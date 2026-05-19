בימים בהם הציבור החרדי נמצא תחת מתקפה חסרת תקדים - מסנקציות כלכליות בהובלת היועצת המשפטית לממשלה, דרך איום הגיוס ועד ההתערבות בחינוך הטהור - יצא יוסי עבדו, אל השטח. המטרה: להציב מראה מול בכירי מפלגת השלטון, הליכוד, ולשאול אותם את השאלות הקשות ביותר שמעסיקות כל בית חרדי.

בתחקיר השטח המיוחד שנערך בכנס 'הליכודיאדה', השתתפו שרים, חברי כנסת ובכירי המפלגה, בהם השרים מירי רגב, יואב קיש וניר ברקת, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט והח"כים דוד ביטן, אושר שקלים, אריאל קלנר וששון גואטה, והח"כים לשעבר עוזי דיין ואורן חזן.

חוק הגיוס: "החוק הכי טוב בעולם" או סכנה קיומית?

לרגל חגיגות העצמאות: המשלחת הישראלית העניקה לנשיא סומלילנד מנורה יהודית דני שפיץ | 10:51

הנושא הבוער ביותר, חוק הגיוס, הוציא מהבכירים אמירות נחרצות. ח"כ בועז ביסמוט, ממובילי החוק, טוען כי מדובר במהלך הכרחי. "החוק חייב לעבור, הוא חיוני", הצהיר ביסמוט, "הצבא צריך חיילים. אני בתיאום עם ראש הממשלה – זה החוק הכי טוב בעולם. ברגע שראש הממשלה יגיד 'צא לדרך', אנחנו נצא". כשנשאל ביסמוט איך התגלגלה לידיו הזכות להוביל חוק כה היסטורי, השיב בענווה: "אני מוביל את החוק בהשוואה לאבא וסבא שלי... זה הגמד על הענק".

שרת התחבורה מירי רגב הדגישה כי הסנקציות על הציבור החרדי חייבות להיפסק: "סנקציות יהיו רק עם חוק. חוק הגיוס צריך להיות. החרדים מבינים היום את החשיבות להיות מתחת לאלונקה". יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, הזהיר מפני גרירת רגליים: "כל עוד אין חוק, בית המשפט העליון עושה מה שהוא רוצה". ח"כ אושר שקלים נשמע אופטימי והבטיח: "אנחנו נעביר חוק גיוס היסטורי בהסכמה עם ראשי הציבור החרדי". מול החשש מהתערבות בג"ץ, סיכם ביסמוט בתסכול: "אני לא מצליח להבין את בג"ץ. אי אפשר כל הזמן לחבל במה שאנחנו עושים".

הסנקציות של היועמ"שית: "היא לא רוצה ללכת"

סוגיית הסנקציות הכלכליות שהטילה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, על אברכי הכוללים והמעונות, מעוררת זעם רב גם בתוך הליכוד. ח"כ ששון גואטה לא חסך במילים: "היא לא רוצה ללכת. מה אני אעשה איתה? בעזרת השם היא תלך לאט לאט. נצליח להזיז אותה ולא ניתן לה להחריב את מדינת ישראל".

השרה מירי רגב התייחסה למורכבות המשפטית: "כמו שאתה יודע, אנחנו הצבענו בממשלה על הדחתה, אבל יש את בג"ץ ואנחנו לא רוצים להגיע למשבר חוקתי". האלוף (במיל') ואיש הליכוד עוזי דיין נשאל אם צריך לרענן את השורות בליכוד, לאור העובדה שהיועמ"שית עדיין מכהנת ומטילה סנקציות. דיין הסכים: "נכון, נכון. לכן מה שצריך בליכוד זו קבוצה מובילה, שיש לה את האידיאולוגיה הנכונה והנאמנות, אבל גם ניסיון".

שר הכלכלה ניר ברקת הציע פתרון מערכתי: "אתה לא יכול שהיועץ המשפטי לממשלה יהיה גם הסנגור וגם הקטגור, זה לא קיים בשום מקום. אני מאמין שצריך ללכת ולאמץ את המודל הבריטי, שם יש הפרדה מוחלטת". ח"כ אריאל קלנר הוסיף בחריפות: "הסיפור הזה לא יכול להימשך. אי אפשר להיות תחת משטר שאינו דמוקרטי, שבו נותנים לך 'לשחק בארגז החול' לפני הבחירות, ואחרי הבחירות הגננת מחליטה מה החוקים בגן".

