מסע קרן עולם התורה ( צילום: מאיר זלזניק ודניאל נפוסי )

התרגשות בבואנוס איירס שבארגנטינה, כאשר רבבות מבני הקהילה היהודית יצאו לקבל אתמול (שלישי) את פני גדולי ישראל, שהגיעו למדינה במסגרת מסע החיזוק וההצלה של "קרן עולם התורה" בדרום אמריקה.

המשלחת, בראשות הגאון רבי יעקב הלל, הגאון רבי אברהם סלים, הגאון רבי חיים פרץ ברמן, הגאון רבי מלכיאל קוטלר, הגאון רבי שמעון גלאי והגאון רבי יוסף חברוני, זכתה לקבלת פנים חסרת תקדים. המסע החל בברזיל, שם נערכו מעמדי תפילה וחיזוק בקהילת סאו פאולו. בבית הכנסת "מקור חיים" של הנגיד אלברטו ספרא, התקיימה עצרת תפילה מיוחדת בהשתתפות עשרות נגידים ואלפי מתפללים. ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים קרא יחד עם הציבור קבלת עול מלכות שמים מתוך התעוררות גדולה, ולאחר מכן עבר לפני התיבה הגאון רבי שמעון גלאי ונשא פרקי תהילים להצלחת עולם התורה ולישועת כלל ישראל.

יו"ר "קרן עולם התורה" ראובן וולף, עמד על הסייעתא דשמיא המיוחדת המלווה את פעילות הקרן מאז הקמתה, וציין כי הקרן נכנסת לשנתה השלישית מתוך הצלחה למעלה מדרך הטבע. לדבריו, כלל הקהילות והחצרות ברחבי העולם שותפות למערכה הגדולה למען החזקת עולם התורה.

בדינר מרכזי שנערך בביתו של הנגיד אלברטו ספרא, נשא דברים הגאון רבי יעקב הלל, שחיזק את המשתתפים בדברים נרגשים על גודל הזכות בהחזקת התורה. "אם אין קמח – אין תורה", אמר, תוך שעמד על האחריות הגדולה של בעלי היכולת לשאת בעול התורה. בסיום הדינר נרתמו הנגידים בתרומות נכבדות למען הקרן.

קבלת פנים חסרת תקדים בארגנטינה

לאחר יממה מרוממת בברזיל, המריאה המשלחת לבואנוס איירס. בשעות אחר הצהריים נחתו גדולי ישראל בארגנטינה, ולאחר מנוחה קצרה ותפילת מנחה, המשיכו למעמד קבלת פנים מרגש בקהילת "שובה ישראל".

בשעה 18:00 שעון מקומי הגיעו גדולי ישראל לבית הכנסת, שם המתינו להם המונים רבים מבני הקהילה. ילדים, נערים ומבוגרים קיבלו את פניהם בהתרגשות עצומה, כשהם אוחזים דגלים ובלונים. במקביל יצאו רבבות מבני הקהילה לרחובות העיר כדי לזכות ולחזות בזיו פניהם של גדולי ישראל.

המעמד כולו הפך למחזה שלא נראה כמותו בארגנטינה זה שנים רבות: רבבות מבני הקהילה, אנשים נשים וטף, גדשו את הרחובות מכל עבר. שירה אדירה וריקודים פרצו מכל פינה, והאווירה כולה הייתה של התרגשות עילאית וכבוד התורה שאין לו גבול. נדמה היה כי העיר כולה נעצרת מלכת, כאשר המונים נהרו לראות את זיו פניהם של גדולי ישראל במחזה של התעלות נדירה.

האבטחה במקום תוגברה באופן חריג, צירי תנועה נחסמו, והאווירה כולה הייתה בעלת אופי ממלכתי, בגינונים הדומים למשלחת דיפלומטית, נוכח ההמונים הרבים שהגיעו מכל רחבי העיר.

"הלוואי שבארץ ישראל היו יודעים להעריך"

במהלך המעמד נשא דברים הגאון רבי חיים פרץ ברמן, שאמר כי "הלוואי שבארץ ישראל היו יודעים להעריך ולאהוב לומדי תורה כפי שניכר כאן בארגנטינה". דבריו עוררו התרגשות רבה בקרב הנוכחים.

בדינר המיוחד נשא דברים הגאון רבי יוסף חברוני, שהרחיב על המצוקה של עולם הישיבות, וזעק: "רבותיי, עולם התורה נמצא בסכנה". בהמשך השתתפו מאות נגידי המקום, שנרתמו בתרומות נכבדות למען הקרן.

במהלך הערב פצח הקהל כולו בשירה בליווי תזמורת, והאווירה התעלתה לשיאים של רוממות. בסיום האירוע יצא הציבור כולו לריקוד של שמחה לכבודה של תורה ולכבוד תומכיה, כאשר גדולי ישראל והרבנים מצטרפים למעגלי הריקוד יחד עם המשתתפים, בליווי שירה ותזמורת בעוצמה רבה ובאווירה של התרוממות רוח וכבוד התורה.

יצוין כי המסע יוצא לדרך בשעה שמערכת המשפט ממשיכה להדק את הלחץ הכלכלי על לומדי התורה, ובזמן ששער הדולר מוסיף לצנוח והגיע לשפל המקשה על תקציבי עולם התורה, הנשענים ברובם על תרומות חוץ. המסע צפוי להימשך עד סוף השבוע, כאשר גדולי ישראל ישובו לארץ עם תוצאות המערכה למען החזקת התורה.

המסע בארגנטינה ( צילום: דניאל נפוסי ומאיר זלזניק )

