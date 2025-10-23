כיכר השבת
יממה אחרי ההילולא

ליל אימה באוקראינה: בית הקברות בויז'ניצא חולל והוחרב; פורעים אנטישמים ניתצו ורמסו מצבות  

אנטישמיים אלמונים פרצו במהלך הלילה האחרון לבית העלמין העתיק בוויז'ניצא שבאוקראינה שברו את הגדר והשחיתו מצבות |  למרות הנזק הכבד, האוהל הקדוש של אדמו"רי החסידות לא נפגע | המשטרה המקומית פתחה בחקירה (חסידים)

מראה ההרס בבית העלמין בויזניצא (צילום: הגן הנאה)

זעזע ושאט נפש בקרב רבבות חסידי ויז'ניץ בעולם כולו, עם קבלת הידיעה המזעזעת על חילול קודש מחריד, כאשר אלמונים פרצו אמש, יום רביעי באישון ליל אל בית העלמין העתיק בעיירת ויז'ניצא שבאוקראינה, מקום מנוחתם של אדמו"רי החסידות זי"ע, והשחיתו אותו.

הפורצים האנטישמיים שברו את גדר בית העלמין, וברשעותם רמסו והשחיתו מספר מצבות, כשהנזק הכולל נאמד בהיקף כבד.

מראה ההרס בבית העלמין בויזניצא (צילום: הגן הנאה)
מראה ההרס בבית העלמין בויזניצא (צילום: הגן הנאה)

האירוע האנטישמי החמור אירע יממה אחת בלבד לאחר ההילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'צמח צדיק' מויז'ניץ זי"ע (שחל בכ"ט תשרי), שאליה הגיעו מאות חסידים מרחבי העולם לפקוד את הציון הקדוש באוהל אדמו"רי החסידות.

הילולת ה'צמח צדיק' מויז'ניץ השבוע (צילום: הגן הנאה)
הילולת ה'צמח צדיק' מויז'ניץ השבוע (צילום: הגן הנאה)

למרות הנזק הנרחב לבית העלמין ולמצבות, העסקנים מדווחים על "נס של השגחה פרטית" בכך שהפורעים לא הצליחו לפגוע באוהל הציונים הקדושים או בבניין הכנסת האורחים הסמוך, ככל הנראה בשל העובדה שהמקום כולו מרושת במצלמות אבטחה.

נציגי חברת 'הגן הנאה' ו'הכנסת אורחים' שהגיעו הבוקר לבית העלמין נדהמו מהיקף ההרס והגישו תלונה מיידית למשטרה, שהחלה בחקירה לאיתור האחראים למעשה החמור.

יו"ר ההכנסת אורחים, הרב משה הערש שטרן, מבקש למסור: "למרות חומרת המקרה, לא נרפה ידיים. חילול בית קברות הוא מעשה חמור, אך אנו נעשה כל שביכולתנו לשקם את המקום הקדוש הזה ולשמור על כבוד הנפטרים". הוא הוסיף תקווה כי "בימים הקרובים יחל שיפוץ הגדר ותיקון הנזקים שנגרמו לבית העלמין, ואנו סומכים על המשטרה המקומית שתביא את האחראים לדין".

במקביל, דנים העסקנים כבר עתה בדרכים לחזק את האבטחה בצורה משמעותית כדי למנוע הישנות של מעשים נתעבים כאלה בעתיד.

אוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ בויזניצא - השבוע (צילום: הגן הנאה)
בית העלמין בויזניצא לפני הפוגרום (צילום: הגן הנאה)

