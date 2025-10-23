במשרד ראש הממשלה נערך היום טקס כניסה לתפקיד של ראש השב"כ הנכנס, האלוף במיל' דוד זיני, בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, רעייתו שרה, יו״ר הכנסת, שרים, חברי כנסת, ראשי מערכת הביטחון, בכירי השב״כ, בני משפחה וחברים.

נתניהו התייחס בנאומו להתפתחויות המדיניות וגם לקשר עם ארצות הברית והנשיא טראמפ. הוא אמר: ״איננו מסירים את עינינו מלוח המטרה: לא נאפשר לאויבינו ששואפים להתחמש מחדש לפגוע בנו. אנחנו נבצר את כוחנו פי כמה. אנחנו נפעל להשבתם ארצה של כלל חטופינו החללים. אנחנו נממש את כל מטרות המלחמה – ובעזרת השם, נשלים את הניצחון!" בשלב הזה אמר נתניהו: "אני חייב לומר לכם: שמעתי את הטיעון החדש – עוד טיעון מגוחך – שישראל היא לא זו שקובעת את מדיניות הביטחון שלה. אז הנה האמת: כפי שאמרנו גם אני, וגם סגן הנשיא ואנס אתמול, אנחנו שותפים. אנחנו עובדים יחד. אני אגלה לכם דבר נוסף: ארה"ב מעוניינת בישראל חזקה ועצמאית. חד-משמעית. זה משיחות עם הנשיא טראמפ, זה משיחות עם כל הצוות הקרוב שלו. הם רוצים ישראל חזקה ועצמאית. ישראל שיודעת להגן על עצמה, לפעול בנחישות, ביצירתיות, בעצמאות כדי להגן על עצמה. וכשהיא מגנה על עצמה - היא מגנה גם על המרחב.

הנאומים המלאים של נתניהו וזיני ( צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ )

"מהנקודה הנמוכה של ה-7 באוקטובר, השב"כ טיפס מעלה. לצד הסרת האיום הקיומי, החזרנו לעצמנו את כוח ההרתעה, גם בהתקפה וגם בהגנה. עשינו זאת עם מאות רבות של פיגועים שסוכלו בכל שנה; כ-1,000 סיכולים. זה מספר בלתי-נתפס!"

נתניהו המשיך: "ראש השב"כ הנכנס, דוד זיני - מאחוריך עשרות שנים של שירות צבאי בתפקידים מגוונים. עשית מסלול מרשים ביותר במערך הקרבי של צה״ל – כלוחם, כמפקד, כקצין בכיר, כאלוף במטה הכללי. ובכל תחנה, בכל תחנה הטבעת חותם. אני שמעתי את חבריך אומרים: "אני רוצה את זיני לידי בקרב". אין מחמאה גדולה יותר! אין מחמאה גדולה יותר! התרשמתי מהמיקוד המשימתי שלך, מהדבקות במטרה, מהעוז, מהענווה. ואני אגיד לכם, גם מהיכולת לצפות דברים, לצפות אותם נכוחה, וגם מהיכולת לחשוב - איך אומרים אצלנו - מחוץ לקופסה.

"החינוך היהודי-ציוני, הממלכתי, שהוריך נטעו בך – הניב פירות. והנה משהו שאני לא ידעתי, כשהתכוננתי לומר את הדברים כאן – למדתי שזה בא גם מהסבים והסבתות. זה ידעתי באופן כללי, אבל שמעתי על סבתך רחל, ניצולת אושוויץ, שזקפה את קומתה כנגד הצורר. ולחברותיה לצריף שהיו אחוזות ייאוש באושוויץ, היא אמרה - תקשיבו למה שהיא אמרה: "אושוויץ זה דבר זמני. אנו שייכות לעם של נסיכות, שעתידות לחזור לאחוזתן".

