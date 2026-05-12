מעמד הכנה וחיזוק רב רושם לקראת חג מתן תורה נערך בישיבת "אהל תורה" בירושלים, בראשות הגאון רבי שמעון מועלם. אל היכל הישיבה הגיע חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'פורת יוסף', הגאון רבי שמואל בצלאל, שנשא משא חיזוק חוצב להבות בפני מאות בני הישיבה.

בפתח דבריו הרחיב ראש הישיבה במושג ה"עמלות בתורה". הגר"ש ביאר כי התורה אינה רק ידיעה חיצונית, אלא עמלות שנועדה לחקוק את התורה בתוך האדם העמל, עד שהיא הופכת לחלק בלתי נפרד ממהותו.

בהמשך דבריו התייחס ראש הישיבה לגזירות המרחפות על עולם התורה בתקופה האחרונה. הגר"ש קישר את הרדיפות למסירות הנפש של רשב"י במערה ואמר בכאב: "כולכם יודעים שהיום עולם התורה נרדף. מערכת המשפט והמשפטנים הם 'אנשי דלא מעלי', אנשים שפלים הרודפים את בני התורה הקדושים בכל מיני גזירות".

ראש הישיבה שיתף את הבחורים בשיחה שקיים בחדרו עם אחד מאלופי הצבא בסוגיית הגיוס: "האלוף היה אצלי, ואמרתי לו שבני התורה הם הנושאים בנטל האמיתיים. אתם טוענים שבחור צריך לשאת בנטל? בשביל מה הוא יושב ולומד בוויתור על כל העולם הזה? בשביל עם ישראל! להגן על עם ישראל זה לא נקרא נשיאה בנטל?". הגר"ש הוסיף כי "מסירות הנפש שלכם לתורה הקדושה, זוהי בדיוק דרכו של התנא רבי שמעון בר יוחאי".

בהמשך התייחס ראש הישיבה לניסים הגלויים שנראו במתקפה האיראנית על ארץ ישראל: "ראינו בעינינו איך עם ישראל יצא כמעט ללא שריטה מול מיליוני טונות של חומר נפץ. כדברי הרמב"ן, כשיש תורה בעם ישראל, האויב אינו יכול לנגוע בהם. רק עולם התורה הוא שמחזיק את עם ישראל ומגן עליהם".

את משאו חתם ראש הישיבה בקריאה נרגשת לבחורים להתחזק בלימוד בהתמדה ובעוז: "ייתכן וכל הגזירות הללו באו מהשמיים כדי שנתחזק ונהיה מסורים יותר לתורה הקדושה".