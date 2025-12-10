"אם הייתי חמאס זה מה שהייתי עושה": הבקשה של אם החטוף האחרון

שבוע חלף מאז הוחזרה ארצה גופתו של החטוף סותטיסאק רינטלאק, וברצועת עזה עדיין נותר חטוף ישראלי אחד - שוטר היס"מ רן גואילי הי"ד. לפי שעה אין תאריך להשבתו לישראל.

אמו, טליק גואילי, הביעה היום (רביעי) תקווה כי לא יתקדמו לשלב השני של העסקה ברצועת עזה, לפני שבנה יושב ארצה.

בריאיון שהעניקה למתי טוכפלד ביומן הצוהריים של גלי ישראל, אמרה: "אם הייתי חמאס או ג'יהאד זה בדיוק מה שהייתי עושה, הם מהתלים בנו ובארצות הברית".

היא התייחסה לפגישה הצפויה של ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואמרה כי "החמאס והג'יהאד האיסלאמי צוחקים על טראמפ, הוא איש עסקים והוא צריך להבין את הסיטואציה.

"אנו מקווים שראש הממשלה יעביר לו שההסכם מופר. כולי תקווה שהדיבורים על מעבר לשלב השני בהסכם הם דיבורי סרק".

מוקדם יותר היום דווח כי בכירים בישראל זעמו על הודעת ארגוני הטרור ברצועה ולפיה מסרו את כל החטופים שהיו ברשותם. הבכירים העבירו מסר שלא יהיה מעבר לשלב שכל עוד גופת גואילי לא תושב.

המתאם גל הירש העביר מסר לגורם בכיר במתווכת ואמר: "הודעת הג'יהאד לא מקובלת עלינו, יש מי שיודע איפה רני מוחזק – לא נעבור על כך לסדר היום". כך דווח בחדשות 12.

בישראל סבורים כי חמאס צריך להחליט להחזיר את גופת החלל החטוף שכן ההערכה שבידי ארגון הטרור יש את המידע להגיע לגופת החלל.

הירש הוסיף בדבריו והדגיש: "לא נעבור על כך לסדר היום, ולא נוותר עד שיושב לקבר ישראל. השבתו של רני אינה אירוע טקטי, זהו אירוע בעל משמעות רחבת היקף ליישום ההסכם ולהתקדמות בו".

חאזם קאסם, דובר חמאס בעזה, זעם על המסר הישראלי ואמר בריאיון לאל ג'זירה: "היה חייב להתחיל מייד עם מסירתם של כל החטופים החיים והחללים שהיו ברשות חמאס באותו הזמן, בימים הראשונים של ההסכם".

דובר ארגון הטרור הוסיף בדבריו: "ישראל מתחמקת מביצוע מהשלב השני של ההסכם משום שזה יוצר בעיות בקואליציה של נתניהו ואצל דעת הקהל בישראל לאור השיח על הבחירות לכנסת".