"הפעילות המבצעית של השב"כ צפויה לפגוש מבחנים קשים – חלק מהם מתפרצים במהירות. השב"כ בהנהגתך יימצא בחוד החנית של מלאכת הביטחון. ולכן אני אומר לך, ראש השב"כ דוד זיני, בשמי, בשם ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, שא ברכה והצלחה למען ביטחון ישראל ולמען נצח ישראל!״.

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

ראש השב״כ, אלוף (במיל׳) דוד זיני אמר בטקס: "״ראש ממשלת ישראל ורעייתו שרי הממשלה, הוריי היקרים מורי ורבותיי, אשתי ומשפחתי היקרה, ראשי אגפים ומטה השירות, חברים אורחים מכובדי כולם בוקר טוב.

"אפתח בתודה. ראשית ברצוני להודות לראש הממשלה על האמון והבחירה בי לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי. תודה להוריי ומחנכיי על שחינכוני להיות בן נאמן לעמינו הנפלא. תודה לאשתי ולמשפחתי היקרה על הצעידה, השותפות, הפירגון והתמיכה. תודה למפקדיי ולפקודיי בכל שנות שירותי הצבאי שבזכותם הגעתי ליום זה. תודה לך ש׳ על הובלת השירות בימים סוערים לחוף מבטחים. תודה מיוחדת לך מ׳ על שנים של מנהיגות,שליחות, מסירות, מקצועיות וענווה גדולה. תודה לאנשי שירות הביטחון הכללי על עשייתכם הענפה, על שנים של שליחות ומסירות למען העם והמדינה בשקט בצניעות ובענווה. תודה לריבונו של עולם שזיכני לשרת את עם ישראל והגיעני ליום זה.

"אני עומד כאן לפניכם נרגש מגדולת המעמד וחשיבות האירוע. נרגש כאדם פרטי אך ביתר שאת נרגש להיות שליח ציבור של עם ישראל ומדינת ישראל. שליח ציבור של העם החי בהווה, אך גם שליח ציבור של דורות העבר. דורות של יהודים ששאפו, חלמו, התפללו ופעלו אלפי שנים להגיע לימים שכאלו".

זיני המשיך: "בתפילת שליח הציבור של ימים נוראים אומר שליח הציבור כך: "באתי לעמוד ולהתחנן לפניך על עמך ישראל אשר שלחוני" ובכך מציב שליח הציבור את עצמו בעמדת נפש הראויה להיות שליח הציבור. מפנה הוא את רצונו,שאיפותיו ופעולותיו, ממחשבות ומניעים אישיים וממקד את כוחו למען הציבור שולחיו. כך הדבר בשליח ציבור וכך בשליח העם, כל כוחו הוא מכוח העם, ולכן מעמד זה מרגש שבעתיים.

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

"כנכד לניצולת שואה אני נרגש כשנזכר כי במשך כאלפיים שנה ועד לפני שנים לא רבות, לא יכולנו אפילו לדמיין מעמד כזה במדינה עצמאית, חזקה וריבונית. מדינה שהיא מעצמה אזורית, מדינה משגשגת ופורחת. מדינה חזקה כל כך עד שגם בעת מלחמה 'רב זירתית' ארוכה וממושכת, יש לה עוד כוחות והיא יכולה להרשות לעצמה לריב, להפגין ולהתווכח-ראו מה עברנו בשנתיים האחרונות ולמרות כל זאת, כמה מרץ עוד יש לנו, ראו כמה כוחות חיים יש בנו. הגענו לתקומתנו הלאומית בזכות החזקתנו בתודעת נצח ישראל, בוודאות כי נשוב לציון.

"מכוחה של תודעה זו ניתן להעריך כל אירוע בודד בהקשרו הנכון. ממבט זה נתפסת כל חוליה וחוליה בשרשרת דורות ארוכה ומפוארת במלא עוצמתה ומשמעותה, ומכוחה של תודעה זו נתבונן באופטימיות גם על מצבינו היום. אנו נמצאים בתקופה היסטורית, תקופה בה חלים בחיינו הלאומיים שינויים גדולים ודרמטיים המערערים את 'הסדרים הישנים' ומיצרים 'סדרים חדשים'. מטבע הדברים מציאות זו מייצרת 'אי וודאות', וחוסר ביטחון.

