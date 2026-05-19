כיכר השבת
התושבים בכוננות שיא

בחג, בלי סלולרי ורכבים | נשיא ארה"ב צפוי לבקר בלב השכונה החרדית במונסי

דיווחים בארה"ב: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, צפוי להגיע ביום שישי הקרוב – יום טוב ראשון של שבועות – לביקור רשמי במחוז רוקלנד שבניו יורק | על הפרק: אירוע ענק בקמפוס המכללה המקומית, השוכן בליבו של הריכוז החרדי במונסי | האתגר האבטחתי: רבבות תושבים שיצעדו ברחובות ללא מכשירים סלולריים וכלי רכב (חרדים)

טראמפ בפתח אייר פורס 1 (צילום: הבית הלבן)

דרמה פוליטית ולוגיסטית מעבר לים, שצפויה להשפיע באופן ישיר על אלפי משפחות חרדיות: ידיעה מרעישה שמתפרסמת בשעות האחרונות (שעון ארה"ב) חושפת כי נשיא ארצות הברית, , מתכנן ביקור בזק רשמי במחוז רוקלנד בניו יורק, בדיוק ביום שישי הקרוב, היום הראשון של חג השבועות.

על פי הדיווחים, הנשיא טראמפ צפוי להגיע לאזור כדי לקחת חלק באירוע רשמי של הבית הלבן, לצד שורה של פוליטיקאים מקומיים ובכירי הממשל, ובהם חבר הקונגרס הרפובליקני המקורב לקהילה היהודית, מייק לולר. בשעות אלו, גורמי ממשל רשמיים ואנשי השירות החשאי שוקדים על הפרטים הלוגיסטיים האחרונים של הביקור הרגיש.

מה שמעורר סערה רבה ברחוב היהודי היא העובדה כי אחת האפשרויות המרכזיות והרציניות שנבחנות כעת, היא קיומו של האירוע הרשמי במתחם הענק של מכללת רוקלנד (RCC). הקומפלקס המדובר ממוקם בלב ליבה של השכונה החרדית במונסי, כשהוא מוקף מכל עבריו בתושבים חרדיים ובעשרות בתי מדרשות ומוסדות חינוך.

אם התוכנית אכן תצא לפועל, מדובר באתגר אבטחתי חסר תקדים עבור גורמי האכיפה והשירות החשאי, שיצטרכו לנהל מבצע אבטחה מורכב בלב שכונה חרדית צפופה בעיצומו של החג, כאשר התושבים אינם נושאים טלפונים ניידים ואינם משתמשים בכלי רכב.

בקהילה המקומית במונסי עוקבים בדריכות ובהתרגשות אחר ההתפתחויות והסדרי התנועה הצפויים.

דונלד טראמפחג השבועותביקורמונסי

