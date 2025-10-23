הקלטות דרמטיות בהן נשמעו חברי מועצת החכמים של תנועת ש"ס, מסבירות ומבהירות היטב את המהלך אותו נאלצה תנועת ש"ס לבצע ולהודיע על פרישה מכל תפקידי הקואליציה גם במחיר של פירוק הממשלה והליכה לבחירות.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, ראש הידיבה הגאון רבי שמואל בצלאל והזקן חברי המועצת הגאון רבי משה מאיה, נשמעים אומרים בנחרצות דברים קשים נגד האפשרות לחור לממשלה או להיכנע לתכתיבים של הטלת סנקציות על בני הישיבות

"אם אבא שלי היה חי לא היה קורה כל זה, היה דופק על השולחן ואומר לדרעי לא יהי ממשלה בישראל, יהיו בחירות. אתם רוצים ממשלה חדשה, אין" - כך נשמע הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, בהקלטה הדרמטית.

עוד המשיך הראשל"צ ותקף: "אריה נתפס לו, זה הבעיה, אם היה אבא שלי חי היה צועק עליו"

השואל מציג לרבי יצחק: הרב מאיה טוען שאם נכנסים חזרה לממשלה הוא פורש מיד מהמועצת. הרב יצחק משיב לו : "הלוואי. גם אני איתו"

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הוסיף לתקוף את ראש הממשלה ואמר: בלאו הכי אני גם לא מאמין בביבי, הוא לא יעביר את החוק, ממנה שאני מבין. אחרי הבחירות הוא יראה להם "אני לא נכנעתי לחרדים- הנה חוק הגיוס לא עבר",

בנוסף, אמר הרב יצחק על נתניהו: "הוא מנסה לשכנע אנשים שאין הקב"ה בעולם, הוא אתאיסט ברמה. לצערנו הרב הוא פיקח, יש לו שכל, מה נעשה?"

עוד אמר הראשל"צ על נתניהו: "מרן לא אהב אותו, בכלל לא אהב אותו, אמר עליו פעם שהוא עיזה עיוורת", ....אמרתי, מרן אמר עליו עיזה עיוורת , אני אומר עליו שועל עיוור"

הראש"צ מסכם: "לדעתי לפרוש ולא לעשות שום פשרה, שיהיו בחירות ולא להכנס לשום ממשלה, יהיה אגודה, דגל ואנחנו, כוח של 16 -17 מנדטים, שום ממשלה לא תוכל לקום בלעדינו החרדים"

"אין דבר כזה מבזים תלמידי חכמים - ובני ישיבות, משפילים את בני הישיבות, חוק שאנחנו רוצים לעשות"