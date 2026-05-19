לקראת חג מתן תורה, התקיים מעמד מרומם של הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת "באר התלמוד - חזון יחזקאל". ספר התורה נכתב לעילוי נשמתו של ר' מכלוף בן מרים זצ"ל, אביו של הגאון רבי ליאור אנקונינה מראשי הישיבה, ולעילוי נשמת בנו, האברך ר' מיכאל בן פנינה זצ"ל, שנפטר בקיצור ימים ושנים.

המעמד המרגש החל בכתיבת האותיות האחרונות בביתו של הגר"ל אנקונינה בעיר קרית גת. במעמד השתתפו הגאון רבי חנוך כהן, ראש ישיבות "באר התלמוד", רבני העיר קריית גת, האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת, הרב יוסף מצליח ממייסדי הישיבה בקרית גת, הגאון רבי אוריאל אלקריף מראשי ישיבת דרך חיים, מגיד המישרים הרב שמעון גוטסמן מרבני הישיבה בחזון יחזקאל, תורם הספר ר' יצחק אנקונינה, לצד שורה של רבנים ואישי ציבור.

לאחר תפילת מנחה, יצאו המשתתפים לעבר קרית הישיבה במושב חזון יחזקאל. בהגיע התהלוכה לשערי המושב, שם המתינו כלל בני הישיבה ותושבי המקום, פרצו ההמונים בריקודים סוערים לכבודה של תורה ברחובות המושב, וליוו את הספר עד לכניסתו אל היכל הישיבה, שם נמשכה השמחה בריקודים של מצווה.

במהלך השמחה נשא דברים ראש הישיבה, הגאון רבי חנוך כהן, שעמד על הזכות הגדולה שבהכנסת ספר תורה חדש להיכל הישיבה, ובפרט בעת הזו שבה עולם התורה נתון לרדיפה. בדבריו הוסיף כי בוודאי יש בכך עילוי נשמה כביר לנפטרים ז"ל שלזכרם נכתב הספר. לאחר אמירת פסוקי "ימלוך" ו"מזמור לדוד", הוכנס ספר התורה בחרדת קודש לתוככי ארון הקודש.

לאחר מכן הסבו המשתתפים לסעודת מצווה מפוארת בהשתתפות כלל רבני הישיבה. במהלך הסעודה נשא דברים משגיח הישיבה, הגאון רבי אליהו אהרון, שדיבר על מעלת לימוד התורה הפנימי, ועל כך שללא ספיגה אישית של דברי התורה בלב – אין האדם זוכה לקבל את התורה בשלימות, אף אם הוא יושב במקום של תורה. בסיום דבריו הודה לכלל המסייעים במעמד ובפרט לתורם ר' יצחק אנקונינה. כן נשאו דברים רבני הישיבה שעמדו על חשיבות המאורע.

את המשא המרכזי במעמד נשא הגאון רבי ליאור אנקונינה, מראשי הישיבה, שדיבר ברגש רב על הזכות העצומה של לומדי התורה ועל מעלת "אשרינו ששם חלקנו מיושבי בית המדרש". בסיום דבריו הודה מעומק הלב לכלל המסייעים ולבחורי הישיבה שעמלו רבות להצלחת הערב, ובראשם הבחור החשוב יוסף דדשי.

המעמד הנחתם בשירות ותשבחות, כאשר השמחה הגדולה הותירה רושם עמוק בקרב בני הישיבה והמשתתפים, לקראת המשך זמן קיץ מתוך חיזוק, עלייה והתמדה בתורה.