"לאור אחריותנו ואמונתנו הגדולה בעם, במדינה ובכל הטוב שבה, אנו שליחי-הציבור אנשי 'שירות הביטחון הכללי', נפעל כ'שליחי ציבור' בכל דורות ישראל, העולים לדוכן כשהמילים 'בשם כל ישראל' על שפתותיהם, אנו שליחי כל העם. רק מהבנה כוללת וממלכתית זו נובעת סמכות פעולתנו".

עוד אמר זיני: "אנו חיים במציאות בה לעיתים הוויכוח הציבורי אינו רק על הדרך הראויה בה עלינו לפעול, אלא על עצם ההגדרה והקריטריון להתבוננות על המציאות. מהו אויב ומיהו אוהב, מהי אמת ומהו שקר ועוד, האתגר הזה אינו פוסח גם על שירות הביטחון הכללי, שירות ביטחוני ותובעני הנדרש לפעול בתוך מסגרת מושגית וערכית ברורה, מוגדרת ויציבה.

"במציאות זו נדרש שירות ביטחון כללי, הפועל באחריות רבה, שומר על יציבות, מתנהל בריסון, פועל על פי חוק ומקיים דיון פתוח וסבלני המאפשר למגוון דעות לבוא לידי ביטוי. את הדיון הערכי והמקצועי נקיים באופן פתוח, נוקב וללא משוא פנים, אך לכשתתקבל החלטה נפעל באופן חד, נחרץ, נחוש ומקצועי עד להשגת יעדינו – שמירת ביטחון המדינה ומוסדותיה. ללא תירוצים וללא כחל וסרק.

"אמון פנימי, בין מדרגי ובין מערכתי יחד עם נקיות כפיים הנבנים בעמל רב, הם המהווים את הבסיס האיתן והיחיד ליכולתנו לשרת כשליחי ציבור בשמירת הבית הלאומי".

לדברי זיני, "ב-33 שנות שירותי בצה"ל מצאתי כי ניתן להשיג אמון פנימי זה רק על ידי דבקות בחמשת הערכים הבאים המתחילים כולם באות א. א' בחזקת 5. אהבה, אמון/ה, אחריות, אמת, ואומץ-כשהם למען העם והמדינה. אמון ואמונה- אמונה- בעם ישראל ובמדינת ישראל. אמונה בטוב הגדול הקיים בעולם, בעם ישראל ומדינת ישראל בפרט, אמונה בשיבת-ציון ובחוסנה ובעתידה של המדינה. אמון- בטוב הטמון בכל אחד ואחת מאיתנו וביחד כולנו.

"אחריות- אחריות למעשיי, אחריות לחבריי, אחריות לזולת באשר הוא, אחריות לחיי אדם, אחריות לדורות הבאים ואחריות לחוסנה וביטחונה של מדינת ישראל כערך מוביל העומד ממעל ולפני חיי שלי. אמת- לחשוב אמת, לומר אמת ולחיות באמת גם כשהאמת לא קלה. אומץ- היכולת לממש את שנכון לעשותו למול כל פחד וכוח מנגד.

"והכל מתוך אהבה- אהבה לכל אחד ואחת מישראל, אהבת ארץ ישראל ואהבת מדינת ישראל. אני נחוש לפעול לאור ערכים אלו בענווה גם בשירות הביטחון הכללי, נִדַרֵש להוכיח את פועלנו בתוצאות ולא בדיבורים ולא נירתע מלהודות בשגיאות ונפעל לתיקונן. דרך האמת תורה דרכנו ושום דבר אחר זולתה. רק יחד ננצח״.