ראש הממשלה נתניהו הורה לצוותיו המשפטיים להיערך להגשת תביעה כלפי עיתון ה'ניו יורק טיימס', כך הודיעה לפני זמן קצר לשכת ראש הממשלה.

בהודעה משותפת עם שר החוץ גדעון סער נכתב כי "ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער הנחו לתבוע את ה'ניו יורק טיימס' על פרסום אחד השקרים המחרידים והמעוותים אי פעם כנגד מדינת ישראל".

עוד צוין כי "לנוכח הפרסום של ניקולס כריסטוף ב'ניו יורק טיימס' של אחד מהשקרים המחרידים והמעוותים ביותר אי פעם כנגד מדינת ישראל בעיתונות המודרנית, שגם זכה לגיבוי מהעיתון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער הנחו על התנעת תביעת דיבה נגד ה'ניו יורק טיימס'.

ההחלטה התקבלה לאחר שכתב העיתון ניקולס קריסטוף ביצע "תחקיר" ממנו עלה "התעללות" של כוחות ביטחון במחבלים באמצעים שפלים שלא ניתן להעלות על הכתב.

את ה"עדויות" לצורך כתבתו אסף הכתב האמריקני ממחבלים שבילו ימים בכלא הישראלי, ושירתו את הנרטיב הפלסטיני ב"דיווחים" ציוריים על ה"התעללות" שעברו במרתפי הכלא של צה"ל ושב"כ.