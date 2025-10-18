שורדי השבי, גלי וזיו ברמן, האחים התאומים ששוחררו השבוע משבי ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה וצפויים להשתחרר מבית החולים פרסמו הערב (מוצאי שבת) מסר מצולם לקראת השחרור שלהם מבית החולים.

בפתח הדברים השניים ביקשו להודות: "לעם המדהים שלנו, רגע לפני שאנחנו משתחררים מבית החולים, רצינו לעצור לרגע ולהגיד תודה. תודה למשפחה, לחברים שלנו ולכל מי שהיה שם בשבילנו מרחוק ומקרוב.

"תודות גדולות שהייתם שם בשביל אמא שלנו, לתמוך בה. הרגשנו את זה בכל רגע גם במנהרות וזה נתן לה ולנו את הכוח להמשיך".

שורדי השבי הדגישו: "לא נשכח את המשפחות השכולות שבאותו יום ארור איבדו את היקר להן מכל. אנחנו לא שוכחים את החטופים והחללים שעדיין לא שבו הביתה, עד החטוף האחרון אנחנו לא ננוח".

האחים התאומים הזכירו את המשפחות השכולות: "בזכות הבנים והבנות שלכם אנחנו וכל החטופים החיים בבית". השניים פנו והודו ל"פצועים בגוף ובנפש והחיילים הגיבורים שלנו, על האומץ, המסירות והלב - ושנלחמתם כדי שנהיה כאן, שנוכל שוב לחבק, לנשום ולחיות".

"תודה לעם שלנו, על כל המגזרים, על הערבות, על האהבה. לא לשכוח, אנחנו עם אחד ואין לנו לאן ללכת", הוסיפו.

בסיום הסרטון הם עדכנו: "אנחנו בבית, עם המשפחה והחברים, במקום בטוח, עטופים בחום ואהבה. אנחנו בסדר. אמנם מחכה לנו תהליך שיקום, אבל את המבחן הרפואי בשיבא עברנו בהצלחה - ותודה לכל הצוות שם".