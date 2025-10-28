יממה לאחר שהמשטרה אישרה באופן רשמי את קיום "עצרת המיליון" החרדית בכניסה לירושלים, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו מפרסם מכתב הנחיות מפורט לקראת העצרת תוך קריאה שלא להיגרר לעימותים עם המשטרה והרשויות.

כמו כן, באשר להשתתפות נשים, ראש הישיבה הורה כי הנשים לא ישתתפו בעצרת מלבד נשים נשואות מירושלים שישתתפו במתחם מיוחד שיוגדר מראש.

מכתב ההנחיות המלא

"אברכים ובני ישיבות גדולות וכן אנשים העמלים לפרנסתם מכל הארץ נקראים להשתתף בעצרת התפילה והזעקה שנקבעה ליום חמישי הבעל"ט בשערי העיר ירושת"ו, עקב הפגיעה המחריפה בלומדי התורה.

ישיבות קטנות ישתתפו רק בצורה מאורגנת על ידי הישיבות במידת האפשר, באחריות ראשי הישיבות. מלמדים מחוייבים לתפקידם הקבוע.

ילדים מכל הארץ מגיל 8 ומעלה יכולים להשתתף רק בליווי צמוד של ההורים ובאחריותם.

חובה לנקוט במשנה זהירות ולהקפיד בחיוב 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם', וחובה על ראשי הישיבות והמחנכים להזהיר את תלמידיהם שלא להיגרר לשום עימותים עם הרשויות וזולתם, מלבד ההשתתפות בתפילה, ולקדש שם שמים בבואם ובצאתם מהעצרת.

נשים ובנות מרחבי הארץ לא ישתתפו בעצרת, ובשעת העצרת יקראו פרקי תהלים בביתן, תלמידות הסמינרים מכל הארץ כולל ירושלים יתכנסו במוסדות החינוך בשעת העצרת וישאו תפילה יחד עם המוני בית ישראל.

נשים נשואות המתגוררות בירושלים ומעוניינות להשתתף בעצרת, יתרכזו באזור מרוחק מהעצרת ואשר יוסדר מראש לצורך כך, בכדי לשמור את גדרי הצניעות.