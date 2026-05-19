ברגשי קודש נעלים ובניחוח של ישועות, נחת ביום ראשון השבוע בשעות הערב, האדמו"ר מסאטמר על אדמת ארצות הברית, עם סיומו של מסע הקודש המרומם וההיסטורי שערך באירופה. אל המסע התלוותה קבוצה נבחרת של גדולי נגידי החסידות ומחזיקי מוסדות התורה והחסד של סאטמר בקריית יואל שבמונרו.

במהלך ימי המסע, כפי שסיקרנו כאן ב'כיכר השבת' באריכות, פקד האדמו"ר את ציוני אדמו"רי השושלת ואבותיו הקדושים, בהם בסיגעט, אוהל, צאנז וקראקא, שם העתיר לישועה עבור אלפי חסידיו ועבור כלל ישראל.

יומו האחרון של המסע, יום ראשון, היה גדוש ברגעי הוד והתרגשות. טרם צאתו מהעיר קראקא שם ערך את השב"ק, הגיע האדמו"ר לבית העלמין העתיק בעיר, שם פקד את קבריהם של גדולי וגאוני עולם הטמונים במקום.

משם המשיך האדמו"ר עם שיירת הנגידים לעיירה ליז'ענסק, אל ציונו הקדוש של הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע. בהיכל הציון הקדוש העתיר האדמו"ר שעות ארוכות בדמעות שליש, כשהוא מעורר רחמי שמיים מרובים ומזכיר את קוויטלעך הישועה של הכלל והפרט.

בדרכו אל שדה התעופה, עצר האדמו"ר לתפילה מיוחדת גם באוהל צדיקי בית שינווא בעיר שינווא. מיד לאחר מכן הגיעה השיירה אל שדה התעופה, משם המריא האדמו"ר בחזרה למעונו בארה"ב, כשהוא מותיר אחריו רושם כביר וזכויות עצומות שישפיעו שפע רב על החסידות כולה.