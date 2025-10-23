ברקע הסכם הפסקת האש עם חמאס, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין לעיתון הטיים הבריטי, דיבר נגד סיפוח ובשבחו של אבו מאזן, ו"שקל" לשחרר את ברגותי כמנהיג הפלסטינים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר בראיון לטיים הבריטי כי הפסקת האש ברצועת עזה וההסכם המדיני שנחתם בעקבותיה הם תוצאה ישירה של מדיניות תקיפה נרחבת שניהל כלפי איראן והארגונים הפועלים בחסותה. לדבריו, “השלום הזה במזרח התיכון הוא מעל ומעבר לעזה. זהו שינוי יסודי במאזן הכוחות, שנעשה רק מפני שהוצאנו את הבריון מהמשחק”. טראמפ הסביר כי מאז תקיפת מתקני הגרעין של איראן, נחלש שלטון טהראן באופן משמעותי, והמדינות הערביות “לא חוששות עוד ממנו ולכן יכלו להתאחד למען שלום אזורי”. הוא הדגיש כי אילו התקיפה לא הייתה מתבצעת, “אי אפשר היה לחתום על ההסכם, והיו מדינות ערביות שלא היו מצטרפות אליו”.

בהתייחסו לאיום חמאס אמר הנשיא כי אם הארגון יפר את התחייבויותיו, “הם יהיו בצרות גדולות מאוד”. טראמפ הסביר שחמאס הסכים להתפרק מנשקו, אך אם לא יעשה זאת, “נצטרך להיכנס פנימה”. לדבריו, השגת ההסכם כללה גם עצירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהמשיך במתקפה בעזה: “אמרתי לנתניהו, ‘Bibi, אתה לא יכול להילחם בעולם. אתה יכול לנצח בקרב, אבל לא במלחמה נגד דעת הקהל העולמית. והעולם נגדך’. אז עצרתי אותו, וכולם התלכדו סביב ההפסקה”. טראמפ הוסיף כי “כשהוא עשה את הטעות הטקטית באיראן, זה בעצם איחד את כולם לעשות מה שצריך. אם היינו לוקחים את זה משם, אולי לא היינו מדברים על זה עכשיו”.

לגבי החטופים ציין טראמפ כי השגת החטופים הייתה בעדיפות עליונה: “העם בישראל רצה את החטופים יותר מכל דבר אחר. השגנו אותם במכה אחת, בלי עסקאות חלקיות. אמרתי להם – אתם נותנים את כל בני הערובה, את כולם”. הוא הסביר שגם מבחינה פסיכולוגית החזקת החטופים החלה להזיק לחמאס ולאיראן, ולכן ההסכם כלל את שחרור כל החטופים והגופות שחיפשו ברצועה.

בנוגע לסיפוח יהודה ושומרון אמר טראמפ בצורה חד-משמעית: “זה לא יקרה. נתתי את מילתי למדינות ערב, ואם ישראל תעשה זאת – היא תאבד את כל התמיכה מארצות הברית”. הוא גם התייחס למפגשו עם יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס בשארם א־שייח, וציין כי עבאס “אדם שונה מהתדמית הציבורית, מכובד על ידי הפלסטינים ונחשב לדמות חכמה”, וכי עבאס אמר לו: “עשית דבר שאף נשיא אחר לא היה מסוגל לעשות. לא האמנתי שתוכל, אבל אני מברך אותך”. טראמפ הדגיש שהוא מוצא את עבאס “הגיוני ונעים”, אך הבהיר שמבחינת ההנהגה העתידית של עזה – עבאס “כנראה לא יהיה זה שינהיג אותה. כרגע מוקדם להכריע, אבל בהמשך יהיה לי דעה. אין כיום מנהיג גלוי, וכל מי שניסה להיות כזה נורה למוות”.

בנוגע למרוואן ברגותי, המחבל הבכיר שיושב בכלא הישראלי עם ארבעה מאסרי עולם, אמר טראמפ כי הוא “מתמודד עם השאלה כרגע, החלטה תתקבל בקרוב, חשבתי על זה רבע שעה לפני שהתיישבתי לשיחה”.

במסגרת הפיתוח המדיני הנרחב במזרח התיכון ציין טראמפ כי הסכם הפסקת האש בעזה והמאמץ לשלום אפשרו התקדמות בנורמליזציה עם ערב הסעודית: “אני חושב שאנחנו מאוד קרובים. הסעודים יובילו את הדרך. יש לי כבוד גדול למלך, ויש לנו מערכת יחסים מצוינת. זה יוביל להסכמי אברהם”. הוא הוסיף כי האיום מאיראן והמצב בעזה היו חסם מרכזי: “עכשיו כשאין איום מאיראן ואין בעיה בעזה, הדרך פתוחה לשלום כולל. אני חושב שכל מדינות האזור ייכנסו להסכמים בקרוב”. טראמפ גם הדגיש את תרומתו למצב הנוכחי במזרח התיכון: “כל ההתקפות והפעולות בוצעו בשיתוף איתי, עם ישראל עושה את הפעולות, ואני מעורב ישירות. אם היה נשיא אחר, לא היו הדברים קורים”.

לסיום, טראמפ התייחס לעתיד האזורי והדגיש את החשיבות של מנהיגות אמריקאית חזקה: “אני חושב שהשינויים במזרח התיכון עכשיו מתפתחים בכיוון יפהפה. בעוד שאני נשיא, הכול רק יתחזק וישתפר. מה יקרה אחרי? אי אפשר לדעת. אם יהיה נשיא חלש – הכול עלול להתפרק. אם מכבדים את הנשיא, יהיה שלום ארוך טווח”. הוא ציין שמדינות כמו קטר, סעודיה ואיחוד האמירויות מכבדות את נשיא ארצות הברית, והדבר חיוני להמשך היציבות והשלום באזור.