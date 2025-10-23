המחבלים שהשתתפו בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר וחוסלו ( צילום: דובר צה"ל )

שמונה מחבלים, שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, ביניהם מחבלים מרכזיים שעסקו ברצח ובחטיפה של אזרחים ישראלים - חוסלו במהלך המלחמה בתאריכים שונים. כך חושפים הערב (חמישי) צה"ל ושב"כ אחרי פיענוח מודיעיני.

המחבלים הם - אחמד אבראהים רגב שאער (חוסל ב-22 באוגוסט 2025) - אחראי לחטיפתם של נועה ארגמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה. ⁠המחבל אחמד אבו מרחיל (חוסל ב-26 במרץ 2025) - אחראי לחטיפתו של אבינתן אור ממסיבת הנובה. ⁠המחבל ערפאת דיב (חוסל ב-30 במאי 2025) - אחראי לחטיפתו של איתן מור ממסיבת הנובה ולהחזקתו בשבי ארגון הטרור חמאס.

המחבל ערפאת דיב האחראי לחטיפתו של איתן מור ( צילום: דובר צה"ל )

המחבלים אחמד אבו מרחיל ואחמד אבראהים רגב שאער האחראיים לחטיפתם של אבינתן אור ונועה ארגמני מהנובה ( צילום: דובר צה"ל )

ארגמני ואור ברגעי החטיפה ( צילום: דובר צה"ל )

המחבלים אחמד אבו מרחיל ואחמד אבראהים רגב שאער האחראיים לחטיפתם של אבינתן אור ונועה ארגמני מהנובה ( צילום: דובר צה"ל )

המחבל עודה עליאן אחמד כוארע (חוסל ב-26 באוגוסט 2025) - החזיק בחטופים ישראלים בשבי ארגון הטרור חמאס.

כמו כן חוסלו עוד ארבעה מחבלים שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. אלה שמותיהם:

המחבל בכר מוגידה (חוסל ב-13 ביולי 2025) - פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר ופרץ את גדר הגבול באמצעות טרקטור.

רגעי החיסול של המחבלים ( צילום: דובר צה"ל )

המחבל פראס גריר סוילם הדאף (חוסל ב-23 באוגוסט 2025) - פשט לקיבוץ כיסופים ב-7 באוקטובר.

⁠המחבל אברהים צאלח רגב בחית (חוסל ב-6 ביולי 2025) - פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר.

⁠המחבל מואיד מחמוד מחמד נופל (חוסל ב-27 במרץ 2025) - פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר.

"צה"ל ושב"כ בהובלת פיקוד הדרום ובשיתוף אגף המודיעין וחיל האוויר, פעלו לאורך כל המלחמה לחיסול מחבלים שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר", נמסר מצה"ל ושב"כ.