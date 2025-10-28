ריקודים בסיומה של עצרת המחאה נגד הגיוס שנערכה בשנת תשע"ד ( צילום: יעקב נחומי Yaakov Naumi/FLASH90 )

בימים אלו נשלמות ההכנות לקראת "עצרת המיליון" החרדית שנקראה בשם "זעקת התורה" - עצרת תפילה המונית של כל בני הציבור החרדי, שתערך בהוראתם של גדולי הדור ביום חמישי הקרוב ברחובות הכניסה לירושלים, בהשתתפות מאות אלפי בני תורה, אברכים ותלמידי הישיבות מכל רחבי הארץ.

עצרת התפילה תערך בעקבות הפגיעה המתמשכת בבני הישיבות ולומדי התורה, ותוקדש כולה לתפילה וזעקה, ללא כל גוון פוליטי. העצרת צפויה להתחיל בשעה 14:30 ותימשך לפי התוכנית עד השעה 16:30 בלבד, ויוקראו בה תהילים וסדרי תפילה, כפי שיודפסו לציבור הרחב. העצרת תתפרס על פני הרחובות הסמוכים לכניסה לירושלים החל מגשר המיתרים לכיוון הכניסה לעיר עד תחנת הדלק ומשם לאורך רחוב ירמיהו עד רחוב הצבי, ומצידו השני של הגשר לאורך שדרות שז"ר וכן לאורך רחוב יפו עד למקום מפגשם עם רחוב שרי ישראל, ומשם לאורך שרי ישראל עד לרחוב ירמיהו, וכן ברחוב מלכי ישראל עד בליליוס.

כאמור, העצרת צפויה להסתיים בשעה 16:30 בסמוך לשקיעת החמה, בכדי לאפשר את פיזור המוני המשתתפים בצורה בטוחה.

מרנן ורבנן גדולי וחכמי הדור, ראשי הישיבות והאדמו"רים צפויים לצאת בקריאת קודש לכלל הציבור ברחבי הארץ לבוא ולהשתתף בעצרת ולקדש שם שמיים ברבים.

בהוראת גדולי ישראל על כל המשתתפים לציית להוראות הבטיחות והאבטחה, לשמור על כבוד המקום והזמן, ולהקפיד כי ההשתתפות והפיזור יהיו בדרך קידוש השם - ללא אלימות מכל סוג.

מאות אוטובוסים והסעות בהתארגנות מקומית ועצמאית יגיעו מכל רחבי הארץ לירושלים וישנעו את ההמונים אל העצרת.

אמש אישרה המשטרה באופן רשמי את קיום "עצרת המיליון" החרדית בכניסה לירושלים, והבוקר ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו פרסם מכתב הנחיות מפורט למשתתפים.

יצוין כי באשר להשתתפות נשים, ראש הישיבה הורה כי הנשים לא ישתתפו בעצרת מלבד נשים נשואות מירושלים שישתתפו במתחם מיוחד שיוגדר מראש.

מכתב ההנחיות המלא

"אברכים ובני ישיבות גדולות וכן אנשים העמלים לפרנסתם מכל הארץ נקראים להשתתף בעצרת התפילה והזעקה שנקבעה ליום חמישי הבעל"ט בשערי העיר ירושת"ו, עקב הפגיעה המחריפה בלומדי התורה.

"ישיבות קטנות ישתתפו רק בצורה מאורגנת על ידי הישיבות במידת האפשר, באחריות ראשי הישיבות. מלמדים מחוייבים לתפקידם הקבוע.

"ילדים מכל הארץ מגיל 8 ומעלה יכולים להשתתף רק בליווי צמוד של ההורים ובאחריותם.

"חובה לנקוט במשנה זהירות ולהקפיד בחיוב 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם', וחובה על ראשי הישיבות והמחנכים להזהיר את תלמידיהם שלא להיגרר לשום עימותים עם הרשויות וזולתם, מלבד ההשתתפות בתפילה, ולקדש שם שמים בבואם ובצאתם מהעצרת.

"נשים ובנות מרחבי הארץ לא ישתתפו בעצרת, ובשעת העצרת יקראו פרקי תהלים בביתן, תלמידות הסמינרים מכל הארץ כולל ירושלים יתכנסו במוסדות החינוך בשעת העצרת וישאו תפילה יחד עם המוני בית ישראל.

"נשים נשואות המתגוררות בירושלים ומעוניינות להשתתף בעצרת, יתרכזו באזור מרוחק מהעצרת ואשר יוסדר מראש לצורך כך, בכדי לשמור את גדרי הצניעות".