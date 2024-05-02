נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים על הפסקת התמיכה של ארה"ב בישראל, אם האחרונה תחליט לספח את יהודה ושומרון בחקיקה | הנשיא אמר כי ישראל תאבד כל תמיכה מארה"ב אם תספח את יהודה ושומרון | על מרואן ברגותי אמר שהוא "צריך לחשוב על זה", אם ישראל צריכה לשחררו| על אבו מאזן: "הוא אדם נחמד" (חדשות)
שר האוצר סמוטריץ', הגיב הבוקר לריאיון שהעניק הנשיא לשעבר טראמפ, והודה לו על כך שהוא כבר מתנגד לרעיון שתי מדינות לשני עמים; "מקווה ומתפלל שמנהיגים נוספים בעולם יגלו את האומץ והיושרה שמגלה המועמד לנשיאות טראמפ לשנות עמדה" (חדשות)