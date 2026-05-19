דאגה עמוקה וחרדה קיומית בעולם היהודי לנוכח ההחמרה במצבו הרפואי של המקובל הגה"צ רבי דב קוק מטבריה, הזקוק לרחמי שמיים מרובים לאחר שאושפז בסוף השבוע האחרון בבית החולים.
רגעים מצמררים ורוויי דמעות נרשמו אמש (שני) בסיום שיעורו של חותנו, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה. הגר"י זילברשטיין עצר את סדר השיעור, ובקול חנוק מדמעות פנה אל מאות המשתתפים בדברים קצרים אך מטלטלים.
הגר"י הגדיר את חתנו המקובל בביטויים נדירים שאינם נשמעים כמעט מפיו: "הוא אדם שהדור עומד עליו, וכעת נמצא במצב קשה, הוא צדיק יסוד עולם ממש, לא יתואר! הוא גדול בחכמת הקבלה".
מיד לאחר דבריו המעוררים, פתח הגר"י זילברשטיין באמירת פרק ק"ל בספר התהילים, "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'". הגר"י קרא את הפסוקים מילה במילה, כאשר מאות המשתתפים בשיעור משיבים אחריו פסוק בפסוק ברעש גדול.
לאחר אמירת התהילים, ערך הרב תפילת "מי שברך" מיוחדת ונרגשת לרפואתו השלמה והמהירה של המקובל בתוך שאר חולי ישראל.
הציבור בכל רחבי תבל נקרא לקרוע שערי שמיים ולהרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה והאיתנה של הגאון הצדיק: רבי דב בן שושנה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.
