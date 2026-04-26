רבה של תל אביב הגאון רבי זבדיה כהן ( צילום: יעקב כהן )

הגאון רבי זבדיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל אביב, נבחר היום (ראשון) ברוב קולות לכהן פאר כרבה הראשי של העיר תל אביב. הגר"ז כהן נבחר ברוב של 37 קולות. הרב חיים אמסלם זכה ב-21 מקולות חברי גוף הבוחר.

הגר"ז כהן זכה לתמיכה רחבה מגדולי ישראל, בראשם הראשונים לציון. כמו כן, הוא נהנה מתמיכת חברים במועצת העיר, גם כאלו שאינם מהסיעות החרדיות והדתיות. לדברי בכירים בעירייה, ראש העיר רון חולדאי, הטוען כי אינו מתערב באופן רשמי בבחירות, תמך בפועל בהגר״ז כהן בשל ההיכרות הארוכה שלו עם הרב מתפקידו כראש אבות בתי הדין בעיר.

הגאון רבי זבדיה כהן במעונו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל

הגר"ז כהן למד בצעירותו בישיבת 'פורת יוסף' והיה מקורב לראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן זצ"ל, בהמשך למד דיינות ב'יחווה דעת' בנשיאות הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, שם גם עמד בראשות כולל לדיינו ובהמשך מונה לדיין לבקשתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל ושנים לאחר מכן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מינה אותו לכהן כראב"ד תל אביב. כיום נחשב הגר"ז לאחד הדיינים הבכירים בעולם הדיינות והתיקים המורכבים של ממזרות ויוחסין מופנים לפתחו. גוף הבוחר הורכב מ-64 חברים: 43 חברי מועצת העיר, נציגי ציבור של מועצת העיר וראש המועצה הדתית, ו-21 נציגי השר לשירותי דת. בראש ועדת הבחירות עומד הדיין בדימוס, הגאון רבי יעקב זמיר, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר.

הגר"ז כהן בהתייעצות עם הראשון לציון הגר"י יוסף ( צילום: יעקב כהן )

משרה יוקרתית עם גלימה ומקפצה לרבנות הראשית

תל אביב אינה רק מרכז מטרופוליני - היא נחשבת ל"מקפצה" הרשמית למועצת הרבנות הראשית. מיום היווסדה כיהנו בעיר 12 רבנים, כאשר נתון מדהים מתגלה: 50% מכלל רבני תל אביב המשיכו לתפקיד הרב הראשי לישראל.

ברשימת הכבוד של רבני תל אביב שהמשיכו לרבנות הראשית: הראי"ה קוק זצ"ל, הראשון לציון הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל, הגאון רבי איסר יהודה אונטרמן זצ"ל, מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, הרב שלמה גורן זצ"ל ויבחלט"א הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר.

הגר"ז כהן בהתייעצות עם הראשון לציון הגר"ד יוסף ( צילום: באדיבות המצלם )

יצוין כי מדובר באחת המשרות הבכירות בעולם הרבנות הראשית ומי שכמהן בה נכנס באופן אוטומטי כחבר מועצת הרבנות הראשית. כמו כן, הרב הספרדי לתל אביב מתהדר בגלימה ומצנפת זהות להדרת הראשון לציון והרב הראשי. כך היה כאשר מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל נבחר לכהן פאר כרבה של תל אביב, וכך גם כאשר נבחר יבלחט"א הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר.

ח״כ מיכאל מלכיאלי, השר לשירותי דת לשעבר, אמר לאחר הניצחון: ״בתום מערכת בחירות מורכבת במהלכה ניסו גורמים כאלה ואחרים להתסיס נגד בחירת רב לעיר נבחר הגאון רבי זבדיה כהן שליט״א לתפקיד החשוב, אין ספק כי בחירה זו תאפשר לרבים מתושבי העיר להתחבר לדת במאור פנים ביחד עם שירותי הדת המצויינים הפועלים בעיר, תוצאות הבחירות מלמדות כי זהו רצונם של רוב תושבי העיר החפצים במסורת וביהדות, הודות לפעילותו הנמרצת של הרב אריה דרעי נמשיך הלאה בחיזוק וביצור שירותי הדת בישראל״.