'פשוט לחנך' // טור חינוכי להורים- שניאור רוכברגר

הורים יקרים, אחד האתגרים הגדולים ביותר בחינוך בדורנו הוא שאלת התיווך של המציאות לילדים. הורים ומחנכים רבים פועלים מתוך אינסטינקט של הגנה: הם מנסים לייצר עבור הילד חממה סטרילית, נקייה מספקות, ממורכבויות ומאתגרי העולם שבחוץ. התפיסה הרווחת היא שככל שהילד ייחשף פחות למורכבות, כך האמונה שלו תהיה תמימה ויציבה יותר. אך המציאות מוכיחה שוב ושוב את ההיפך הגמור.

כאשר ילד גדל בתוך בועה שבה הכול מוצג בצורה חד-ממדית ושטוחה, הוא אינו מפתח נוגדנים רוחניים ונפשיים. המפגש שלו עם העולם שבחוץ אינו שאלה של "האם", אלא של "מתי". ברגע שהנער יוצא אל האקדמיות, אל שוק העבודה או אפילו סתם נחשף למדיה, והוא פוגש לראשונה שאלות עמוקות או מציאות שאינה תואמת את הסיפור הפשטני שסיפרו לו בילדותו – חומות ההגנה שלו קורסות בבת אחת. חוסר האמינות העובדתית שהוא מגלה בדיעבד גורם לו לאבד אמון במערכת החינוכית כולה.

הסוד לבניית חוסן אמוני אמיתי אינו הסתרה, אלא תיווך אמיץ ומותאם גיל. ילדים מסוגלים להכיל מורכבות הרבה יותר ממה שאנו נוטים לחשוב. כאשר ילד שואל שאלה קשה – בין אם באמונה ובין אם בהליכות החיים – ואנו עונים לו בכנות, מבלי להיבהל ומבלי לטאטא את הקושי, אנו מעניקים לו את הכלי החינוכי החשוב ביותר: הביטחון שהתורה והדרך שלנו אינן מפחדות מן האמת.

חינוך איכותי אינו בניית חומות חוסמות, אלא נטיעת שורשים עמוקים. עלינו להוביל את ילדינו להבנה שהעולם פוגש אותנו במרחבים מורכבים, אך בתוך המרחבים הללו יש לנו עוגן, יש לנו זהות חיובית, ויש לנו דרך מאירה וברורה. אל תפחדו מהשאלות שלהם; השתמשו בהן כדי לבנות יחד איתם קומה פנימית, חסינה ואמיתית שתחזיק מעמד בכל סופות החיים.

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ. להצטרפות להפצת העלון או לקבלה במייל ישיר שלחו הודעה לכתובת:

alon@achvat.co.il