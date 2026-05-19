על פי דיווח שפורסם הבוקר (שלישי) בניו יורק טיימס, איראן נערכת ללחימה קצרה אך בעצימות גבוהה. הדיווח מצביע על כך שטהראן צפויה לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום, ומדינות המפרץ צריכות להיערך לשיגורים נרחבים על תשתיות האנרגיה שלהן, בתי הזיקוק והנמלים.

אפשרות נוספת שעולה בדיווחים היא סגירת מצר באב אל-מנדב באמצעות החות'ים. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים טענה כי "טראמפ, לאחר כישלון במלחמה נגד איראן, מקווה להשיג ויתורים באמצעות לחצים ואיומים פוליטיים וצבאיים".

בטהראן בחרו להגיב בחריפות להודעת הנשיא האמריקני. הגנרל עבד אל-רחים מוסאווי עבדאללהי, מפקד היחידה האיראנית "ח'אתם אל-אנביא", שיגר הלילה אזהרה חריפה לעבר וושינגטון וירושלים. "איראן ערוכה וחזקה מתמיד", הבהיר, והוסיף כי "טהרן תגיב לכל מתקפה מחודשת במהירות, בנחישות ובעוצמה מכרעת".

המפקד הבכיר הזהיר כי "כל תגובה עתידית תהיה חזקה יותר מאשר במהלך 'מלחמת הרמדאן שנכפתה' על איראן" - התייחסות למתקפות קודמות שביצעה הרפובליקה האסלאמית. בכיר איראני נוסף, מוחסן רזאי, לעג לנשיא טראמפ: "הוא הציב דדליין למתקפה צבאית ואז ביטל אותו בעצמו! הכל עם תקוות שווא שהעם האיראני והשלטון ייכנעו!"

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה פרטים על תוכנית צבאית שתוכננה לביצוע כבר מחר - ובוטלה ברגע האחרון. בשיחה עם כתבים בבית הלבן, הבהיר הנשיא כי "היינו מוכנים ללכת מחר במהלך גדול מאוד" נגד איראן, אך החליט לדחות את התקיפה המתוכננת בעקבות פניות דחופות ממדינות המפרץ.

"זה לא מה שרציתי לעשות אבל אנחנו לא נוכל לאפשר לאיראן להחזיק בגרעין", הסביר טראמפ את הרקע למהלך המתוכנן. על פי דבריו, שלוש מדינות ערביות - סעודיה, קטאר ואיחוד האמירויות - פנו אליו בבקשה דחופה לדחות את המתקפה, תוך שהן מנהלות משא ומתן ישיר עם טהראן.