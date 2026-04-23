זמן קיץ נפתח בישיבות התיכוניות-חרדיות • גלרית תמונות

לאחר בין הזמנים: כלל הישיבות התיכוניות-חרדיות החלו השבוע את זמן קיץ בתנופת רעננות וצמיחה, עם שיעורי וכנסי פתיחה מיוחדים • צמיחה וגידול במצבת התלמידים בישיבות התיכוניות, לקראת שנה"ל תשפ"ז

נש
ישיבת דעת תבונות, ירושלים (צילום: יח"צ)

זמן קיץ פורה: בכלל הישיבות התיכוניות-חרדיות החלו בימים אלו את "זמן קיץ". התלמידים חזרו לאחר חופשת בין הזמנים של חודש ניסן.

עולם הישיבות התיכוניות החרדיות רושם כל העת גידול במספר התלמידים, לצד הצלחה בתוצאות הלימודיות, התפתחות וצמיחה. בארגון 'לשם' התומך בפיתוח עולם הישיבות התיכוניות-חרדיות, מציינים כי עשרות ישיבות תיכוניות-חרדיות קיימות היום בארץ, והן מפוזרות בפריסה גיאוגרפית רחבה בכל רחבי הארץ.

הישיבות התיכוניות-חרדיות משלבות לימודי קודש ברמה גבוהה, יחד עם הכנה לעולם המעשה בשעות אחר הצהריים, ובמיוחד – יחס אישי וצוות ר"מים ומורים מיומן, שעבר הכשרות והשתלמויות מקצועיות.

עם תחילת זמן קיץ השבוע, כלל הישיבות ערכו שיעורי וכנסי פתיחה מיוחדים.

בארגון "לשם" מציינים בסיפוק את ההתפתחות והצמיחה בעולם הישיבות התיכוניות. "בכל פעם מחדש, משמח לראות את ציבור התלמידים האיכותי שממלא את בתי המדרש בישיבות התיכוניות-חרדיות", מסרו מ"לשם".

יצוין כי בחלק מהישיבות התיכוניות עדיין ניתן להירשם לשנת הלימודים הבאה – תשפ"ז.

צפו בגלריית תמונות מתחילת זמן קיץ בישיבות התיכוניות:

ישיבת אורייתא ירושלים, בשיחה מאת ראש הישיבה (צילום: יח"צ)
ישיבת דעת תבונות, ירושלים (צילום: יח"צ)
ישיבת דעת תבונות, שיעור פתיחה מרה"י הרב יונה הוכמן (צילום: יח"צ)
ישיבת חדוות התורה בירושלים, בשיעור פתיחה מרה"י הרב משולם ברנדוויין (צילום: יח"צ)
ישיבת חיי עולם בית שמש (צילום: יח"צ)
ישיבת נחלת יעקב טבריה (צילום: יח"צ)
ישיבת נתיבי התורה, בית שמש (צילום: יח"צ)
פאר התורה ביתר עילית (צילום: יח"צ)
