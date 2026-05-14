עולם התורה ממשיך לפרוח: למרות הגזירות המרחפות ודרישת הבג"ץ להטלת סנקציות על בני הישיבות, בבתי גדולי ישראל נערך השבוע מעמד היסוד לישיבה הגבוהה החדשה "עטרת מרדכי", שתוקם בעיר בית שמש.

הישיבה תעמוד בראשות הגר"י ביטון, המכהן כראש הישיבה לצעירים בבית שמש, ובנשיאותו של הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני. ראש הישיבה והצוות הרוחני עלו למעונם של גדולי ישראל, ובראשם ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, הגר"א סאלים והגר"י אייכנשטיין, אשר סמכו את ידיהם על הקמת המבצר החדש.

במהלך הביקור, התבטא הגרמ"ה הירש בחריפות מול המצב ואמר: "זהו התיקון הגדול מול אותם אלה שרוצים להרוס את עולם התורה. זוהי התשובה האמיתית לרודפי התורה, הקמת עוד ועוד מקומות של תורה".

מתווה הישיבה החדשה מבוסס על קבוצת בוגרים מהישיבה לצעירים בבית שמש, לצד בחורי קיבוץ מעולם הישיבות - חברון, פוניבז', סורוצקין, אור ישראל ומיר ברכפלד – המבקשים לחזור לדרך החינוכית של רבותיהם מתוך אווירה של רוממות ומכובדות.

לצד ראש הישיבה הגר"י ביטון, יכהנו כרמי"ם הגאון רבי אריאל יזדי, הגאון רבי ערן חבה והגאון רבי יוסף כהן. הישיבה צפויה לפתוח את שעריה מיד לאחר חג השבועות הקרוב, כאשר למעמד הפתיחה החגיגי צפויים להגיע מרנן ורבנן גדולי ישראל.