"אי אפשר לכפות על החרדים ללמוד מה שאנחנו רוצים"

במעבר לנושא מערכת החינוך, שאלנו על העצמאות של החינוך החרדי. בעוד ח"כ ששון גואטה הצהיר בפשטות "צריך אצלנו חינוך יהודי – גם הילדים שלי בחינוך דתי", שר החינוך יואב קיש הציג משנה סדורה: "החינוך בישראל הוא אתגר גדול. החינוך החרדי הוא בדיוק כמו חוק הגיוס. אי אפשר לכפות על אדם לבוא, להסתער ולהילחם. צריך לחבק אותו ולחבר אותו. אותו דבר בחינוך – אי אפשר לבוא ולהגיד לחרדים 'תלמדו מה שאנחנו רוצים'. בגישה הזו זה לא יעבוד". קיש הוסיף כי גם בזרם הכללי מחזקים את המסורת: "הבסיס שלנו פה זה החינוך היהודי. לכן גם בחינוך הממלכתי הכנסנו את התנ"ך כמקצוע ליבה, עם מבחני מיצ"ב. זה הדבר הכי חשוב במערכת".

ועדת חקירה לשופטי בג"ץ?

ביקורת חריפה במיוחד נשמעה כלפי מערכת המשפט והתנהלותה, גם בהקשרים ביטחוניים (מה שמשפיע ישירות גם על הציבור החרדי הסובל מהתערבות בג"ץ). יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, אמר בכאב: "לא השכילו להתמודד עם התופעה הזו של מערכת המשפט, שגזלה בלי הסמכה בחוק את סמכויות ניהול המדינה מהדרג הנבחר. זה דבר שאנחנו מחויבים לטפל בו. זה נמצא על השולחן, והפעם הציבור יכריע".

ח"כ אריאל קלנר דרש להרחיב את חקירת מחדל השבעה באוקטובר: "אני שמח שנתניהו נותן בי אמון לקדם חוק של ועדת חקירה אמיתית ל-7 באוקטובר. חשוב שהיא תחקור גם את הצבא, אבל גם את מערכת המשפט. אחרי עשורים של התערבות מערכת המשפט במדיניות הביטחון של ישראל, הם צריכים להיחקר".

יוקר המחיה, רכילות פוליטית והמתנה של אמיר אוחנה

בין דיון לדיון על גורל המדינה, עסקנו גם בכיס של האזרח. השר ניר ברקת נשאל מדוע ערוץ 12 מרבה לתקוף אותו בסוגיית יוקר המחיה. "זה ערוץ שלא אוהב אותנו", תקף ברקת, "הם מנסים לקעקע את ההצלחה שלנו בהורדת מחירים. אבל זה לא יעזור להם, כי הציבור יודע שהסל של המדינה ברשת 'קרפור' הוא הכי זול, בכ-20 אחוזים". כאשר פעילי ליכוד בשטח העירו כי "קרפור זה רק לעשירים", התעקש השר: "זה חיסכון של מאות שקלים בכל קנייה".

לקראת סיום, בדקנו את השטח הפוליטי הפנימי. לשמועה על כוונת נתניהו לבטל את הפריימריז בליכוד, הגיבו חברי הכנסת בביטול. דוד ביטן רמז כי "ההצבעה כאן היא לא האמיתית", בעוד קיש וקלנר פסקו: "זה לא יקרה. או שתשאל את ביבי". אורן חזן, שנכח באירוע, דאג להפריך שמועות על סולחה פוליטית: "לא עשינו שום סולחה". מנגד, כשהשרה מירי רגב נשאלה: "האם את המלכה של הליכוד?", היא חייכה והשיבה: "הלוואי".

את הרגע המרגש של התחקיר סיפק יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה. בסיום הריאיון, שלף אוחנה והעניק ליוסי עבדו מתנה אישית מיוחדת - כרטיס עם 'איגרת הרמב"ן'. "כשהייתי בצבא קיבלתי אותה מהמפקד שלי", שיתף אוחנה בגילוי לב, "אני לומד אותה כל יום".

קרדיטים >>>