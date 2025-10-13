נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נחת הבוקר (שני, הושענא רבה) בישראל כדי לחגוג ולציין את שחרור החטופים וההסכם עם ארגון הטרור חמאס לאחר שנתיים של מלחמה.

בסביבות השעה 10:00 בבוקר נחת מטוס ה'אייר פורס 1' בנמל התעופה בן גוריון, ממנו יצא כעבור דקות נשיא ארה"ב. עדכונים שוטפים

11:44: דיווח: ייתכן שראש הממשלה יצטרף לנשיא טראמפ לוועידת השלום.

11:41: כעת: נשיא ארה"ב טראמפ בשיחה אישית עם ראש הממשלה ורעייתו שרה.

11:40: צפו: כך נראתה הגעת נשיא ארה"ב לכנסת.

11:24: דיווח: ייתכן שהנשיא יגיע לשיבא לפגוש חטופים.

11:21: טראמפ: "חמאס יציית לתוכנית הפירוז".

11:16: טראמפ אומר לכתבים: "המלחמה הסתיימה".

11:15: טראמפ לעיתונאים: "זה יום גדול של התחלה חדשה".

11:12: טראמפ בספר האורחים, "כבוד גדול עבורי, זהו שחר של יום חדש".

11:12: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חותם בספר האורחים לצד ראש הממשלה נתניהו ורעייתו.

11:02: שידור חי: נשיא ארה"ב בכנסת.

10:54: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה נתניהו הגיעו למשכן הכנסת.

בנחיתתו נפגש נשיא ארה"ב עם מקבילו הנשיא הישראלי יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, ועם ראש הממשלה נתניהו אליו הצטרפה רעייתו שרה.

עוד נכחו: שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי, שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטנר חתנו של הנשיא ג'ארד קושנר ובתו של הנשיא איוונקה טראמפ-קושנר.

בשלב מסוים, כאשר כבר הגיעו הנשיא וצוותו מלווים בבכירי המדינה לרכב ה'חיה' המפורסם של נשיא ארה"ב, נראה עיכוב של דקות ארוכות בסמוך לרכב.

לאחר דקות התברר כי נשיא ארה"ב הזמין להצטרף אליו לרכבו את ראש הממשלה ורעייתו, בכך חרג הנשיא מכללי הטקס שנקבעו מראש. שניות לאחר מכן כבר נראה ראש הממשלה משוחח ברכב עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.