו לו ליד אולם מליאת העיר. בהמשך הגיע לביתו של ראש הישיבה.

