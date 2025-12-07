למרות הערכות פסימיות לאחר חתימת ההסכם עם חמאס, ישראל הגיעה לשלב בו נותרה בעזה גופתו של חטוף אחד, רן גואילי הי"ד, כאשר יתר משפחות החטופים זכו להתאחד עם יקיריהן, החיים לשיקום והחללים לקבורה בקבר ישראל.

לפי דיווח היום (ראשון) ב'חדשות 12', גורמים ישראליים אישרו כי ישנן אינדיקציות - 'קצה חוט', באשר למקום קבורתו בעזה של החטוף רני גואילי.

גורם ישראלי אישר את הדיווח הבוקר ב'אל ג'זירה' לפיו חמאס החל בחיפושים אחר גופתו של גואילי, והם אף הוסיפו כי הם "אופטימיים שזה יגמר בקרוב", בכך בעזרת השם תבוא לסיומה אחת הפרשיות הכואבות ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל בהשבת כלל החטופים לארצם.

לפי אותו דיווח, אחת האינדיקציות מובילה לנקודה מסוימת ברצועה ששם מעריכים כי ניתן לאתר את גופתו של גואילי. החיפושים, כך לפי הדיווח, מתמקדים בשכונת זייתון.

כפי שדיווחנו, הלילה (ראשון) אמר מנהיג ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, חליל אל-חיה, כי פעילי הארגון ייכנסו הבוקר למתחמים נוספים וחדשים ברצועה בניסיון לאתר את החלל החטוף, לוחם יס"מ הגיבור רן גואילי הי"ד.

בריאיון לערוץ הטלוויזיה אל-ג'זירה אמר אל חיה: "מחר (היום. ב-נ) ייכנסו צוותי החיפוש של חמאס והצלב האדום לאזורים חדשים ברצועה, אשר לא חיפשו בהם עד כה, כדי לחפש את החלל החטוף רן גואילי".

משפחת גואילי מסרה אתמול הודעה לתקשורת בה נאמר: "שלב א' של עסקת החטופים עדיין לא הושלם כל עוד רני לא שב הבייתה.

"אנחנו דורשים מראש הממשלה נתניהו ומהנשיא טראמפ ללחוץ על החמאס והג׳יהאד האיסלמי להחזיר את רני הבייתה ומייד! אי אפשר לעבור לשלב השני של העסקה בלי שרני כאן".

אמש דווח כי בארה"ב מתכוונים להגביר את הלחץ על ישראל בכדי לעבור לשלב ב' של העסקה עוד לפני השבת החלל החטוף רן גואילי הי"ד וזה על רקע ההתעקשות של ישראל לא לעבור לשלב ב' לפני השבת כל החטופים.

הבוקר, אישר ראש הממשלה בנוכחות קנצלר גרמניה פרידריך מרץ כי לא יחל שלב ב' בעסקה עד להשבתו של רן גואילי, החטוף האחרון בעזה.