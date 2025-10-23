כיכר השבת
כעת אפשר לחשוף: חוסלו חוטפי נועה ארגמני, אבינתן אור ואיתן מור

צה"ל ושב"כ חושפים: חוסלו שמונה מחבלים שהשתתפו בטבח ה-7 באוקטובר, בהם האחראים לחטיפת נועה ארגמני, אבינתן אור ואיתן מור ממסיבת הנובה | התמונות מרגעי החטיפה ורגעי החיסול (צבא וביטחון)

המחבלים שהשתתפו בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר וחוסלו (צילום: דובר צה"ל)

שמונה מחבלים, שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, ביניהם מחבלים מרכזיים שעסקו ברצח ובחטיפה של אזרחים ישראלים - חוסלו במהלך המלחמה בתאריכים שונים. כך חושפים הערב (חמישי) ושב"כ אחרי פיענוח מודיעיני.

המחבלים הם - אחמד אבראהים רגב שאער (חוסל ב-22 באוגוסט 2025) - אחראי לחטיפתם של נועה ארגמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה.

⁠המחבל אחמד אבו מרחיל (חוסל ב-26 במרץ 2025) - אחראי לחטיפתו של אבינתן אור ממסיבת הנובה.

⁠המחבל ערפאת דיב (חוסל ב-30 במאי 2025) - אחראי לחטיפתו של איתן מור ממסיבת הנובה ולהחזקתו בשבי ארגון הטרור חמאס.

המחבל ערפאת דיב האחראי לחטיפתו של איתן מור (צילום: דובר צה"ל)
המחבלים אחמד אבו מרחיל ואחמד אבראהים רגב שאער האחראיים לחטיפתם של אבינתן אור ונועה ארגמני מהנובה (צילום: דובר צה"ל)
ארגמני ואור ברגעי החטיפה (צילום: דובר צה"ל)
המחבלים אחמד אבו מרחיל ואחמד אבראהים רגב שאער האחראיים לחטיפתם של אבינתן אור ונועה ארגמני מהנובה (צילום: דובר צה"ל)

המחבל עודה עליאן אחמד כוארע (חוסל ב-26 באוגוסט 2025) - החזיק בחטופים ישראלים בשבי ארגון הטרור חמאס.

כמו כן חוסלו עוד ארבעה מחבלים שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. אלה שמותיהם:

המחבל בכר מוגידה (חוסל ב-13 ביולי 2025) - פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר ופרץ את גדר הגבול באמצעות טרקטור.

רגעי החיסול של המחבלים (צילום: דובר צה"ל)

המחבל פראס גריר סוילם הדאף (חוסל ב-23 באוגוסט 2025) - פשט לקיבוץ כיסופים ב-7 באוקטובר.

⁠המחבל אברהים צאלח רגב בחית (חוסל ב-6 ביולי 2025) - פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר.

⁠המחבל מואיד מחמוד מחמד נופל (חוסל ב-27 במרץ 2025) - פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר.

"צה"ל ושב"כ בהובלת פיקוד הדרום ובשיתוף אגף המודיעין וחיל האוויר, פעלו לאורך כל המלחמה לחיסול מחבלים שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר", נמסר מצה"ל ושב"כ.

2
לא הבנתי. רק שמונה נהרגו? למה לא אלפים?
אלי
צודק ב100% אח יקר
חיים
1
הגירה לכל העזתים ההתיישבות יהודית
אריק

